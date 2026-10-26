Grindeanu îi răspunde lui Bolojan după acuzațiile că ar fi premierul de facto al țării

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Sorin Grindeanu i-a răspuns lui Ilie Bolojan după ce fostul premier l-a acuzat pe liderul PSD că se comportă ca un premier de facto și stabilește agenda noului Guvern.

Recent, Ilie Bolojan l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că se comportă ca un premier de facto și stabilește agenda noului premier.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, a spus Ilie Bolojan recent.

În replică, liderul PSD a spus că Luca Niculescu este premierul și că deciziile îi aparțin acestuia. Sorin Grindeanu a mai spus că PSD va colabora cu premierul, dar i-a reproșat lui Ilie Bolojan că a adâncit criza și i-a reamintit că PNL a votat Guvernul Niculescu.

Jurnalist: Cum îi răspundeți lui Ilie Bolojan având în vedere că mai devreme v-a acuzat că dumneavoastră ați fi premierul de facto al noului Guvern?

„Am spus și mai devreme... Eu sunt președintele Camerei Deputaților și sunt și președintele PSD, până la urmă, partidul care asigură susținerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu, dar prim-ministrul României este Luca Niculescu și respect acest lucru și noi respectăm toate aceste lucruri.

Avem și sunt convins că vom avea o colaborare cât se poate de onestă, de transparentă, între Partidul Social Democrat, ca partidul care susține direct această guvernare, și domnul Luca Niculescu.

De altfel, PSD este singurul partid care și-a asumat această responsabilitate. Domnul Bolojan a stat șase luni lipit de scaun și nu a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivațional. Am văzut în weekend.

Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest guvern. Să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere, de aceea îi recomand să lase un pic tonul mai jos, fiindcă ar trebui să fie mai constructiv. Repet, a votat acest guvern! Dacă PNL nu vota, acest guvern nu ar fi trecut de Parlament.

E normal, până la urmă, ca președinte PSD, să mă coordonez cu miniștrii PSD, decizia, în schimb, este la prim-ministru, în mod evident, și acest lucru nu va fi schimbat și nu va fi contestat nici măcar o secundă”, a spus Sorin Grindeanu.