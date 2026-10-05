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Față de cine e loial UDMR? Testul adevărului pentru Kelemen Hunor

Val Vâlcu Autor: Val Vâlcu
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imagine cu kelemen hunor sorin grindeanu ilie bolojan guvern
Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Siegfried Mureșan, tristul eșec al PNL-aripa progresistă, rostea sentențions, ca orice tâmpit solemn, că la învestitura lui ”PSD trebuie să dea testul adevărului”. Crâncene orori mai naște Chat GTP-ul punctajelor de partid

Dacă e să dea cineva vreun test al adevărului, după noua nominalizare a unui premier, acesta e Kelemen Hunor. UDMR poate înclina balanța, lăsând în offside disperații lui Fritz, așa cum putea să rezolve criza încă de acum trei luni, dacă vota guvernul Veștea, alături de PSD. Așa cum se aștepta, de fapt, până când, ca la un semn din culise, udemeriștii au părăsit sala, loiali agățatului de scaun, Ilie Mesie Bolojan. 

Blocajul generat de strategia ”Salvatorului”, în jurul căruia se învârte toată țara ca să iasă la liman, putea fi depășit de un vot care să aducă alături de PSD, PNL-aripa conservatoare (și rațională), UDMR-ul și ”electronii liberi” din Parlament.

De ce a preferat Kelemen Hunor să facă jocul lui Fritz? Rămas șomer, ”penalul” de la Timișoara are un interes personal să rămână agățat de Palatul Victoria: dacă nu mai poate împărți funcții, rămâne și fără funcția din partid. Dar ceilalți?

Până unde poate merge loialitate față de șeful unui guvern demis? Până se alege praful de tot și îți distrugi propria formațiune politică? 

Partidul minorității maghiare este un supraviețuitor al tuturor crizelor de până acum. Propaganda hashtag, care l-a ținut captiv pe Iohannis și încearcă să îl captureze și pe Nicușor Dan, nu e o forță de temut în Covasna și Harghita- nu vorbește prea bine ungurește. 

Să fie loialitate față de electoratul maghiar, care e promis-jurat, nu se știe de ce, Dreptei? Nu cred, doar a mai guvernat atâtea și atâtea mandate cu Stânga, fără ca acesta să sufere. Iar criza generată de lipsa unui guvern legitim afectează în egală măsură și pe români și pe maghiari. 

Să fie loialitate față de Martin Weber, tătucul wokismului, via Peter Magyar, tânăra speranță a răsuflatului Partid al Popularilor Europeni? Riscant, pentru udemeriști, fiindcă amintirea FIDESZ e încă puternică în Transilvania, iar partidul minorității maghiare ar putea la fel de bine să aibă acronimul format din trei litere-AMT, nu din patru-UDMR.

E pregătit UDMR pentru anticipate? Ar fi avantajat de un scrutin în decembrie, ca să nu aibă timp Alianța Maghiarilor din Transilvania să se organizeze? Sau, dimpotrivă, calculează că un vot împins în iarnă, cu țara în haos, fără guvern legitim de jumătate de an, l-ar putea trimite la pensie?

Kelemen Hunor are destule argumente să acționeze pentru rezolvarea crizei de guvern. Hashtagii Bolojan și Fritz au doar lozinci. Să vedem ce va alege.

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udmr
amt
alianta maghiarilor transilvania
kelemen hunor
guvern
anticipate
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Comentarii (9)

GB   •   06 Octombrie 2026   •   22:14

UDMR real nu ar trebui să mai fie de mult în Parlamentul României deoarece nu mai are pragul electoral, dar occidentul a impus partidelor politice această "uniune" și acestea o "ajută" continuu cu ocazia alegerilor. Problema e că UDMR-ul a ajuns mai putred ca PCR-ul și sper să dispară ca PNȚCD-ul.

Ștefan   •   06 Octombrie 2026   •   12:32

Notă. Punctul 3 se referă la Municipiul Oradea.

Ștefan   •   06 Octombrie 2026   •   12:17

Epoca neofanariotă. Sezonul ardelenilor. Ep.: Jó napot kívánok!
1.Despre modul în care își fidelizează nomenclatura UDMR, propriul electorat:
"18 apartamentele sustenabile, în valoare de 7,5 milioane lei, predate tinerilor din Săcuieni" - ebihoreanul.ro, 2 octombrie 2026;
2.Oare câte asemenea apartamente, cu fonduri PNRR, s-au construit în Oradea, respectiv în județul Bihor, cu primari non-UDMR?
3.Oare câte apartamente ANL, s-au construit, de la 0/zero, începând cu alegerile locale din 2008?
....
"Somnul rațiunii ...." Și nostalgicii Imperiului austro-ungar, știu de ce!

Viorel   •   06 Octombrie 2026   •   10:10

UDMR-ul nu este de vină, ci toate partidele care, din 1990 încoace, i-au cooptat mereu la guvernare doar pentru a-și asigura majoritatea. Ce reforme a întreprins această formațiune? Ei au susținut guverne doar pentru a prinde funcții de miniștri și pentru a-și „planta” oameni în eșaloanele doi și trei. Nu cred că reprezentanți ai minorităților române din alte state au deținut vreodată portofolii de miniștri în statele respective, așa cum se întâmplă la noi. Iar acum, UDMR are linii roșii în vederea creării unei majorități doar din interes electoral, după ce ani la rând li s-au acordat prea multe privilegii. Oare cu ce drept mai au ei linii roșii? Oare nu ar fi cazul formării majorității fără UDMR? Este timpul pentru o schimbare reală.

jiji   •   06 Octombrie 2026   •   08:51

Ungurasii si austriecii danseaza cum vrea germania, ca deobicei. Ati vazut cum PNL, USR, UDMR au facut front comun in lunile trecute, doar ptr a finaliza atribuirile de contracte catre.......germani. In plus , de ani de zile sunt infiltrati la Ministerul Mediului, astfel pot bloca oricand (refuza emiterea avizelor) a proiectelor de dezvoltare majora, de multe ori proiecte care sunt in Transilvania. Ar trebui sa se faca majoritati fara acesti hoti.

Gata   •   06 Octombrie 2026   •   08:23

Ajunge . UDMR a tras tara inapoi destul. Ei nu au fost ptr Romania. Si ce cauta la guvernare ? Nu este partid, sa treaca la minoritati. Ei ce sunt? De foarte mult timp multi maghiar au parasit Romania si atunci intrebi de unde mai au ei 5% pentru a intra in Parlament. Aici trebuie facut ceva, ca pute rau. Ei tradeaza tot, uitativa de cand este Ilie Saracie cat a tradat UDMR si mai ales pe PSD. Este timpul sa dispara din Parlamentul Romaniei, sa fie ca in toate tarile din Europa. La minoritati sa treaca.

traian-traian   •   06 Octombrie 2026   •   07:35

guvernul României, aripa austro- maghiara, aripa nemteasca, aripa franceza, aripaU,E.-ista si COADA ROMANEASCA, capul rusesc e in camara la racoare

Marius   •   05 Octombrie 2026   •   23:00

Pai cum fata de cine este loiala UDMR ? Fata de Ungaria, normal.

X   •   05 Octombrie 2026   •   22:53

UDMR nu trebuie sa mai fie la guvernare . Gata, le ajunge !
Cred că dacă se vor organiza alegeri anticipate nici nu vor mai avea voturile necesare . Se va alege praful de UDMR de USR și PNL

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