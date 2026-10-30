Decebal Făgădău este noul prefect al Constanţei

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Din articol Cine este Decebal Făgădău

PSD Constanţa a anunţat că Decebal Făgădău este noul prefect al judeţului.

”Decebal Făgădău este noul Prefect al Județului Constanța. Numirea a fost făcută oficial astăzi, în ședința de Guvern.

Prin alegerea lui Decebal Făgădău, județul Constanța câștigă un specialist în administrație, un profesionist orientat către comunitate și totodată un partener de dialog. Echipa PSD Constanța devine mai puternică și o voce fermă în interesul public al tuturor constănțenilor”, a transmis PSD Constanța printr-un comunicat de presă.

Decebal Făgădău îl înlocuieşte pe Adrian Picoiu, de la PNL.

Picoiu i-a urat succes noului prefect, Decebal Făgădău, cu care a spus că a „colaborat foarte bine în trecut”.

Cine este Decebal Făgădău

Decebal Făgădău a fost primar al municipiului Constanţa între 2015 şi 2020. Iniţial a ocupat funcţia după demisia lui Radu Mazăre, între 2015 şi 2016, iar în 2016 a câştigat alegerile locale după ce l-a învins pe Vergil Chiţac.

În 2020 a pierdut alegerile locale în dauna aceluiaşi Vergil Chiţac. Decebal Făgădău s-a clasat atunci pe locul al treilea.