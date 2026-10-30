Horoscop noiembrie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Ne așteptă o lună incendiară din punct de vedere astrologic. Una care poate schimba chiar istoria!

Urmează o lună cum nu am mai avut de mult timp! La jumătatea lui noiembrie, Mercur și Venus își vor opri retrogradările. Tot atunci se va petrece tripla conjuncție Marte-Jupiter-Nodul Sud în Leu. La finalul lunii, Marte își va începe tranzitul în Fecioară, de unde va și retrograda în 2027. Am putea spune că următoarea perioadă va fi agitată pe plan individual, mai ales când vorbim de bani și relații. Iar la nivel colectiv, se vor duce noi negocieri și se pot schimba polii de putere.

Horoscop noiembrie 2026 Berbec/Ascendent în Berbec

Obiectivul principal al lunii noiembrie este acela de a dedica atenție suplimentară vieții personale. Este timpul să fii mai selectiv în relații. Venus își oprește retrogradarea în casa a șaptea. Iar Marte, guvernatorul tău, rămâne până la finalul lunii în casa a cincea, aceea legată de iubire, pasiune și creativitate. Acest duo astrologic te obligă să îți dai seama cine merită să rămână cu adevărat aproape și pentru cine nu mai are rost să depui efort. Ce-i drept, unele relații sau parteneriate nu vor mai fi la fel de strânse ca până acum. Viața face în așa fel încât să te depărtezi de anumite persoane. La jumătatea lunii, Marte se va întâlni cu Jupiter și Nodul Sud. Aici s-ar putea să devii foarte curajos, pe ici pe colo puțin inconștient.

Horoscop noiembrie 2026 Taur/Ascendent în Taur

Să începem cu vestea cea mai importantă! Venus, guvernatoarea ta, își oprește retrogradarea în casa a șasea. Ceea ce înseamnă că tot ce ține de muncă și stil de viață revine în centrul atenției. Bineînțeles că vor fi unele reviziuiri atunci când vine vorba de programul de la serviciu, relațiile cu colegii sau delegarea treburilor gospodărești. Dacă în prima jumătate a lunii, vei întâlni numeroase blocaje, ei bine, până finalul acesteia vor apărea și soluțiile. În plus, Mercur își oprește retrogradarea în casa a șaptea, deci se va îmbunătăți și comunicarea cu partenerul sau ceilalți oameni importanți. Tripla conjuncție Marte-Jupiter-Nodul Sud îi poate ajuta pe unii să se mute în sfârsit, să renoveze locuința sau îi poate forța pe alții să își revizuiască activitățile din sânul familiei.

Horoscop noiembrie 2026 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Sunt două evenimente astrologice marcante pentru tine. În primul rând, pe 13 noiembrie, Mercur(propriul guvernator) își oprește retrogradarea în casa a șasea. Iar pe 24 noiembrie se va petrece Luna Plină din semnul tău, în apropierea lui Uranus. Primul te va ajuta să îți pui ordine în viață, să iei deciziile corecte legate de planul profesional, să te preocupi de sănătate cu maturitate. Luna Plină poate fi pretextul mult așteptat pentru a pune punct unei etape care nu te mai ajută să crești. Există o tentație periculoasă pe durata întregii luni. Aceea de a crede că le poți face pe toate. Una crede mintea, însă alta poate organismul.

Horoscop noiembrie 2026 Rac/Ascendent în Rac

Evenimentele astrologice principale îți vor viza veniturile și cheltuielile. Marte se va întâlni cu Jupiter și Nodul Sud în casa a doua, ceea ce înseamnă că nu te vei mai putea baza pe același buget ca până acum. Sau că oricât de disciplinat ai fi din punct de vedere financiar, tot vei fi luat prin surprindere. Îți recomandăm să ai un buget de risc sau să cauți, întotdeauna, cea mai bună ofertă. În primele două săptămâni ale lunii, retrogradările lui Mercur și Venus s-ar putea să provoace unele probleme legate de locuință sau în familie, și acestea vor necesita alte cheltuieli. Stai departe de speculații și învață să negociezi.

Horoscop noiembrie 2026 Leu/Ascendent în Leu

Această lună va fi una de neuitat pentru tine! Și destul de intensă. Astrele ți-au pregătit câteva aspecte care să te împingă de la spate. Principalul este tripla conjuncție Marte(curajul)-Jupiter(oportunități)-Nodul Sud(evenimentele asupra cărora nu ai de ales) din semnul tău. Poate funcționa în mai multe feluri. Cu o schimbare pe plan profesional, o călătorie, curajul de a urma studiile mult dorite, un pas important legat de viața amoroasă, mai multă independență, amenajarea locuinței. De asemenea, unii dintre voi vor începe să își facă strategia pentru 2027.

Horoscop noiembrie 2026 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Să începem cu veștile bune! Mercur, propriul guvernator, își oprește retrogradarea în casa a treia. Acum veți avea curajul să luați acele decizii pe care le-ați tot amânat. Problemele administrative se vor rezolva. Comunicarea se va îmbunătăți. Vor mai fi momente de stres, dar le veți gestiona destul de bine. Venus își oprește retrogradarea în casa a doua, deci și pe plan financiar, lucrurile încep să se așeze. Ba chiar am putea spune că veți căpăta o nouă perspectivă asupra strategiei pe termen lung. Avem, totuși, o recomandare. Să nu neglijați odihna.