Bilanțul lui nea Ilie: Bogăție de explicații, Sărăcie de rezultate

În conferința de presă de bilanț la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a folosit de 15 ori cuvântul reformă, de 13 ori deficit, de 12 ori corecție și de 27 de ori buget, ca să dea vina pe...greaua moștenire.

Ilie Bolojan și-a prezentat bilanțul la final de mandat. Victoria sa împotriva bunului simț a fost aproape totală: a reușit să aibă cel mai lung mandat de premier interimar: 167 de zile and still running.

L-a rupt pe Boc pe genunchi și l-a aruncat la coșul de gunoi al Guinness Book, ca pe un pistol cu apă defect, cu cele doar 71 de zile de interimat fușerit de primarele Clujului în Palatul Victoria.

Bilanțul lui Bolojan poate fi rezumat în patru cuvinte: bogăție de explicații, sărăcie de rezultate. Și-a turnat în bronz supranumele, Ilie-Sărăcie, poate să-i facă statuie, că lui Hagi nu s-a învrednicit, a tocat toți banii la un festival cu Esca și Otravă. Ca să nu ne pierdem în amănunte, putem folosi o formulă matematică: Esca+Otravă=Dogioiu.

Ca să explice de ce a băgat țara în recesiune, lui nea Ilie Sărăcie i-au trebuit 142 de cuvinte. Se vede că AI-ul consultanților de imagine muncește mult, erau de ajuns două, nici măcar originale, fiindcă a folosit eterna scuză a premierilor, de la Ciorbea încoace, dând vina pe... greaua moștenire.

În rest, a folosit de 15 ori cuvântul reformă, de 13 ori deficit, de 12 ori corecție/corectare și de 27 de ori buget. Orice LLM, fie el ChatGPT, Claude, Gemini sau Felix Tătaru poate umple pe linia punctată până la restul de 2371 de cuvinte, câte a avut transcrierea ultimei conferințe de presă.

Încheiată abrupt, ca o fugă între două lifturi ale Parlamentului, cu capul întors din fața camerei de filmat. Astăzi, însă, nu a mai alergat nimeni după nea Ilie. Nu au fost difuzate imagini de pe holurile Palatului pe care, mâine-poimâine îl părăsește, să vedem dacă iese cărându-și cutia de carton în care și-a pus pozele de familie, agenda, cactusul și cartea ”Românii și otomanii”, pe care a cumpărat-o de la anticariat într-o descindere de PR la mijloc de mandat.

Când a fost întrebat de Bogos, vocea sa gravă a mai urcat un semiton sau două, a panică... astea sunt toate noutățile de la ultima conferință de presă a Salvatorului, care, de acum, așteaptă să fie salvat de profesioniștii Uniunii de profil.

A intrat în Palatul Victoria purtând în spate un rucsac tefelist de 1300 de euro, discret omagiu pentru falanga care l-a adus la putere și care astăzi îl ține captiv, împreună cu întreg său partid liberal.

Îi ia locul Luca Niculescu, care își cară programul de guvernare într-o servietă de piele, la care useriștii văd roșu, ca la pe-se-de.

Între borsetă și servietă s-a mai dus un an.