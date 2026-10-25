Nicușor Dan a ajuns la ceremonia pentru Ziua Armatei la Baza 86 Aeriană / update - video

Astăzi, 25 octombrie, este Ziua Armatei Române.

Update: Nicușor Dan a ajuns la ceremonia pentru Ziua Armatei la Baza 86 Aeriană.

Update: Vedeți și alocuțiunea susținută de premierul Luca Niculescu la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Armatei:

Ziua Armatei Române este marcată, anual, la data de 25 octombrie. În 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate, la 24 octombrie, orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, chiar în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătrați, ocupat prin Dictatul de la Viena, refăcându-se în partea de Vest adevăratele hotare de stat ale României.

Ziua Armatei Române este sărbătorită, astăzi, prin ceremonii militare organizate în principalele garnizoane din țară

Instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959, Ziua Armatei Române este sărbătorită, astăzi, prin ceremonii militare organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente. Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria.

La 25 octombrie 2026, Ziua Armatei Române este sărbătorită în București și în întreaga țară, unde sunt organizate ceremonii militare și religioase de depunere de coroane și jerbe de flori.

Preşedintele Nicuşor Dan participă la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană "Locotenent Gheorghe Mociorniţă" cu prilejul Zilei Armatei Române (10:00 - Comuna Borcea, judeţul Călăraşi)

Prim-ministrul Luca Niculescu participă la ceremonia de la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, organizată de Ziua Armatei Române (10:00 - alocuţiunea susţinută de premier va fi transmisă pe DC News)

Vor fi ceremonii militare şi religioase de depunere de coroane şi jerbe de flori organizate de Ministerul Apărării Naţionale la:



* Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, urmată de schimbarea gărzii şi de survolul monumentului de aeronave ale Forţelor Aeriene Române (10:00)



* Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" (12:00)



* Monumentul Eroilor Căzuţi în Teatrele de Operaţii şi pe Teritoriul României, din faţa Palatului Naţional al Copiilor (12:00)



De asemenea, va fi un concert susţinut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale în Parcul Cişmigiu (17:00).



Vom putea vedea retragerea cu torţe pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Şoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timişoara, sediul Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul" (19:00)

Declaraţii de presă susţinute de Custodele Coroanei Române, Margareta



Va fi, de asemenea, Concertul Regal Caritabil organizat de Fundaţia Regală Margareta a României, la Ateneul Român; participă Custodele Coroanei Române, Margareta, principele Radu, principesele Sofia, Maria şi Elena (19:00)



Custodele Coroanei Române, Margareta, preşedinte al Fundaţiei Regale, va avea declarații de presă (18:35 - Salonul de protocol al Ateneului Român).