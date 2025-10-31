Ce reprezintă, de fapt, Halloween azi

Patriarhia Română, prin vocea purtătorului de cuvânt, părintele Adrian Agachi, a venit cu clarificări privind semnificația ”Halloween-ului” din zilele noastre, celebrat de unele persoane pe 31 octombrie.

Cum a apărut ”Halloween-ul”

„All Hallows' Eve” sau „All Saints’ Eve” sunt denumirile vechi din care a apărut „Halloween-ul” de astăzi.

Însă, spre deosebire de manifestările întunecate ale acestei pretinse celebrări și activități de astăzi, care a luat o turnură negativă și afectează starea sufletească a celor care participă la ea, înainte lucrurile stăteau cu totul altfel.

„All Saints’ Eve” reprezintă, din veacurile îndepărtate și până în prezent, privegherea de noapte de dinaintea Sărbătorii Tuturor Sfinților care se prăznuiește în Occidentul creștin.

Verbul „to hallow” în limba engleză are sensul de „a sfinți, a consacra” și, până astăzi, în rugăciunea „Tatăl nostru” redată în engleză, corespondentul cererii „sfințească-se numele Tău” este „hallowed be Thy name”, a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi.

Ce este azi Halloween-ul? Ce lucrare minunată ar fi dacă...

”Așadar, Halloween-ul de astăzi este o distorsionare, o desfigurare întunecată a unei vechi sărbători creștine dedicată tuturor Sfinților.

Ce lucrare minunată ar fi dacă ne-am aminti de Dumnezeu în această zi, dacă am evita să ne costumăm în tot felul de monstruozități și am alege să urmăm calea sfinților.

Atunci Halloween-ul ar redeveni sărbătoarea frumoasă care a fost la început: „All Hallows’ Eve” – ajunul Sărbătorii Tuturor Sfinților...

Pentru că la sfințenie suntem chemați cu toții, nu la demonizare”, a conchis părintele Adrian Agachi, pe o rețea socială, atașând și Icoana Tuturor Sfinților, realizată în tehnica frescă.

