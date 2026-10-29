Radu Oprea, ministrul Apărării, trimite Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente

Radu Oprea, ministrul Apărării Naționale. Sursa foto: Agerpres

Din articol Ce verificări va face Corpul de Control la MApN

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a anunțat că a trimis Corpul de Control la Direcția Generală pentru Armamente, structură responsabilă de achizițiile militare.

Corpul de Control al ministrului va verifica modul în care s-au decis caracteristicile tehnice prin care se face achiziția prin programul european de apărare SAFE.

„Am trimis Corpul de Control la DGArm, structura specializată din cadrul MApN, care se ocupă de achiziții. Necesarul vine de la arma respectivă, DGArm face caietul de sarcini și se ocupă de procesele de achiziții publice. Ei au fost implicați în acest proces început demult, pentru că toate programele sunt din planul de înzestrare al Armatei, care e aprobat de CSAT.

Pentru a clarifica lucrurile pentru că volumul de informații este foarte mare, am simțit nevoia să semnez un ordin prin care Corpul de Control al ministrului să înceapă să facă o verificare acolo”, a declarat ministrul Apărării, Radu Oprea, la Antena3 CNN.

Ce verificări va face Corpul de Control la MApN

Acesta a explicat ce verifică Corpul de Control în cazul achizițiilor prin SAFE. Radu Oprea susține că deciziile privind alegerea companiilor au fost luate la Cancelaria premierului, unde era șef Mihai Jurca, și nu de MApN.

„Sunt două chestiuni distincte: una este contractul de achiziție, iar cealaltă este acordul de cooperare industrială. Acordul de cooperare industrială vine din partea Ministerului Economiei. Cele două sunt legate prin condiția potrivit căreia nu poți să semnezi recepția mărfii, a echipamentului despre care vorbim, dacă nu ai un certificat care să ateste că procentul de cooperare industrială impus a fost realizat în România. Aceasta este legătura dintre ele. (...) Toate deciziile s-au luat la Cancelaria Prim-ministrului, la domnul Jurca, care a avut un comitet de lucru, unde au participat MApN, MAI și alte structuri și instituții din statul român. Știu acest lucru pentru că eram în Secretariatul General al Guvernului, și vedeam companiile care intrau la discuții la Cancelaria primuluiu-ministru. Echipamentele au fost hotărâte de MApN, în conformitate cu ceea ce avem nevoie. (...) Înainte de programul SAFE, ar fi trebuit să fie un program de achiziție care să fie desfășurat de către MApN prin DGArm, dar prin SAFE, această chestiune a fost luată de la MApN și MAI și dusă către Cancelaria Prim-ministrului.

Am trimis Corpul de Control să verifice toate aspectele pe care le-am menționat mai devreme: dacă caracteristicile solicitate de către fiecare armă se regăsesc în specificațiile tehnice ale fiecăruia dintre echipamentele pe care Armata Română urmează să le primească și care vor fi finanțate prin SAFE. Am trimis Corpul de Control și pentru a verifica dacă sumele vehiculate în spațiul public sunt corecte din perspectiva comparării cu potențialele oferte ale celorlalți competitori. Felul în care a fost decisă compania 1, 2 sau 3 este o chestiune care, din discuțiile pe care le-am avut până acum cu cei din MApN, a fost stabilită la Cancelaria Prim-ministrului.

Sigur, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie implicați și domnul Miruță, ministrul de atunci al Apărării Naționale, care trebuia să susțină interesele Ministerului Apărării Naționale, precum și domnul ministru Darău. Pentru că toată partea de cooperare industrială și de industrie de apărare era în coordonarea domniei sale, ei ar fi trebuit să fie vocile care să susțină interesele României”, a mai spus Radu Oprea, joi seară.

Prin programul SAFE, România a atribuit grupului german Rheinmetall contracte pentru mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antiaeriene, nave militare și muniție, în valoare totală de aproximativ 5,69 miliarde de euro.

Amintim că Rheinmetall a câștigat, în octombrie, licitația pentru preluarea Șantierului Naval Mangalia, pentru suma de 138 de milioane de euro.