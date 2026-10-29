Horoscop 29 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Apropierea de careul dintre Mercur retrograd din Scorpion și Marte din Leu poate fi responsabilă de replici sarcastice, vanitate și un orgoliu inflamat. Luna din Gemeni face un trigon cu Venus retrogradă din Balanță. Deci, până la urmă ,tot diplomația ne salvează în momentele cheie.

Horoscop 29 octombrie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, îți dă apă la moară! Ori acasă, ori la locul de muncă. Îți va fi destul de greu să te abții de la a avea comentarii incisive. Vei avea tendința de a fi mai impulsiv. Nu prea vei sta tu să te gândești și la alții. Recomandarea principală este aceea de a-ți oferi ție o șansă, nu celorlalți, înainte de a lua decizii.

Horoscop 29 octombrie 2026 Taur

Discuțiile cu partenerul nu vor fi neapărat cele mai plăcute. Pe lângâ asta, pe parcursul zilei, mai pot apărea și alte momente de harță. Dacă vrei o zi cât de cât pe placul tău, încearcă să nu faci din țânțar armăsar, să nu te duci cu problemele de acasă la serviciu sau nici invers.

Horoscop 29 octombrie 2026 Gemeni

Când nu depinde totul de tine, cel mai bine ar fi să stai în propria bancă. Vei avea parte de multă ceațâ și confuzie. Așteaptă să treacă această perioadă, să te liniștești. Și când capeți un pic de luciditate, atunci să iei decizii sau să treci la fapte.

Horoscop 29 octombrie 2026 Rac

Nu trebuie să lași mintea să te facă să crezi că unele persoane îți vor răul. Pur și simplu, oamenii acționează diferit în unele ipostaze. Și nu o fac în răspăr. Și până la urmă, fiecare are un interes.

Horoscop 29 octombrie 2026 Leu

În discuțiile din familie se spun multe lucruri. Unele mai tendențioase. Și ți se par nedrepte reproșurile. Oamenii dragi sunt dispuși să te asculte, însă este nevoie să îți alegi mai bine cuvintele. Dacă acestea devin gloanțe, s-ar putea să te confrunți și cu alte neplăceri.

Horoscop 29 octombrie 2026 Fecioară

Unii dintre voi veți deveni delăsători, nu aveți chef să vă implicați în discuții sau certuri. Alții vor simți că nu se mai poate, că a venit momentul să tranșeze o situație. Doar că nicio extremă nu este recomandabilă. Ați face bine să strângeți mai multe informații și dintr-o parte și din cealaltă. Să cereți opinii. Și printre rânduri, veți avea parte de revelații.

Horoscop 29 octombrie 2026 Balanță

Sentimentul că nu mai ai timp poate crea destule neplăceri. S-ar putea să simți că trebuie să faci lucruri mărețe aici și acum. Dar, ziua este mult mai potrivită pentru introspecție și pentru a-ți seta noi limite. Cuvântul “imediat” ar trebui să dispară astăzi din din vocabularul tău.

Horoscop 29 octombrie 2026 Scorpion

Ambiția este uriașă, mai ales pe plan profesional. Mintea voastră știe să pescuiască doar ce contează cu adevărat. Iar intuiția va fi uimitoare! Știți exact ce să spuneți, când și cum. Și bineînțeles că vor apărea și multiple rezultate spre placul vostru.

Horoscop 29 octombrie 2026 Săgetător

Există riscul să credeți unele informații fără nu le verificați. Doar pentru că rezonează cu unele credințe sau convingeri personale. Și deveniți subiectivi în momentele cele mai importante. Vă recomandăm să petreceți mai mult timp în compania unor persoane care să vă țină cât mai ancorați în realitate.

Horoscop 29 octombrie 2026 Capricorn

S-ar putea să luați unele decizii pripite din punct de vedere financiar. De asemenea, este timpul să vă dați seama că nu are rost să reinvestiți alte resurse, cum ar fi timpul și energia, în relații cu persoane care v-au tot dezamâgit în trecut. Câte șanse să le mai dați?

Horoscop 29 octombrie 2026 Vărsător

Dacă mai mulți colegi îți spun același lucru, în mare parte despre unele greșeli pe care le faci, nu te supăra pe ei! Înseamnă că este cazul să îți acorzi timp, să te gândești la cum îți poți îmbunătăți stilul de lucru. Dar și atitudinea față de aceștia.

Horoscop 29 octombrie 2026 Pești

Deplasările, întâlnirile și alte activități zilnice pot avea parte de tot soiul de blocaje, amânări sau întârzieri. Poți da vina pe Mercur retrograd! Va fi destul de greu să îți menții ritmul obișnuit. Așa că așteaptă-te la o zi mai zăpăcită! Dar ai mai avut tu din astea.