Horoscop 22 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Peștilor, de unde face un careu cu Uranus. Și cum Mercur se apropie de retrogradare, pot apărea situații ciudate când vine vorba de tehnologie, comunicare sau transport. Sezonul Balanței se apropie de final.

Horoscop 22 octombrie Berbec

Liniștea ta este cea mai importantă. Tocmai de aceea, ți-ar prii să rămâi simplu observator când apar în jurul tău conflicte sau tensiuni.

Horoscop 22 octombrie Taur

Nu te vei putea ține de rutina ta, însă te vei descurca destul de bine. ȘI vei învăța că funcționezi chiar și atunci când programul este dat peste cap.

Horoscop 22 octombrie Gemeni

Zgomotul și agitația din jur nu te vor împiedica să vii cu idei creative, soluții la care alții nu s-ar fi gândit. Ești omul potrivit la locul potrivit.

Horoscop 22 octombrie Rac

Discuțiile cu copiii, mai mici sau mai mari, vor necesita un plus de diplomație din partea ta. Dramatizarea și victimizarea nu ajută pe nimeni.

Horoscop 22 octombrie Leu

Pe ultima sută de metri, vei lua unele decizii legate de organizarea unei călătorii sau a unui eveniment. Și bineînțeles că vor fi și nemulțumiri.

Horoscop 22 octombrie Fecioară

Confuzia și ceața mintală te vor împiedica să ai parte de o zi pe placul tău. Tocmai de aceea, este indicat să nu forțezi nicio decizie importantă.

Horoscop 22 octombrie Balanță

Perioada aceasta este foarte provocatoare, mai ales din punct de vedere astrologic. Deci nu ar strica să îți oferi un răsfăț sau te odihnești mai mult.

Horoscop 22 octombrie Scorpion

Trebuie să verifici de mai multe ori desfășurarea unui proiect. Pentru că este posibil să lipsească informații și detalii importante.

Horoscop 22 octombrie Săgetător

O zi bună pentru curățenie, la propriu sau la figurat. Poate îți vei da seama că unele obiceiuri sau capitole nu mai au rost în această etapă a vieții.

Horoscop 22 octombrie Capricorn

Punctualitatea va avea de suferit astăzi. Însă, îți recomandăm să nu fii prea dur cu tine dacă rezultatele eforturilor nu sunt așa cum ți-ai imaginat.

Horoscop 22 octombrie Vărsător

Trebuie să fii cât mai flexibil la locul de muncă. Dacă vei reuși să te adaptezi la multiplele schimbări, vei avea rezultate foarte bune.

Horoscop 22 octombrie Pești

Chestiunile birocratice sau administrative vor fi destul de stresante. Însă, la finalul zilei, te vei bucura de momente de relaxare și liniște.