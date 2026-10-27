De câți bani pe lună are nevoie o familie cu doi copii pentru un trai decent. Salariul minim rezonabil, peste 5.500 de lei

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Coșul minim pentru un trai decent al unei familii cu doi copii a ajuns la 11.668 lei/lună în septembrie 2026, potrivit FES și Syndex. Pentru a acoperi cheltuielile, salariul minim net necesar este de 5.542 lei, mai mult decât dublul celui actual de 2.699 lei.

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii a ajuns la 11.668 de lei pe lună în septembrie 2026, în creştere cu 298 de lei (2,6%) faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres.

Conform sursei citate, creşterea valorii coşului de consum a fost determinată în special de majorarea cheltuielilor pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, locuinţă, servicii, educaţie şi cultură.

Astfel, cheltuielile pentru îngrijirea sănătăţii au crescut cu 8,3%, cele pentru educaţie şi cultură cu 8%, pentru servicii cu 6,7%, iar cele aferente locuinţei cu 5,9%. În cazul îmbrăcămintei şi încălţămintei, majorarea a fost de 5,8%.

În schimb, cheltuielile pentru achiziţia unei locuinţe au scăzut cu 1,9%, pe fondul reducerii dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026. Potrivit analizei, scăderea dobânzii a compensat atât creşterea preţurilor de achiziţie a locuinţelor cu 12,1%, în medie, conform Eurostat, cât şi deprecierea monedei naţionale faţă de euro cu 3,4%, potrivit datelor BNR.

Cheltuielile cu locuința și alimentele, cele mai mari

În ceea ce priveşte structura coşului minim de consum pentru o familie cu doi adulţi şi doi copii, cele mai mari cheltuieli lunare sunt cele pentru locuinţă, estimate la 3.105 lei, şi alimentaţie, de 2.429 de lei.

Pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte sunt necesari 1.143 de lei, pentru cheltuielile cu locuinţa 977 de lei, pentru educaţie şi cultură 921 de lei, iar pentru servicii 746 de lei. Fondul de economii al familiei este estimat la 1.061 de lei lunar, mai arată cercetarea.

Analiza prezintă şi valoarea coşului minim de consum pentru alte categorii de gospodării.

Astfel, pentru o familie formată din doi adulţi şi un copil, valoarea coşului este de 9.574 de lei pe lună, pentru doi adulţi fără copii de 7.150 de lei, iar pentru o persoană adultă singură de 4.407 lei lunar.

Autorii analizei precizează că aceste estimări sunt derivate din valoarea coşului pentru familia de referinţă, formată din doi adulţi şi doi copii, fiind mai puţin precise decât aceasta.

Salariul minim decent pentru 2026, peste 5.500 de lei

În ceea ce priveşte veniturile necesare, analiza arată că salariul minim decent pentru anul 2026 este estimat la 5.542 de lei net, respectiv 9.473 de lei brut.

Calculul porneşte de la ipoteza unei familii în care ambii adulţi sunt salariaţi, iar cei doi copii beneficiază de alocaţii de stat. În aceste condiţii, două salarii minime şi două alocaţii ar trebui să acopere valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent.

Faţă de 2025, salariul minim decent a crescut cu 2,8%, uşor peste majorarea de 2,6% a valorii coşului, ca urmare a stagnării alocaţiilor pentru copii.

În prezent, salariul minim net din România este de 2.699 de lei pe lună, reprezentând 48,7% din salariul minim necesar pentru un trai decent, estimat la 5.542 de lei.

Potrivit analizei, în anul 2018, salariul minim net acoperea doar 35,2% din valoarea salariului minim decent, raportul ajungând la 48,7% în 2026, ceea ce indică o convergenţă lentă.

În schimb, salariul mediu net, estimat la 5.450 de lei în 2026, acoperă 98,3% din venitul considerat necesar pentru un trai minim decent.

Autorii analizei atrag atenţia şi asupra perspectivelor de creştere a salariului minim.

Potrivit acestora, în condiţiile mecanismului actual de calcul, salariul minim nu ar putea ajunge la nivelul necesar pentru un trai decent mai devreme de anul 2050, chiar şi în cel mai optimist scenariu, care presupune o creştere medie anuală a productivităţii muncii de 3% pe o perioadă de 25 de ani.

Un scenariu considerat mai realist indică anul 2075, ţinând cont de încetinirea creşterii economice şi de eventualele perioade de recesiune.

În acest context, autorii susţin aplicarea Legii nr. 174/2020 privind coşul minim de consum lunar şi elaborarea unei strategii de creştere a salariului minim până la nivelul necesar pentru asigurarea unui trai decent, într-un orizont de timp rezonabil.

Coşul minim de consum pentru un trai decent include, pe lângă cheltuielile pentru alimentaţie şi locuinţă, costurile aferente îmbrăcămintei, igienei personale, educaţiei, sănătăţii, transportului, comunicaţiilor, recreerii şi cheltuielilor neprevăzute.