Horoscop 8 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Ne apropiem de perfectarea careului Venus retrogradă-Marte, iar Luna tranzitează semnul Fecioarei. Urmează o zi plină de nemulțumiri, critici și tendința de a ne gândi în mod exagerat la unele idei.

Horoscop 8 octombrie 2026 Berbec

Poate că este cazul să nu te limitezi doar la vechile obiceiuri. Ai nevoie de un plus de prospețime. Sau și de evenimente distractive.

Horoscop 8 octombrie 2026 Taur

Vei avea tendința de a pune presiune inutilă pe umerii tăi. Însă, dacă vrei o zi bună, ți-ar prii să nu îți setezi cerințe nerealiste.

Horoscop 8 octombrie 2026 Gemeni

Munca este cel mai bun remediu astăzi. Concentrează-te pe sarcinile importante! Nu are rost să pierzi timp în discuții nepotrivite.

Horoscop 8 octombrie 2026 Rac

Prea multe emoții strică. Astăzi contează doar faptele concrete! Unele negocieri nu vor fi pe placul tău, tocmai de aceea ai nevoie de luciditate.

Horoscop 8 octombrie 2026 Leu

Una dintre acele zile în care, vrei nu vrei, vei învăța să spui “nu”. Generozitatea are nevoie de limite. Iar tu trebuie să îți protejezi liniștea.

Horoscop 8 octombrie 2026 Fecioară

Cu Luna în semnul tău, ești mai influențabil astăzi. Tocmai de aceea trebuie să te ferești de oamenii îndoielnici și discuțiile nedrepte.

Horoscop 8 octombrie 2026 Balanță

Socializarea s-ar putea să îți deranjeze bugetul mai mult decât te-ai fi așteptat. Dar asta nu înseamnă că vei accepta orice cheltuială.

Horoscop 8 octombrie 2026 Scorpion

Apropiații nu prea vor fi de acord cu tine. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să intri în competiții cu aceștia. Ci mai degrabă să rămâi concentrat pe propriile obiective.

Horoscop 8 octombrie 2026 Săgetător

Colegii nu au același ritm de lucru ca al tău. Deci este posibil să apară și erori. Unele chiar minore. Deci nu trebuie să faci țânțar din armăsar.

Horoscop 8 octombrie 2026 Capricorn

Unele probleme sunt doar în capul tău. Și le cam lași să îți strice ziua. Încearcă să faci o delimitare între ce fabrică mintea și realitate.

Horoscop 8 octombrie 2026 Vărsător

La serviciu, depinzi de ceilalți. Nu poți controla tu chiar totul. Dar, dacă te plângi, nu rezolvi nimic azi. Așa că încearcă să conlucrezi.

Horoscop 8 octombrie 2026 Pești

Pot apărea mici blocaje administrative sau tehnice. Nu trebuie să le permiți să îți strice ziua. Sigur vei găsi soluțiile cele mai potrivite.