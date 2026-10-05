Față de cine e loial UDMR? Testul adevărului pentru Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Siegfried Mureșan, tristul eșec al PNL-aripa progresistă, rostea sentențions, ca orice tâmpit solemn, că la învestitura lui ”PSD trebuie să dea testul adevărului”. Crâncene orori mai naște Chat GTP-ul punctajelor de partid

Dacă e să dea cineva vreun test al adevărului, după noua nominalizare a unui premier, acesta e Kelemen Hunor. UDMR poate înclina balanța, lăsând în offside disperații lui Fritz, așa cum putea să rezolve criza încă de acum trei luni, dacă vota guvernul Veștea, alături de PSD. Așa cum se aștepta, de fapt, până când, ca la un semn din culise, udemeriștii au părăsit sala, loiali agățatului de scaun, Ilie Mesie Bolojan.

Blocajul generat de strategia ”Salvatorului”, în jurul căruia se învârte toată țara ca să iasă la liman, putea fi depășit de un vot care să aducă alături de PSD, PNL-aripa conservatoare (și rațională), UDMR-ul și ”electronii liberi” din Parlament.

De ce a preferat Kelemen Hunor să facă jocul lui Fritz? Rămas șomer, ”penalul” de la Timișoara are un interes personal să rămână agățat de Palatul Victoria: dacă nu mai poate împărți funcții, rămâne și fără funcția din partid. Dar ceilalți?

Până unde poate merge loialitate față de șeful unui guvern demis? Până se alege praful de tot și îți distrugi propria formațiune politică?

Partidul minorității maghiare este un supraviețuitor al tuturor crizelor de până acum. Propaganda hashtag, care l-a ținut captiv pe Iohannis și încearcă să îl captureze și pe Nicușor Dan, nu e o forță de temut în Covasna și Harghita- nu vorbește prea bine ungurește.

Să fie loialitate față de electoratul maghiar, care e promis-jurat, nu se știe de ce, Dreptei? Nu cred, doar a mai guvernat atâtea și atâtea mandate cu Stânga, fără ca acesta să sufere. Iar criza generată de lipsa unui guvern legitim afectează în egală măsură și pe români și pe maghiari.

Să fie loialitate față de Martin Weber, tătucul wokismului, via Peter Magyar, tânăra speranță a răsuflatului Partid al Popularilor Europeni? Riscant, pentru udemeriști, fiindcă amintirea FIDESZ e încă puternică în Transilvania, iar partidul minorității maghiare ar putea la fel de bine să aibă acronimul format din trei litere-AMT, nu din patru-UDMR.

E pregătit UDMR pentru anticipate? Ar fi avantajat de un scrutin în decembrie, ca să nu aibă timp Alianța Maghiarilor din Transilvania să se organizeze? Sau, dimpotrivă, calculează că un vot împins în iarnă, cu țara în haos, fără guvern legitim de jumătate de an, l-ar putea trimite la pensie?

Kelemen Hunor are destule argumente să acționeze pentru rezolvarea crizei de guvern. Hashtagii Bolojan și Fritz au doar lozinci. Să vedem ce va alege.