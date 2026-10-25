Nicușor Dan a omis și el, ca toți ceilalți președinți, mesajul cheie de Ziua Armatei

Nicușor Dan, la ceremonia de Ziua Armatei, la Baza Borcea. Sursa foto: Administrația Prezidențială

Ce a uitat să spună românilor Nicușor Dan, în mesajul de Ziua Armatei?

Așa a început: ”Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene, o țară în care să trăim în siguranță, protejați prin parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO”. Și în cheia aceasta a fost tot discursul de la Baza Borcea.

Dacă vreun consilier i-ar fi atras atenția asupra semnificației acestei zile, poate ar fi nimerit mai aproape de țintă cu mesajul jubiliar. Și nu știu dacă i-ar fi convenit.

De ce sărbătoresc românii Ziua Armatei în 25 octombrie? Fiindcă în acea zi ”Armata, a eliberat ultima brazdă de pământ românesc” din ghearele hortyștilor care ocupau Transilvania de nord-est, spune decretul-lege din 1959, cel care a stabilit data sărbătorii.

De ce a eliberat în acea zi anume Armata ”ultima brazdă”, nu ni se spune? Trupele puteau să lanseze ofensiva eliberatoare pe 26 sau pe 24 octombrie, când au ajuns, de fapt, în dreptul graniței. Fiindcă Armata României era, pe atunci, Armata Regală a României și a vrut să omagieze, în acest fel, pe monarhul care cu două luni înainte, la 23 August, salvase statul de la dispariție arestându-l pe dictatorul Ion Antonescu.

Ziua de 25 Octombrie este ziua de naștere a Regelui Mihai, iar monarhia constituțională reprezenta, în 25 octombrie 1944, ultima speranță a românilor că vor trăi în siguranță, protejați de parteneriatul cu Statele Unite și Marea Britanie, într-o ”țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene”.

45 de ani de propagandă și dezinformare au schimbat așteptările. Crăciunul a fost înlocuit cu Ziua Republicii, Paștele cu Sărbătoarea Muncii-1 Mai, iar Ziua Regelui a fost uitată, a rămas doar Ziua Armatei, pe 25 Octombrie.

Nu din vina lor au ratat românii șansa unei integrări rapide în marea familie europeană dată de existența unei Case Regale a României cu rădăcini în marile familii regale din Anglia, Olanda, Belgia, Norvegia, Danemarca și Luxemburg, și au ales tranziția lentă și dureroasă spre republica de azi, care abia își mai trage sufletul, între alegerile anulate și un faliment economic, social și politic ca și proclamat.

Nu ne trebuie regi, vrem să ne alegem singuri conducătorul! Succes. Până acum, toți președinții au fost un eșec, după cum ne spun mai ales vajnicii susținători ai acestora.

Republica, însă, e performantă rău de tot, și tocmai de aceea, viitorul Împărat va stabili prin decret că 24 noiembrie este Zi a Armatei de troli care i-a adus victoria pe rețelele sociale în 2024, iar pentru a sărbători Ziua Națională vom fi scoși la defilare în data de 2 August, dată la care, în 2018, a fost fondat Tik-Tok.