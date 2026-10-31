Fritz a găsit o nouă țintă. Gruparea profitorilor a încercuit gruparea pierzătorilor la Congresul USR

În discursul său, Fritz a identificat problema nr. 1 pentru partidul progresist, însă nu a dat și soluția. Gruparea profitorilor a încercuit tabăra pierzătorilor și a câștigat. Așa am putea condensa în două fraze oceanul de vorbe care în acest weekend a înecat Timișoara, cu ocazia Congresului USR.

Pentru prima dată, tirul verbal al liderului de partid-praștie ia ca țintă principală geamurile lui Simion. Lupta cu pesedismul, rațiunea de-a fi a userismului, e menționată în treacăt, ca o încălzire ușoară înainte de meciul cu noul adversar, AUR. Spațiul alocat atacurilor la adresa AUR în mesajul lui Fritz este dublu față de cel alocat mesajelor anti-PSD, lăsat pe seama secunzilor Miruță și Buzoianu. Curios, când la guvernare se află oamenii lui Grindeanu, nu ai lui Peiu.

Explicația? Un calcul politic cumpănit, model german, pentru alegerile din 2028. PSD poate scădea și singur, că vremurile care vin nu sunt deloc ușoare, pe de o parte. Pe de alta, USR simte că se ascute concurența, fiindcă și PNL și AUR fac același lucru, alergând după nemulțumiți. Dacă PNL are șanse mai mici să reprezinte ”alternativa antisistem”, după experimentul Bolojan, sărăcitorul și agățătorul de Putere, AUR vine tare din urmă, folosind strategiile cu care USR a ajuns la guvernare și vizând același grup țintă de alegători.

”Oamenii care votează AUR nu sunt proşti, sunt oameni cu aşteptări, speranţe şi dezamăgiri, multe ca ale noastre, oameni cu probleme reale. Furia lor e reală şi exact din furia asta îşi face AUR capital. Pentru că ce le oferă AUR? Doar un vinovat. Întotdeauna altcineva. Asta e cinismul AUR”, a spus Fritz despre noul său nemesis.

La fel de bine, această frază se potrivește USR, nu trebuie să schimbăm decât trei litere ca să avem un autoportret: ” Oamenii care votează USR nu sunt proşti, sunt oameni cu aşteptări, speranţe şi dezamăgiri, multe ca ale noastre, oameni cu probleme reale. Problemele lor sunt reale. Furia lor e reală şi exact din furia asta îşi face USR capital. Pentru că ce le oferă USR? Doar un vinovat. Întotdeauna altcineva. Asta e cinismul USR”.

Așa că Fritz se confruntă, în exterior, cu pierderea potențială a ”furioșilor” care caută răzbunare, iar în interior cu nemulțumirile, nu puține, legate de pierderea guvernării. Pentru ”aleși”, Opoziția e comodă, nu moare nimeni de foame ca parlamentar sau europarlamentar, dar ”dezuserizarea” va trimite la ANOFM o mulțime de sinecuriști, asta fără a mai aminti armata de activiști care au lucrat și încă lucrează pro-bono, fără salariu de la partid și fără funcție de la stat.

Cum să facă atunci eșalonul unu să nu riște o debarcare in-corpore de la butoane, cu un eșalon doi care ar fi ieșit câștigător la Congres?

Simplu: tabăra profitorilor, a celor cu funcții, s-a împărțit în două grupări, încercuind astfel tabăra pierzătorilor, gen Clotilde Armand, care nu a reușit să-l atragă de parte ei decât pe Viziteu, ultimul primar important al partidului, constituind ”USR Forța Filialelor”.

În timp ce ”USR Echilibru” îi aduce alături pe Buzoianu, Țoiu și Darău, miniștri care au împărțit funcții și care au cabinet parlamentar, plus Vlad Voiculescu, mufat la robinetul PE și ONG. Iar celalaltă tabără cu funcții, ”USR Deschis”, strânge, la rândul său, doi foști miniștri, un europarlamentar, plus o Violeta Alexandru-ONG și un Stelian Ion- tataie în lucrativul fief al plajelor din Mamaia.

Așa că bătălia pentru controlul partidului e ca și adjudecată de greii din primele două grupări, funcțiile de vârf în partid rămânând celor cu funcții în sistem. Care sistem? Sistemul pe care vor să-l combată. Nu i-aș spune cinism, cum zicea Fritz de AUR, ci doar o banală ipocrizie.

Citește aici Noua conducere a USR, după Congresul de la Timișoara. Lista vicepreședinților și membrilor Biroului Național care vor lucra alături de Dominic Fritz