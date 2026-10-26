Interviul de angajare al lui Eugen Chelemen, întrerupt de atentatele din 11 septembrie. Povestea dezvăluită de Bogdan Chirieac

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic al lui Eugen Chelemen.

Eugen Chelemen, redactor-șef al postului România TV, s-a născut pe 26 octombrie 1977. Un an memorabil pentru țara noastră. După cum observăm, acesta este un nativ Scorpion. Adică o persoană menită să trăiască la limită și să îi învețe și pe alții cum să gestioneze situațiile de criză, cu o putere de convingere uriașă, cu pasiuni puternice, dar și destul de suspicioasă, secretoasă sau dornică de control.

Mercur(planeta gândirii, a deciziilor și a comunicării) se afla într-o conjuncție cu Uranus(planeta revoluției, rebeliunii, instabilității) tot în semnul Scorpionului. Am putea spune că este unul dintre cele mai bune aspecte pentru cineva care și-a ales o carieră în mass-media. Pentru că îi oferă o minte investigativă, intuiție fantastică, recunoașterea tiparelor psihologice, însă câteodată îl poate face bănuitor până peste măsură. Ideile îi vin așa dintr-o dată, îi place să rezolve probleme pe care alții nici nu le văd, este atras de tot felul de subiecte care mai de care mai nonconfomiste. Iar viața îl conectează cu momentele foarte importante ale omenirii.

Un alt aspect foarte puternic din astrograma sa natală este conjuncția dintre Venus și asteroidul Vesta din semnul Balanței. Când găsim această alăturare astrologică, putem fi siguri că avem de-a face cu o persoană foarte devotată, aproape fanatică. Dacă îi place un domeniu, se va dedica cu totul. Cu riscul să uite și de propria persoană. Sau acela de a nu ține cont de refuzuri.

Marte, planeta acțiunii și a masculinității, se afla în Rac și la un grad anaretic. De aici, putem deduce că lupta sa supremă este pentru protejarea celor dragi. Atât familia de acasă, cât și cea de la locul de muncă. Pe ici pe colo, poate avea un mod de acțiune pasiv-agresiv. Marte vrea acțiune, iar semnul Racului este cel al emoțiilor.

Axa Nodurilor Lunare, cea care se ocupă de menirea noastră în viață, vine să completeze acest portret. Nodul Sud se afla în Berbec, iar Nodul Nord in Balanță. Am putea spune că Eugen Chelemen s-a născut să câștige competiții, însă în același timp să învețe să fie și diplomat. Să fie autoritate într-un mediu unde este nevoie de colaborare și de păstrarea aparențelor. Și să dobândească arta compromisului.

Într-o discuție avută cu analistul politic Bogdan Chirieac, am aflat că, pe 11 septembrie 2001, Eugen Chelemen era intervievat pentru un post la cotidianul "Adevărul". Și că, în timpul interviului, s-a petrecut atentatul terorist de la World Trade Center. Au fost nevoiți să ia o pauză pentru a urmări desfășurarea evenimentelor. Și de aici ne putem da seama, încă o dată, că acolo unde este un subiect marcant, acolo este și nativul sărbătorit.