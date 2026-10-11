Diana Buzoianu, o politrucă pusă pe scandal și avidă de funcții vs. Elena Mateescu, cercetător cu 38 de articole și 9 cărți publicate

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„Oameni noi în politică” a fost sloganul cu care USR își începea ascensiunea spre statutul de partid balama. Plafonat la 10 procente, partidul face însă jocurile sistemului, exploatând dorința de schimbare a electoratului tânăr și folosind imensul aparat de presiune mediatică pe care îl finanțează copios.

Mișcarea de înoire a clasei politice se baza, la nivel declarativ, pe ideea aducerii unor specialiști și a unor oameni cu competențe dovedite din mediul privat care să realizeze ”schimbarea”. Un astfel de om, nou în toate sensurile cuvântului, este activista Diana Buzoianu, parașutată din studiourile de televiziune direct în fotoliul de ministră a Mediului, în urma deal-ului făcut de USR cu partidele vechi PSD, PNL și UDMR.

Cine este și ce face omul nou în politică Diana Buzoianu se vede cel mai bine din confruntarea acesteia cu Elena Mateescu, directorul ANM.

Omul nou Diana Buzoianu, manevre vechi

Un control efectuat în luna august a găsit că persoane din departamentul de achiziții au cumpărat bunuri de lux cu cardul Administrației. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a sesizat Poliția, demarând o investigație penală. Ministra a pus informația la sertar pentru a o folosi mai târziu în scop de șantaj mediatico-administrativ. Dacă doamna Mateescu nu eliberează de bună voie postul de director, ca să-i facă loc unui agent USR pe care partidul vrea să-l căpătuiască pe final de mandat, vor urma anchete, spune ministra la TV, locul său de promovare prin muncă. Cu alte cuvinte, dacă doamna Mateescu e om de înțeles și cade la pace, dă totul uitării. Dacă nu, o terfelește online prin toate site-urile partenere, ba îi trimite și ceva anchete pe cap. Aici, evident, se face trimitere la Justiția de tip USR. Nu putem uita cum, după ce partidul condamna un adversar politic prin divizia sa de propagandă media, veneau procurorii și îi aplicau sentința de penal în funcții publice. Astăzi, s-ar putea ca acest modus operandum să nu mai funcționeze, de unde și apriga turbare a amintitelor site-uri, rămase fără stenograme pentru anchetele la comandă, dar asta e altă poveste, pe care dna Buzoianu poate s-o citească în punctajele de la partid, când s-o reîntoarce la funcția sa de bază, de comunicator de platou tv. Doar meseria asta a adus-o în onoranta poziție de ministru, nu alte competențe, căci altele nu prea are.

Geniu în securitate: autor de politici cheie cu experiență de... 2 ani în ucenicia Dreptului

Dna Buzoianu a absolvit Facultatea de Drept în 2017. A urmat cursurile de doi ani care asigură formarea obligatorie a avocaților, la Barou. În CV și le trece drept cursuri la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), dar acestea nu au nici măcar nivelul unui master, ci reprezintă formarea inițială obligatorie a tuturor avocaților din România.

Totuși, geniul nu așteaptă diplome și nici numărul anilor. Încă din primele luni de ucenicie, dna Buzoianu, potrivit CV-ului coafat pe site-ul Camerei Deputaților, a ”identificat posibile riscuri pentru societăţi naţionale şi multinaţionale”. Pentru ce? Pentru securitate, normal.

Mai mult, iată ce a făcut ucenica în al doilea an de activitate: ”Am redactat politici cheie pentru societăţi naţionale şi multinaţionale în vederea protejării datelor cu caracter personal”. Wow. Nu orice politici, politici cheie, să ne-nțelegem! Cine știe cât de deaperte ar fi ajuns securitatea datelor dacă rămânea dna Buzoianu în avocatură. Ca specialist, omul nou Buzoianu are și un articol, publicat în 2018, în Revista Română de Dreptul Afacerilor, despre Securitatea fizică în contectul GDPR. Dar afacerea ei cea mai bună rămâne tot politica.

Pentru că, mare pierdere pentru securitatea datelor din România și din lume, în timp ce redacta politici, Diana Buzoianu făcea și politică, la PLUS. Formațiunea cu care Vlad Voiculescu a concurat USR, până a obținut locuri pe listele acestuia pentru el și Diana Buzoianu. În doi ani, deci, a ars toate etapele și a ajuns, via USR, în Parlament. Și, așa cum aminteam, în studiourile tv, unde s-a luptat cu ciuma roșie până ce ciuma a învins și a făcut-o ministră.

Cariera de o viață, dezavantaj dacă nu ai orientare politică

D-na Elena Mateescu, cu care ministra Mediului se războiește pe Facebook, a absolvit facultatea în 1990 și a obținut diploma de doctor în 2011. Are 38 de articole în reviste științifice și este autor sau coautor a 9 cărți.

Reprezentantă Permanentă a României la Organizatia Meteorologica Mondială, aleasă președinta Regiunii Europa a Organizației Mondiale de Meteorologie, d-na Mateescu este membru titular al Academiei de Științe Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești”, din septembrie 2021.

Din 1990 lucrează în Administrația de Meteorologie, ca inginer, cercetător, apoi cercetător principal, șef de laborator și, din 2016, director. Nu a făcut politică. Iar asta o descalifică pentru funcția de director USR și o califică pentru campania de defăimare care a început deja.

Dacă ar fi avut măcar orientare politică, înțelegea ce i-a spus în clar ministra USR: ” Ştiţi foarte bine că avem facturi care au fost semnate de funcţionari din subordinea dvs. Ştiţi foarte clar că acest control a venit după avertizări de integritate. Noi o să ieşim în fiecare zi cu concluzii. Dacă nu vă daţi demisia, ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate”. Avem ostatici, eliberați postul că o vor păți, îi traduc d-nei Mateescu mesajul omului nou, specialist în Securitate, mediu și politică pe stil vechi.