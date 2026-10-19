Horoscop săptămânal. Urmează Mercur retrograd. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Urmează o săptămână foarte complicată din punct de vedere astrologic. Pentru că vom avea de-a face cu unele evenimente cu implicații în ceea ce înseamnă relațiile noastre personale, dar și situația financiară. Implicații ce se vor întinde până în 2027.

Asta pentru că Venus retrogradă va avea parte de o schimbare. Trece din Scorpion în Balanță, unde va produce efecte până pe 14 noiembrie. Deci, până atunci, am face bine să nu luăm decizii radicale pe plan relațional.

Sezonul Scorpionului debutează pe 23 octombrie. La o zi distanță, Mercur își începe a treia retrogradare din 2026, în același semn, care va dura până pe 13 noiembrie. Iar de fiecare dată când vorbim de Mercur retrograd, subiectele principale sunt: amânări, încurcături, întârzieri. Mai ales în comunicare, tranzacții și deplasări.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Berbec

Trigonul Marte-Saturn retrograd îți va afecta, în continuare, starea. Și dacă mai punem la socoteală și retrogradarea lui Mercur, este clar că totul va avea parte de o frână. Dacă vei accepta să recurgi la răbdare, vei vedea în mod clar soluțiile. Pot apărea discuții mai aprinse cu partenerul/familia din cauza banilor. Iar la locul de muncă, se mai schimbă unele condiții.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va fi retrogradă în casa a șasea. S-ar putea să cadă măștile unor colegi. Sau tu îți vei da seama că, pe unii, i-ai pus pe un piedestal. Cu diplomație, treci peste aceste dezamăgiri. În discuțiile cu partenerul pot (re)apărea unele resentimente. Vor fi probleme legate de punctualitate.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își începe retrogradarea în semnul tău. Să nu te mire dacă totul se mișcă precum un melc. Unele investigații medicale îți dau bătăi de cap, deci este nevoie să mai ceri și opinii. Iar la serviciu să ții minte: Nu amână pe mâine ce poți face astăzi! Mulți dintre voi veți simți nevoia unei schimbări de direcție pe plan profesional.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Rac

Pe plan amoros, va fi o săptămână mai complicată. Este important să discuți cât mai deschis cu partenerul sau cu persoana pe care vrei să o cucerești. Și nu uita că nu este o perioadă bună pentru decizii radicale. Ferește-te de unele tentații pe plan financiar.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Leu

Să începem cu esențialul. Marte se află încă în semnul tău. Se va rupe de trigonul cu Saturn. Deci este important să îți reamintești cât de mult contează să fii tu primul care crede în tine. Pe urmă, trebuie să știi că retrogradarea lui Mercur în casa a patra s-ar putea să se transforme în unele încurcături în gospodărie.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, își va începe retrogradarea în casa a treia. Deci nu va fi o săptămână simplă sau plictisitoare! Pentru că oricât de disciplinat sau organizat ai fi, tot vor apărea încurcături, amânări sau greșeli. Care se vor lăsa, bineînțeles, și cu cheltuieli suplimentare. Nici tehnologia nu va fi aliatul tău!

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Balanță

Venus va fi retrogradă în semnul tău. Iar Mercur va fi retrograd în casa banilor. Vor apărea multiple revelații despre nemuțumirile din viața personală sau legate de condițiile de muncă. Altfel spus, îți vei da seama de unele greșeli făcute de tine. Ai acceptat mult mai puțin decât meritai. Nu trata cu superficialitate nicio tranzacție!

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Scorpion

Scapi de Venus retrogradă, dar dai de Mercur retrograd. Urmează câteva zile foarte stresante. Asta și pentru că timpul nu va fi de partea ta. Și încerci să te ocupi de prea multe activități. Și apar amânări, momente inconfortabile, uiți lucruri, încurci borcanele. Dar, vestea bună e că tot tu vei găsi soluții. Pe plan amoros, îți vei da seama că nu poți schimba comportamentul partenerul.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Săgetător

Pe plan profesional, s-ar putea să ai parte de câteva zile stresante. Pe parcursul cărora sâ înveți cum să îți dozezi energia și timpul. Și poate îți vei da seama de costurile ascunse ale sacrificiului. Nu uita că unele proiecte sunt trecătoare și că nu trebuie să pui prea mult suflet pentru acestea.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Capricorn

Venus va fi retrograda în casa carierei. Deci unele înțelegeri cu șefii vor avea parte de schimbări pe nepusă masă, iar procesele de recrutare vor dura mai mult ca de obicei. Stai departe de bârfe sau indiscreții la locul de muncă, există riscuri să se întoarcă precum un bumerang.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Vărsător

Mercur va retrograda în casa a zecea. Trebuie să fii foarte grijuliu la ceea ce spui în preajma colegilor sau a șefilor. Să să nu crezi tot ce spun sau promit ei. Unele proiecte profesionale vor suferi răsturnări de situație sau amânări. Însă, în tot haosul instalat, atât în gospodărie cât și la serviciu, cumva vei reuși să găsești soluții la crize.

Horoscop 19-25 octombrie 2026 Pești

Extenuarea bate la ușă. Asta poate și din cauza ta. Pentru că te stresezi prea mult pentru unele situații nesemnificative. În plus, vrei ca ANUMITE planuri să iasă perfect, însă perfecțiunea ta nu este la fel pentru toată lumea. Discuțiile cu prietenii mai vechi sau cu aceia pe care nu i-ai mai contactat de mult îți vor aduce un plus de alinare.