Noile impozite pe proprietăți ar putea fi de 25 de ori mai mari. Categoriile vulnerabile riscă să-și piardă casele. Val Vâlcu: Vor să ne ia banii, dar pentru ce?

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Impozitele pe locuințe ar urma să crească din nou, chiar și de 25 de ori. Jurnalistul Val Vâlcu a atras atenția că direcția spre care ne îndreptăm este dramatică.

Noile impozite pe locuințe stârnesc nemulțumiri în rândul proprietarilor, în condițiile în care, în unele zone, dările către stat ar putea crește chiar și de 25 de ori, potrivit România TV. Avocatul Gheorghe Piperea avertizează că majorarea taxelor riscă să pună în dificultate numeroase familii și susține că unii proprietari ar putea ajunge să-și piardă locuințele dacă legislația adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar, nu va fi abrogată de actualul Executiv. Jurnalistul Val Vâlcu a comentat subiectul la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Cristina Șincai.

"Vor să ne ia banii, dar pentru ce anume, mai exact?"

"Oamenii trebuie să înțeleagă niște lucruri. Se aruncă cu cifre de 10.000 de euro pe metru pătrat în Cotroceni, în Domenii sau Dorobanți, dar depinde și de ce fel de locuință este vorba. Una e o vilă de lux din Cotroceni sau Domenii și alta e un apartament. Totuși, pare că ne îndreptăm spre situația în care impozitul va fi enorm la bloc și la vilă. Dacă calculăm așa, nu știu unde ajungem. Prețul crește și de 25 de ori. Vor să ne ia banii, dar pentru ce anume, mai exact? Hai să mergem în Cotroceni, vizavi de Palatul Prezidențial, ca să vedeți acolo gropi. Le dau și nume. Sunt de 20 de ani acolo. Apa, la fiecare ploaie, intră în case pentru că au modificat prost panta în asfalt. Pentru ce mai plătesc taxa? Doar că sunt acolo", a comentat jurnalistul Val Vâlcu.

Schimbarea ar putea avea un impact semnificativ în zonele în care prețurile locuințelor au crescut

În prezent, impozitele pe locuințe sunt calculate pe baza valorii impozabile stabilite potrivit grilelor din Codul fiscal. De la 1 ianuarie 2027, însă, calculul ar urma să țină cont de valoarea de piață a proprietăților. Schimbarea ar putea avea un impact semnificativ în zonele în care prețurile locuințelor au crescut considerabil în ultimele două decenii. În cartiere precum Domenii, Dorobanți sau Cotroceni, o casă de 150 de metri pătrați ar putea ajunge să fie evaluată la o valoare mult mai mare decât cea luată în calcul în prezent. Piperea ridică problema familiilor de pensionari care dețin astfel de proprietăți, dar au venituri limitate, avertizând că acestea ar putea ajunge în situația de a nu-și mai putea achita impozitele și, în cele din urmă, de a-și pierde casele.