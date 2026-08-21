Elena Cristian, avertisment privind legea salarizării: Este posibil să crească din nou anumite taxe / Care e motivul

Elena Cristian, analist DC Business

Elena Cristian avertizează că legea salarizării ar putea duce la o nouă creștere a taxelor.

Elena Cristian, analist DC Business, a vorbit despre legea salarizării și a spus că cea mai recentă formă a legii depășește cu 4 miliarde de lei limita stabilită de Comisia Europeană pentru impactul bugetar.

Potrivit acesteia, nu există o sursă clară de finanțare, ceea ce înseamnă că am putea asista la o nouă creștere a taxelor.

„Este clar că sunt calcule nerealiste și o să explic pe scurt și de ce, dar vreau să spun doar că în decurs de trei luni au fost făcute trei forme ale legii salarizării, una mai proastă decât cealaltă sau mai neancorată în realitate și cam 12 variante de lucru. Niciuna care să respecte jalonul PNRR care este din 2021. Deci este clar!

Comisia Europeană a cerut să se încadreze într-o anvelopă de 8 miliarde de lei pe an - impactul bugetar să fie 8 miliarde. Această formă, forma numărul 3, arată mai bine - deși valoarea de referință este sub salariul minim pe economie, deși sunt câteva restricții acolo și câteva lucruri care nu sunt tocmai ok și nu sunt de ancorat în legislația națională - dar arată ceva mai bine pentru anumite categorii profesionale. Doar că solicitarea Comisiei Europene este ca România să se încadreze în impactul bugetar de 8 miliarde de lei, iar actualul impact bugetar este de 12 miliarde de lei.

Comisia Europeană a cerut o sursă de finanțare clară pentru cele 4 miliarde, sursă de finanțare care nu a putut fi indicată. Ce înseamnă asta? Că este posibil să crească din nou anumite taxe și este posibil să fie indicată o sursă de finanțare care ne va impacta pe toți ceilalți.

Deci este foarte important ca la acest moment, dacă această lege va ajunge la vot și va primi un vot, să fie indicate și sursele de finanțare pentru că mie mi se pare că a fost făcută doar pentru liniștea socială și pentru a atinge un jalon din PNRR, care nu va fi atins dacă nu vor indica sursa de finanțare. Adică banii aceia tot nu vor fi luați”, a spus Elena Cristian.

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1.500 de posturi scoase la concurs în administrația publică

Elena Cristian a zis că beneficiile demnitarilor nu au fost afectate deloc până acum și a adus în discuție cele 1.500 de posturi scoase la concurs în administrația publică, într-o perioadă în care se fac concedieri masive în domenii cheie - sănătate și educație.

„Beneficiile demnitarilor sunt singurele neatinse de la prima formă a legii salarizării și până acum. Sunt și cele mai mari.

Mă uitam pe niște date statistice oficiale. În acest moment, sunt scoase la concurs cam 1.500 de posturi în administrația publică centrală și locală. Ei angajează masiv, că 1.500 de posturi e mult, în administrația locală și centrală, în ministere, în agenții, în agențiile acelea cu pilă și dau afară din sănătate, unde oricum avem un deficit foarte mare de personal, din educație, din domenii cheie și domenii în care ar fi nevoie de o angajare masivă, nu de concedieri.

Este clar că totul este făcut doar pentru a mai bifa anumite obiective, dar și pentru a-și aduce proprii oameni pe anumite posturi”, a spus Elena Cristian la România TV.

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