RBL cere Senatului să respingă proiectul de lege privind obligativitatea avocatului pentru IMM-uri: "Costuri suplimentare de peste 100 de milioane de euro pe an"

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IMM-urile ar putea suporta costuri suplimentare de peste 100 de milioane de euro pe an dacă avocatul devine obligatoriu pentru actele firmelor, avertizează Romanian Business Leaders (RBL), cerând Biroului Permanent al Senatului să nu aprobe proiectul de lege care prevede asta.

Romanian Business Leaders (RBL) cere Senatului să respingă un proiect de lege care ar impune implicarea obligatorie a avocaților în redactarea actelor de înființare și modificare a firmelor, dar și a anumitor contracte comerciale.

RBL califică acest proiect de lege drept "un nou asalt asupra mediului de afaceri" și susține că dacă acesta va fi aprobat, impactul asupra IMM-urilor va fi unul uriaș: costuri suplimentare de peste 100 de milioane de euro pe an.

Ce prevede proiectul de lege reclamat de RBL

Precizăm că proiectul legislativ reclamat de RBL propune ca contractele care necesită forma scrisă să fie întocmite exclusiv de avocați. Acesta vizează actualizarea sferei activităților avocațiale, delimitarea consultanței juridice de informarea generală și adaptarea protecției secretului profesional la mediul digital.

"În plină simplificare europeană și în pragul investirii unui nou Guvern, în Parlament a fost depus un proiect cu efect în special asupra IMM-urilor: avocat obligatoriu pentru actele firmelor și contractele comerciale. Romanian Business Leaders cere Senatului să respingă proiectul B563/2026 în forma actuală. Costul suplimentar estimat pentru firme depășește 100 de milioane de euro pe an.

În timp ce Comisia Europeană și-a asumat reducerea sarcinii administrative cu cel puțin 25% pentru toate companiile și cu 35% pentru IMM-uri, în Parlamentul României se află un proiect care merge în sens invers. Propunerea legislativă B563/2026, depusă la Senat pe 14 octombrie, ar obliga firmele să treacă pe la avocat pentru actele de înființare și modificare a societății și pentru contractele pentru care legea cere forma scrisă, inclusiv actele adiționale.

RBL estimează că, numai pentru actele firmelor și contractele comerciale uzuale, costul suplimentar ar depăși 100 de milioane de euro pe an. Dacă regula ar fi interpretată extensiv, inclusiv pentru contractele de muncă, costul s-ar putea apropia de 800 de milioane de euro pe an. RBL a estimat costul pornind de la datele ONRC și ale Ministerului Muncii și de la onorariul minim de 710 lei recomandat de ghidul UNBR pentru redactarea unui contract. Estimarea este prudentă, întrucât nu include costul recuperării creanțelor, al înscrierilor de garanții, al arbitrajului, întârzierile în tranzacții și pierderile pentru serviciile digitale.

În plus, în plin proces de dezbatere a platformei de digitalizare a României 2030, proiectul pune în pericol platformele LegalTech și instrumentele AI prin incertitudinea pe care o creează: nimeni nu va ști dinainte unde se termină „informarea” și unde începe „consultanța”. Granița ar urma să fie stabilită, caz cu caz, de instanță, la cererea UNBR", transmite RBL într-un comunicat de presă remis DC NEWS.

RBL cere Biroului Permanent al Senatului să nu aprobe acest proiect de lege

Totodată, RBL susține că inițiatorii nu au prezentat nicio estimare a impactului asupra firmelor, dar au cerut adoptarea în procedură de urgență.

"RBL cere Biroului Permanent al Senatului să nu o aprobe: un proiect care schimbă regulile pentru peste un milion de firme are nevoie de dezbatere și de analiză de impact, nu de grabă.

Testul de proporționalitate. Directiva (UE) 2018/958 și Legea 245/2020 obligă statul să facă acest test înainte de orice restricție nouă de acces la o activitate rezervată unei profesii. Expunerea de motive nu conține un astfel de test și nu estimează costul pentru firme. Recunoaște doar posibile implicații bugetare pentru asistența juridică din oficiu.

Consultarea mediului de afaceri. Firmele care ar suporta costurile nu au fost consultate. Paradoxal, același proiect introduce obligația autorităților de a consulta Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) la orice act normativ care privește avocații", mai transmite sursa citată.

RBL: Proiectul de lege contrazice și programul de guvernare al Guvernului desemnat

Romanian Business Leaders susține și că proiectul de lege contrazice programul de guvernare depus de Luca Niculescu în Parlament.

"Proiectul mută în zona rezervată unei singure profesii servicii care astăzi sunt oferite pe piețe deschise de mai multe tipuri de furnizori: contabili, camere de comerț, firme de colectare, arbitri, platforme digitale. Când numărul furnizorilor scade prin lege, prețurile cresc, inovarea încetinește, iar costul îl suportă firmele și, în final, consumatorii.

Proiectul de lege contrazice, de altfel, și programul de guvernare al Guvernului desemnat, care își asumă reducerea cu minimum 25% a sarcinilor administrative pentru firme, modernizarea Legii societăților, transformarea Registrului Comerțului într-o platformă online și fundamentarea oricărei măsuri cu impact asupra firmelor pe analize de impact și consultare prealabilă", mai transmite RBL.

Președintele RBL: Europa simplifică, iar noi complicăm

"Europa simplifică, iar noi complicăm. În timp ce Bruxelles-ul taie birocrația pentru companii, în Parlamentul României apare un proiect care le obligă să plătească un avocat pentru acte pe care le fac singure de zeci de ani. Nu e protecția clientului, e o taxă nouă, mascată, pe antreprenoriat, pe care nimeni nu a calculat-o. Cerem inițiatorilor să retragă prevederile care afectează firmele și să pună proiectul în dezbatere reală cu mediul de afaceri", a declarat Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders.

Precizăm că propunerea legislativă, înregistrată cu nr. B563/2026 la data de 14 octombrie 2026, este inițiată de parlamentari din mai multe formațiuni politice. Printre inițiatorii menționați se numără: Cazanciuc Robert-Marius - senator PSD; Cerva Nadia-Cosmina - senator PACE; Corlăţean Titus - senator PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Iacob Constantin-Ciprian - senator AUR; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator PNL; Rujan Ion-Cristinel - senator PSD; Spătaru Elena-Simona - senator USR; Vlahu Nicolae - senator AUR; Tuşa Adriana-Diana - deputat PSD.