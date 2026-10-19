Ilie Bolojan anunță astăzi bilanțul guvernării într-o conferință de presă / LIVE TEXT / video

Ilie Bolojan, premier interimar. Sursa foto: Agerpres

Din articol Ilie Bolojan: Restanțele vor fi plătite prin rectificare bugetară

Premierul interimar Ilie Bolojan va susține astăzi, de la ora 18:30, o conferință de presă în care va prezenta bilanțul activității Guvernului pe durata mandatului său. Anunțul vine după ce PSD a cerut o analiză a activității Guvernului.

Update: Discursul lui Ilie Bolojan

„Era un semn de respect să prezint foarte pe scurt o perspectivă asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest mandat care foarte probabil se va încheia mâine.

După aproape 16 luni în care am avut onoarea de a servi România din funcția de premier, așa cum v-am spus, mandatul se va încheia.

A fost un mandat intens, marcat de crize interne și externe și de provocări. Am preluat o țară cu spatele la zid, cu un deficit record, nu doar bugetar, dar și de încredere.

Predau viitorului guvern o Românie aflată pe calea redresării corecte, cu experiența unei guvernări fără minciună, fără populism și cu respect pentru oameni.

În iunie anul trecut, situația era atât de gravă încât nimeni nu se înghesuia să fie premier. Deficitul de 9,3%, creșterea economică bolnavă, bazată exclusiv pe consum pe datorie, PNRR-ul blocat, cu risc iminent de pierdere a fondurilor europene, societatea fragmentată după anularea alegerilor și cu un risc real de intrare în incapacitate de plată.

Nu a existat o alegere reală, ci o singură variantă: să începem redresarea cu costuri inevitabile. Comisia Europeană și piețele financiare nu mai aveau încredere în noi și nu ne mai acceptau promisiuni, ci măsuri cu efecte imediate. Dacă nu am fi început o reformă ordonată, ar fi urmat o criză care ar fi lovit țara întreagă și fiecare familie ar fi simțit puternic acest lucru.

Am fost obligați să începem prin majorarea TVA. Trebuia să aducem urgent bani la buget și să reducem deficitul. Nu am ascuns nimic românilor, nu am modificat cifre și am refuzat să fac promisiuni fără acoperire. Unele decizii au fost grele.

Știu că în spatele fiecărei cifre există o familie, un angajat, un antreprenor sau un pensionar care și-a recalculat cheltuielile și a simțit o scădere a nivelului de trai.

Știu că oamenii nu trăiesc din indicatori macroeconomici, ei judecă guvernarea după prețurile pe care le plătesc, după salarii și pensii, după siguranța locului de muncă, de aceea efortul lor trebuie respectat într-un stat mai cumpătat și printr-o economie care să le ofere din nou perspective.

Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au avut de dus greul în această perioadă. Efortul lor a avut sens. Am redus deficitul în a doua jumătate a anului 2025 și îl vom reduce și în 2026 la ținta anunțată.Execuția bugetului în primele opt luni ale acestui an s-a încheiat cu un deficit de 78,5 miliarde de lei față de 102,5 miliarde de lei în primele opt luni ale anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 1,53 puncte procentuale”, a spus Ilie Bolojan.

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Duminică, Ilie Bolojan a anunțat că va prezenta astăzi bilanțul guvernării și a criticat promisiunile care nu pot fi respectate.

El a adus în discuție investițiile din transporturi, unde valoarea contractelor depășește cu mult banii disponibili, și a explicat că unele lucrări au fost începute fără finanțare suficientă.

„Mâine va fi o conferinţă de presă în care voi face o dare de seamă asupra activităţii guvernamentale pe care am exercitat-o de anul trecut până acum şi vom face publice aceste date. Un lucru este cât se poate de clar: când generezi promisiuni care nu pot fi onorate, în loc să fii responsabil să nu faci asta, foarte probabil miniştrii PSD vor veni cu retorica moştenirii dezastruoase, ca să explice de ce nu pot să onoreze aşteptările pe care le-au creat.

Ştim asta, nu este niciun fel de problemă, dar sunt nişte realităţi. Când ai nişte alocări bugetare în care trebuie să te încadrezi, vă rog să vă gândiţi, de exemplu, în condiţiile în care la Ministerul Transporturilor ai avut aproximativ 5 miliarde alocare pe fonduri europene prin PNRR şi ai semnat contracte care se duc la peste 19 miliarde şi le-ai început, pe toate acele contracte, înseamnă că ai acţionat într-o manieră în care ştii că nu-ţi ajung banii.

Şi una din gravele noastre probleme este gestionarea programelor de investiţii, prea multe lucrări care nu au finanţare, pentru că e o gravitate mare. Şi unul din elementele pe care le-am avut în vedere în această perioadă a fost să asigurăm un maxim posibil al investiţiilor, dar în acelaşi timp să temperăm începerea unor lucrări care nu au finanţare”, a spus Ilie Bolojan la postul B1 TV.

Ilie Bolojan: Restanțele vor fi plătite prin rectificare bugetară

El a mai spus că restanțele pot fi achitate prin rectificare bugetară și că Autostrada Moldovei ar urma să ajungă până la Pașcani cel târziu în primăvara anului viitor.

„Asta trebuie să facem şi în continuare. Faptul că în anumite zone s-a lucrat bazându-se că vor fi bani, asta este un calcul pe care l-au făcut atât ministerele respective, eronat poate, sau constructorii respectivi, şi aici e o problemă de a face lucrări doar în limita posibilităţilor financiare pe care le ai.

Restul sunt poveşti, dar nu există un pachet de restanţe care să depăşească, să spunem, posibilităţile de rectificare bugetară. Nu există astfel de probleme. (...)

Există restanţe de plată, dar prin rectificările bugetare care se vor face, fluxul acesta de plăţi poate fi acoperit. Dar, v-am spus, când generezi lucrări care n-au acoperire, înseamnă o iresponsabilitate, pentru că vei crea nişte probleme”, a mai spus Ilie Bolojan.