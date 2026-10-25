Generalul Predoiu spune că mesajul lui Ciucu pentru șoferi e „nu sunteți bineveniți”. Mașina, dușmanul public și ce se întâmplă cu benzile din centrul Bucureștiului

Generalul român Silviu Predoiu, fost director interimar SIE și fost prim-adjunct al directorului SIE, într-o postare publică, critică planul Primăriei Capitalei de a reconfigura bulevardele Nicolae Bălcescu și Gheorghe Magheru, principalele rute care „străpung” centrul orașului.

„Primăria ne cere opinia în legătură cu reconfigurarea bulevardelor Magheru și Bălcescu, axă rutieră vitală a unui oraș sufocat de trafic, propunând o variantă cu mai mult spațiu pentru pietoni, vegetație și biciclete. Asta se vrea pentru un oraș tranzitat zilnic de 1,5 milioane de mașini, unul unde transportul în comun nu este nici pe departe pregătit pentru a înlocui mașina personală (iar STB tocmai ce a intrat în insolvență de performant ce este)”, arată Predoiu.

„Înțelegem că dacă primăria nu poate face nimic cu Herăstrăul, va încerca să transforme bulevardele centrale, cele mai aglomerate ale Capitalei, în parcuri. La fel de “logic” este abordată și problema pistelor de biciclete. În 2008–2010 s-au plătit 11 milioane de euro pe 122 km de piste, iar în 2012 Poliția Rutieră a închis cam 80% dintre ele, pentru că porneau de nicăieri și duceau spre niciunde, erau prost proiectate și greșit executate. Acum o luăm de la capăt, într-un oraș tot mai îmbătrânit, cu piste inutilizabile, datorită condițiilor meteorologice, pentru 3-4 luni pe an, în timp ce șoferii se înghesuie pe benzile rămase și delimitate de popice portocalii, temeinic ancorate în asfalt. Iar când ninge, unde împinge plugul zăpada? Până acum o depozitau pe trotuar. Acum însă, cu jaloane pe banda de autobuz și pe pistă, rămâne doar o întrebare: pe care dintre ele?”, se întreabă retoric acesta.

„Prin vocea tot mai răstită a primarului general, mesajul orașului către șoferi pare limpede: nu sunteți bineveniți. Același mesaj ajunge inevitabil, cu alt accent, și la Mioveni, unde Dacia a produs în septembrie cu aproape 20% mai puține mașini. Nu spun că Primăria a oprit liniile de producție. Dar nu poți plânge dimineața scăderea dramatică a vânzărilor de autoturisme și, după-amiaza, să explici orașului că mașina este dușmanul public. Ar trebui să ne hotărâm.

Mai grav este că regula pare valabilă doar pentru popor. Primarul, viceprimarii, directorii care închid benzi și desființează parcări cu ce vin la serviciu? Cu metroul, cu bicicleta sau cu mașina? Parlamentarii care vor limitarea utilizării mașinilor au cerut vreodată o bicicletă de serviciu? Să publice lista parcului auto și vom vedea cine pedalează”, arată acesta.

„Dacă tot vrem mai puțin trafic și mai mulți bani pentru oraș, există și o problemă mai banală. Multe mii de rezidenți ai Capitalei, din parcările multinaționalelor și ale căminelor studențești, circulă cu numere de provincie și plătesc impozitul în altă parte. O taxă de acces plutește prin Consiliul General din 2025. Unde a ajuns? Și daca asta este o soluție nerealistă pentru un oraș dinamic, cu un număr mare de rezidenți cu viză de flotant, de ce nu modificăm legislația pentru a le permite să-și înmatriculeze mașinile aici, unde locuiesc de fapt?

Un oraș nu se vindecă tăind benzi, ci oferind alternative. Întâi alternativa, apoi interdicția. Întâi un transport public care funcționează după ceas și apoi bullying-ul șoferilor. Altfel nu faci un oraș verde, faci doar un oraș furios”, conchide generalul Silviu Predoiu.