Un pompier care intervenea la stingerea unui incendiu din Argeș, rănit de localnicii care au devenit agresivi

Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Un pompier care participa la stingerea unui incendiu în oraşul Ştefăneşti din județul Argeș a fost rănit de localnicii care au devenit agresivi.

Un pompier care participa la stingerea unui incendiu izbucnit în oraşul Ştefăneşti, duminică seară, 25 octombrie, a fost rănit de localnicii care au devenit agresivi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Un echipaj de pompieri de la Detaşamentul Piteşti intervenise pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Sticlelor din oraşul Ştefăneşti, transmite Agerpres.

Pompierul a fost transportat la spital

"Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la faţa locului au manifestat un comportament agresiv atât faţă de forţele de intervenţie, cât şi faţă de autospeciala de stingere. În urma incidentului, unul dintre colegii noştri a fost rănit", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, pompierul rănit a primit asistenţă medicală de la un echipaj SMURD şi a fost transportat la spital pentru investigaţii de specialitate.

Pompierii din Argeș au fost prezenți duminică seara și în locurile unde a fost aprins "focul lui Sumedru"

Duminică seara, pompierii din Argeș au fost prezenți și în locurile unde oamenii au aprins "focul lui Sumedru" pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Precizăm că "focul lui Sumedru" este o veche tradiție românească. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, în ajunul Sfântului Dimitrie, considerat patronul păstorilor și cel care marchează trecerea la iarna pastorală, se aprind focuri mari pe dealuri sau poeni.

"În această seară, îndemnul „Hai la focul lui Sumedru!” răsună în multe comunități din județul Argeș, aducând oamenii împreună pentru a păstra vie una dintre tradițiile îndrăgite ale toamnei.

Pentru ca bucuria sărbătorii să nu fie umbrită de evenimente nedorite, pompierii argeșeni sunt la datorie, pregătiți să asigure măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor și să acorde primul ajutor calificat, la nevoie.

Și voi puteți contribui la siguranța tuturor! Respectați măsurile de prevenire a incendiilor, păstrați o distanță sigură față de foc și supravegheați permanent copiii.

Bucurați-vă de tradiție, de timpul petrecut împreună și de căldura focului, dar nu uitați că siguranța este pe primul loc! Vă dorim o sărbătoare frumoasă, liniștită și fără evenimente nedorite!", a scris ISU Argeș într-o postare pe pagina de Facebook.