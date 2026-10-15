Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament. "Mulțumesc PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare"

Premierul desemnat Luca Niculescu. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus, joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern.

Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului va avea loc joi, începând cu ora 20:30, pentru a stabili calendarul de învestire a Guvernului Luca Niculescu, transmite Agerpres.

Şedinţa va fi în format exclusiv online şi urmează să se stabilească zilele pentru audierile candidaţilor de miniştri şi pentru votul final de învestire.

Luca Niculescu: Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate

"Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

– rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

– adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

– relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

– consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare", a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.

Propuneri - membri ai Guvernului Luca Niculescu

Iată care vor fi membrii Guvernului Luca Niculescu:

Ce își propune Luca Niculescu

"Trecem de la o economie bazată pe import și pe forță de muncă ieftină la una bazată pe producție internă, inovare și tehnologie și de la o ajustare bugetară predominant cantitativă la o consolidare calitativă: reducem deficitul prin cheltuieli mai eficiente, colectare mai bună și combaterea marii evaziuni, protejând investițiile, producția și puterea de cumpărare. Obiectivul este o economie mai puternică, capabilă să susțină un deficit mai mic și o datorie sustenabilă. Pe domenii, aceasta înseamnă:

Muncă și venituri. Locuri de muncă decente, formare în meseriile cerute, venituri sigure și servicii sociale centrate pe beneficiar.

Sănătate. Mutăm treptat centrul de greutate de la spital către prevenție, medicina de familie și ambulatoriu, pentru ca fiecare pacient să fie diagnosticat și tratat la timp, la standard european, oriunde locuiește.

Educație. O școală care garantează că șansa unui copil nu depinde de venitul părinților, de locul în care trăiește, de etnie sau de limba vorbită. Corectăm gradual, în limitele bugetare, efectele Legii nr. 141/2025 cu cel mai mare impact negativ asupra elevilor și profesorilor și pregătim trei reforme de durată: finanțarea educației, cercetarea și curriculumul.

Energie. Dezvoltăm împreună producția, stocarea, rețelele și consumul flexibil: peste 5.000 MW noi până la finalul lui 2027 și circa 8 mld. mc de gaze pe an din Marea Neagră, pentru ca, până la finalul lui 2028, România să depindă mai puțin de importurile scumpe de electricitate.

Infrastructură. Ducem la capăt șantierele începute și dăm prioritate căii ferate, combinând fondurile europene, instrumentul SAFE, parteneriatele public-private și bugetul național, în limitele stabilității fiscale.

Agricultură. Fermierii au nevoie de apă, depozitare, procesare, acces stabil la piață și de sprijin corect, acordat la timp.

Mediu. O administrație de mediu profesionistă și digitală, finanțare pentru proiecte mature, reziliență la secetă și inundații și aplicarea principiului „poluatorul plătește”.

Statul. Un stat dimensionat după atribuții, o administrație digitală în care identitatea, datele, plățile și serviciile publice funcționează împreună, cooperare voluntară între comunități și investiții publice măsurate prin rezultatele lor pentru oameni.

Fonduri europene. Încasăm ultimele plăți din PNRR, accelerăm politica de coeziune 2021–2027 și Fondul pentru Tranziție Justă, pregătim Fondul Social pentru Climă și negociem bugetul european 2028–2034. Trecem de la administrarea fondurilor la administrarea investițiilor.

Justiție. Instanțe și parchete independente și eficiente, proceduri mai rapide, o justiție digitală și combaterea prioritară a corupției și a criminalității grave, cu respectarea drepturilor fundamentale.

Securitate. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, amenințările hibride și riscurile de la Marea Neagră cer o apărare națională mai puternică: creștem gradual cheltuielile de apărare spre 5% din PIB, în cadrul NATO și UE și prin Parteneriatul Strategic cu SUA, și legăm înzestrarea de industria națională. Siguranța cetățeanului este în centrul activității Ministerului Afacerilor Interne. Vom depune eforturi pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor din SAFE.

Politică externă. O politică de consens național, predictibilă și coerentă, sprijinită pe Uniunea Europeană, NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii și parteneriatele strategice, completate de aderarea la OCDE, și măsurată prin ce obține România: securitate, investiții, piețe, proiecte și influență.

Comunități. În spiritul Rezoluției de la Alba Iulia, unitatea statului și respectul pentru diversitatea etnică, lingvistică și religioasă se susțin reciproc. Diaspora este parte a națiunii române, iar Republica Moldova rămâne o prioritate strategică distinctă. Cultura și sportul trebuie să fie accesibile fiecăruia, indiferent de locul în care trăiește, de venit sau de o dizabilitate", se arată în programul de guvernare depus de Luca Niculescu în Parlament.

Cine susține Guvernul Niculescu

Precizăm că pentru a trece de votul Parlamentului, Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi.