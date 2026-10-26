Cât costă să împarți Sectorul 6 între săraci și bogați? 700.000 de euro. Paul Moldovan pune preț de Halloween, la West Side Hallo Fest, pe Lacul Morii

Paul Moldovan, primarul Sectorului 6

În Sectorul 6 se întâmplă cea mai mare tâmpenie posibilă.

De vineri și pe tot parcursul weekendului viitor, pe Lacul Morii are loc West Side Hallo Fest, o petrecere de Halloween. Până aici, foarte frumos. Un loc unde copiii și adolescenții se pot costuma, se pot fotografia cu decoruri înfricoșătoare și pot mânca plăcintă cu dovleac, burgeri și ce mai vor ei.

Doar că aici vine bomba: Atât sâmbătă, cât și duminică, un bilet, pe zi, costă 60 de lei! Bani numai pentru intrare. Plăcinta cu dovleac se plătește separat.

Copiii sub 14 ani, însoțiți de părinți, au acces gratuit. Dar părinții plătesc. Așadar, doi părinți care vin cu unul sau mai mulți copii sub 14 ani scot din buzunar 120 de lei numai ca să treacă de poartă.

Pentru copiii între 14 și 16 ani, care trebuie să vină însoțiți de părinți, se plătește bilet. Doi părinți și un copil din această categorie? 180 de lei. Înainte de primul burger, prima plăcintă și prima sticlă de apă.

Și veți spune: „Ne-am săturat de chermeze pe bani publici! Cine vrea să o vadă pe Andra sau pe Tudor Chirilă să plătească!”.

Corect... dar aici vorbim despre o sărbătoare de care se bucură copiii! În primul rând, de ce ai chema-o pe Andra să le cânte copiilor „vreau sărutarea ta, doar tu ești dragostea mea, nu-mi pot imagina o noapte fără iubirea ta”? Sau de ce l-ai chema pe Tudor Chirilă, la o petrecere dedicată copiilor, să-ți cânte „cearșafurile nu mai îmi zâmbesc”?

Prețul scindării: Vreo 700.000 de euro

Revoltător este puțin spus. Într-o țară deja atât de divizată, mai punem o barieră între oameni: Un bilet de 60 de lei. De o parte, familiile care își permit să intre. De cealaltă, cele care rămân să privească de pe dig.

La ediția din 2025 au participat peste 60.000 de oameni. Să facem un calcul ipotetic: 60.000 de bilete a câte 60 de lei ar însemna 3,6 milioane de lei. Aproximativ 700.000 de euro. Din banii ăștia se plătesc și cântăreții, de exemplu.

Mă plimbam duminică după-amiază pe digul Lacului Morii. Un trecător a văzut că fac fotografii (de la distanță, că nu aveai poze să faci poze acolo) și mi-a spus: „Doamnă, nu este normal. Cum să ceară 60 de lei biletul ca să intri să mănânci burgeri și plăcinte?! Că oricum intri și faci consumație. A mai fost o dată taxă la un târg de genul, la târgul de Crăciun, în pandemie, dar măcar era 7 lei. Ce țară e asta...?”

Și atunci societatea fusese împărțită. Primăria condusă de Nicușor Dan decisese: 7 lei ca să-l vadă lumea pe Moș Craciun. Nevaccinații erau ținuți la poartă.

Așa și acum: Bogații la baza digului Lacului Morii, unde Halloween-ul capătă o poveste românească. Și pe dig, săracii. Cam asta face Primăria Sectorul 6. Până la urmă, totul e o poveste românească.

Omul pusese degetul pe problemă: Pentru o familie, biletul este doar începutul cheltuielii.

Tot duminică, o mamă cu două fetițe, care venea dinspre baza digului, spunea revoltată: „Am vrut să le fac fetițelor o poză cu tarantula, dar ne-au gonit paznicii, nu ne lasă să facem poze...”.

Zic: „Păi haideți aici, pe dig, să faceți de sus... Cu zoom!”

Mi-a răspuns: „Fetița voia cu tarantula, nu să fac o poză la tarantulă... Sunt copii. Voiau și ei o poză acolo...”

Băi, Primăria Sector 6, pe cine ai angajat de face așa PR slab? În loc să încurajeze oamenii să facă poze cu pregătirile pentru festival și să le posteze pe rețelele sociale, creând astfel hype și atrăgând și mai multă lume, organizatorii nu te lasă nici măcar să faci o poză. Știu cu ce impresie pleca acea mamă. Iar pentru un eveniment care vrea să atragă familii, aceasta este o problemă de imagine înainte să se deschidă porțile.

Probabil, va fi buluc vineri când e intrarea liberă. Dar în weekend, sâmbătă și duminică, intrarea este 60 de lei de persoană.

Halloween-ul nu este o necesitate. Nici participarea la un festival nu este obligatorie. Dar când o primărie organizează un eveniment pentru comunitate, este firesc să întrebăm cât de accesibil este el pentru comunitatea respectivă.

Unele familii vor intra. Altele se vor plimba pe dig și vor privi decorurile de la distanță. Copiii vor vedea aceeași petrecere, dar numai unii vor putea ajunge la ea. Pentru că da, pentru copii contează să-și facă o poză cu o tarantulă. E normal. E firesc.

V-am lăsat, până atunci, câteva fotografii făcute cu zoom, de pe dig. De acolo de unde vor privi și cei care nu-și permit să plătească intrarea la o petrecere unde până și plăcinta cu dovleac vine cu o notă de plată separată. Sper să nu se supere domnul Paul Moldovan de la PNL să le-am publicat și să ne ceară daune. Dar na, o fi învățat de la Ilie Bolojan că așa se fac bani. Pe spatele oamenilor care vor să intre să mănânce o plăcintă de dovleac.

Nu uitați: Vorbim despre o petrecere pentru copii, că doar nu vin adulții să se pozeze cu dovleci! Ce fac copiii când se întorc luni la școală? Bullying. „Ah... tu n-ai fost la West Side Hallo Fest de pe Lacul Morii? Ai stat să te uiți de pe dig...? Ah... de ce? N-au avut părinții tăi bani?”...

Și în 2025, când era primar Ciprian Ciucu, s-a plătit bilet. Dar mă gândeam că, între timp, Paul Moldodan, primarul interimar al Sectorului 6, nu mai vrea să împartă iar românii între săraci și bogați. Chiar nu aveam nevoie de încă o scindare în societate... Și dacă tot vrei neapărat preț la intrare, pune 10 lei, iar pentru adolescenții și tinerii de până la 25 ani, gratis... dar, serios, 60 de lei?!