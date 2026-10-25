Horoscop 25 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Se încheie o săptămână foarte complexă din punct de vedere astrologic. Am putea spune că astăzi avem un moment de respiro. Unul scurt pentru câ deja resimțim efectele Lunii Pline din Taur de mâine.

Horoscop 25 octombrie 2026 Berbec

Luna se află în semnul tău. S-ar putea să te răzgândești cam des chiar și atunci când vine vorba de activități foarte simple sau nesemnificative.

Horoscop 25 octombrie 2026 Taur

Dacă pleci la drum cu ideea că nu poți mulțumi pe toată lumea, s-ar putea să ai o zi mai bună decât te-ai fi așteptat. Fii mai selectiv cu anturajul!

Horoscop 25 octombrie 2026 Gemeni

Te apuci de o activitate și nu reușești să o duci la capăt pentru că vor apărea situații care mai de care mai încurcate. Încearcă să mai delegi din sarcini.

Horoscop 25 octombrie 2026 Rac

Ori devii tu autoritatea ori și lași pe alții să îți decidă treburile. Atunci când vrei să mai aranjezi/renovezi una alta prin casă, ar trebui să îți verifici și bugetul.

Horoscop 25 octombrie 2026 Leu

Una dintre acele zile în care, deși nu ai dispoziția necesară, tot va trebui să participi la unele întâlniri sau evenimente organizate de familie.

Horoscop 25 octombrie 2026 Fecioară

Ceilalți nu vor ști prin ce treci tu dacă nu le comunici. Telepatia nu funcționează. Deci încearcă să fii mai deschis și cât mai clar în comunicare.

Horoscop 25 octombrie 2026 Balanță

Ai nevoie de un plus de înțelepciune atunci când vrei să faci unele achiziții. Să nu te lași influențat doar de unele păreri subiective.

Horoscop 25 octombrie 2026 Scorpion

Te confrunți cu prea multe dileme. Însă, dacă tot vei amâna unele decizii, s-ar putea să rămâi cu regrete serioase. Sigur îți vei regăsi curajul.

Horoscop 25 octombrie 2026 Săgetător

Oamenii din jur nu încetează să te surprindă. De cele mai multe ori, într-un mod neplăcut. Însă adu-ți aminte dacă nu cumva i-ai pus pe un piedestal.

Horoscop 25 octombrie 2026 Capricorn

Reîntâlnirea unor persoane dragi o să îți facă ziua mai bună. Discuțiile cu aceștia și depănarea amintirilor îți vor asigura energie pentru o bună perioadă de timp.

Horoscop 25 octombrie 2026 Vărsător

Nu contează ce se zice, ci ce se face. Deci, astăzi, bazează-te mai mult pe faptele și acțiunile atât ale tale, cât și ale apropiaților.

Horoscop 25 octombrie 2026 Pești

Distracția costă, însă tu vei găsi diverse metode creative care să nu îți ameninte bugetul prea mult. Timpul nu îți va fi neapărat aliat.