Lista celor eliberați din funcție de Guvern. Cine sunt noii prefecți

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Guvernul a eliberat din funcție prefecții care și-au înaintat demisiile, prin Hotărâre de Guvern. Amintim că PNL a dat termen limită prefecților săi ca, odată cu ieșirea din Guvern, să-și dea și demisiile.

”Guvernul a aprobat o serie de hotărâri prin care au fost eliberați din funcție și numiți mai mulți prefecți și subprefecți. Persoanele numite în funcția de prefect sau subprefect îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Codul administrativ” anunță un comunicat de presă al Executivului.

Eliberări din funcția de prefect:

• Domnul Albu Nicolae a fost eliberat din funcția de prefect al județului Alba.

• Domnul Pașca Mihai a fost eliberat din funcția de prefect al județului Arad.

• Domnul Nedelcu Darius-Sebastian a fost eliberat din funcția de prefect al județului Argeș.

• Doamna Negru Andreea a fost eliberată din funcția de prefect al județului Bacău.

• Domnul Dragoș Marcel-Daniel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Bihor.

• Domnul Dolha Nechita-Stelian a fost eliberat din funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud.

• Doamna Curelariu Raluca-Ștefania a fost eliberată din funcția de prefect al județului Botoșani.

• Domnul Dobrescu Florin-Sergiu a fost eliberat din funcția de prefect al județului Brăila.

• Domnul Dimian Leonard a fost eliberat din funcția de prefect al județului Buzău.

• Domnul Gâfu Cristian a fost eliberat din funcția de prefect al județului Caraș-Severin.

• Doamna Forna Maria a fost eliberată din funcția de prefect al județului Cluj.

• Domnul Picoiu Adrian-Teodor a fost eliberat din funcția de prefect al județului Constanța.

• Domnul Calomfirescu Marius a fost eliberat din funcția de prefect al județului Dâmbovița.

• Domnul Călinoiu Eugen-Costel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Dolj.

• Domnul Răducan-Morega Corneliu a fost eliberat din funcția de prefect al județului Gorj.

• Domnul Széll Lörincz a fost eliberat din funcția de prefect al județului Hunedoara.

• Domnul Tănăsescu Mihai-Andrei a fost eliberat din funcția de prefect al județului Ialomița.

• Domnul Dolachi-Pelin Constantin a fost eliberat din funcția de prefect al județului Iași.

• Domnul Stauder Rudolf a fost eliberat din funcția de prefect al județului Maramureș.

• Domnul Pavel Cristinel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Mehedinți.

• Doamna Apostol Maria a fost eliberată din funcția de prefect al județului Neamț.

• Domnul Nicolae Ștefan a fost eliberat din funcția de prefect al județului Olt.

• Domnul Nicodim Daniel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Prahova.

• Domnul Bîrsan Cristian-Claudiu a fost eliberat din funcția de prefect al județului Sălaj.

• Domnul Crețu Mircea-Dorin a fost eliberat din funcția de prefect al județului Sibiu.

• Domnul Păstrăv Bogdan-George a fost eliberat din funcția de prefect al județului Suceava.

• Doamna Mitran-Piticu-Niculae Valentina-Veronica a fost eliberată din funcția de prefect al județului Teleorman.

• Domnul Finta Paul a fost eliberat din funcția de prefect al județului Timiș.

• Domnul Terente Eugen a fost eliberat din funcția de prefect al județului Tulcea.

• Domnul Șerban Andrei a fost eliberat din funcția de prefect al județului Vaslui.

• Domnul Macovei Liviu-George a fost eliberat din funcția de prefect al județului Vrancea.

• Domnul Nistor Andrei a fost eliberat din funcția de prefect al municipiului București.



Eliberări din funcția de subprefect:

• Doamna Olariu Daniela a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Brașov.

• Domnul Udrea Flaviu-Dacian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Cluj.

• Domnul Paris Dumitru a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Constanța.

• Domnul Dulanyi-Balogh Szilárd a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Covasna.

• Domnul Rădoi Teodor-Viorel a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Dâmbovița.

• Domnul Celmare Marius-Constantin a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Galați.

• Domnul Alexandru Ionuț-Ciprian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Giurgiu.

• Domnul Burjan-Andrei Bogdan-Sebastian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Harghita.

• Domnul Țepeluș Marius a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Harghita.

• Domnul Bucșă Iulian-Florin a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Iași.

• Domnul Stamate Cristian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Ilfov.

• Doamna Petruț Margareta-Ildiko a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Maramureș.

• Domnul Jugan Iulian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Neamț.

• Domnul Mihai Adrian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Olt.

• Domnul Moise Lucian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Prahova.

• Domnul Soare Marius a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Prahova.

• Domnul Beseni Cristian-Valer a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Satu Mare.

• Doamna Albu Andra-Maria a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Sibiu.

• Doamna Oneț Liliana a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Timiș.

• Domnul Stănculescu Victor-George a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Vâlcea.



Numiri în funcția de prefect:

• Domnul Mureșan Corneliu a fost numit în funcția de prefect al județului Alba.

• Domnul Sulincean Marius-Mircea a fost numit în funcția de prefect al județului Arad.

• Domnul Ivancea Valentin a fost numit în funcția de prefect al județului Bacău.

• Domnul Pavel Emilian a fost numit în funcția de prefect al județului Bihor.

• Domnul Cioarba Teofil-Iulian a fost numit în funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud.

• Domnul Șlincu Dan-Constantin a fost numit în funcția de prefect al județului Botoșani.

• Domnul Timofei Iulian a fost numit în funcția de prefect al județului Brăila.

• Doamna Sbîrnea Liliana a fost numită în funcția de prefect al județului Buzău.

• Domnul Dragomir Ioan a fost numit în funcția de prefect al județului Caraș-Severin.

• Domnul Cordoș Alexandru a fost numit în funcția de prefect al județului Cluj.

• Domnul Făgădău Decebal a fost numit în funcția de prefect al județului Constanța.

• Domnul Tănase Marian a fost numit în funcția de prefect al județului Dâmbovița.

• Domnul Durle Dumitru-Cosmin a fost numit în funcția de prefect al județului Dolj.

• Domnul Predescu Șerban a fost numit în funcția de prefect al județului Gorj.

• Doamna Ștefănie Maria a fost numită în funcția de prefect al județului Hunedoara.

• Domnul Marin Constantin a fost numit în funcția de prefect al județului Ialomița.

• Domnul Sălăjeanu Florian-Valeriu a fost numit în funcția de prefect al județului Maramureș.

• Domnul Isuf Constantin-Alin a fost numit în funcția de prefect al județului Mehedinți.

• Domnul Grigorean Vlad a fost numit în funcția de prefect al județului Neamț.

• Domnul Albotă Emil-Florin a fost numit în funcția de prefect al județului Olt.

• Doamna Bozianu Nicoleta-Cătălina a fost numită în funcția de prefect al județului Prahova.

• Domnul Pura Dorin-Alexandru a fost numit în funcția de prefect al județului Sălaj.

• Domnul Giubega Gheorghe-Florian a fost numit în funcția de prefect al județului Sibiu.

• Domnul Andronachi Traian a fost numit în funcția de prefect al județului Suceava.

• Domnul Rababoc Benone a fost numit în funcția de prefect al județului Teleorman.

• Domnul Pau Radu-Adrian a fost numit în funcția de prefect al județului Timiș.

• Domnul Moscu Doru a fost numit în funcția de prefect al județului Tulcea.

• Domnul Popica Eduard-Andrei a fost numit în funcția de prefect al județului Vaslui.

• Domnul Oprea Mihai a fost numit în funcția de prefect al județului Vâlcea.



Numiri în funcția de subprefect:

• Domnul Tulpan Olimpiu-Adrian a fost numit în funcția de subprefect al județului Bacău.

• Domnul Cucu Sebastian a fost numit în funcția de subprefect al județului Covasna.

• Domnul Pistol Marian a fost numit în funcția de subprefect al județului Covasna.

• Domnul Constantin Ionuț-Constantin a fost numit în funcția de subprefect al județului Dâmbovița.

• Domnul Dimen Zsombor-Gabriel a fost numit în funcția de subprefect al județului Harghita.

• Doamna Prodan Isabela a fost numită în funcția de subprefect al județului Harghita.

• Domnul Széll Lörincz a fost numit în funcția de subprefect al județului Hunedoara.

• Domnul Cîmpeanu Alexandru a fost numit în funcția de subprefect al județului Mureș.

• Domnul Vulc Cornel-Cristian a fost numit în funcția de subprefect al județului Mureș.

• Domnul Lungu Robert-Paul-Dimitrios a fost numit în funcția de subprefect al județului Prahova.

• Domnul Tănase Mircea-Adi a fost numit în funcția de subprefect al județului Prahova.

• Domnul Bercea Vasile a fost numit în funcția de subprefect al județului Satu Mare.

• Domnul Iancu Mihai-Radu a fost numit în funcția de subprefect al județului Satu Mare.

• Domnul Spătaru Cristian-Eugen a fost numit în funcția de subprefect al județului Vrancea.

• Domnul Șuhan Valeriu-Nicolae a fost numit în funcția de subprefect al municipiului București.