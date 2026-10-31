Horoscop 31 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Mercur retrograd se rupe de careul cu Marte din Leu, dar se apropie de conjuncția cu Soarele din semnul Scorpionului. Ne putem aștepta la situații care mai de care mai ciudate. Multe dintre acestea provocate chiar de noi. Vom fi foarte neîndemânatici.

Horoscop 31 octombrie 2026 Berbec

Discuțiile despre bani vor fi, în continuare, destul de aprinse. Dar vei reuși să aduci argumente clare și din când în când, să vii cu câte o replică potrivită pentru a detensiona atmosfera. Dacă vrei o zi bună, fă tot posibilul să readuci armonia în relațiile cele mai apropiate.

Horoscop 31 octombrie 2026 Taur

Calitatea zilei va fi direct legată de calitatea comunicării cu partenerul sau familia. Desigur, vor exista și diferențe de opinii. Însă, dacă renunțați la orgolii și la rigiditate, s-ar putea să rezolvați împreună mai multe probleme. Unii dintre voi vor fi foarte harnici.

Horoscop 31 octombrie 2026 Gemeni

Mercur retrograd se rupe de careul cu Marte, dar se apropie de conjuncția cu Soarele. Este cazul să verifici de mai multe ori comenzile, tranzacțiile, programările și rezervările. Vei descoperi că s-au strecurat unele erori sau că anumite detalii nu au fost luate în calcul.

Horoscop 31 octombrie 2026 Rac

Luna se află în semnul tău. Ceea ce înseamnă că vei fi greu de convins să renunți la planurile inițiale. Ai prefera să dedici timp și energie familiei și gospodăriei. Și să stai departe de evenimentele gălăgioase sau de oameni care nu fac altcvea decât să se plângă.

Horoscop 31 octombrie 2026 Leu

O parte din tine va fi destul de activă și dornică să se implice în multiple evenimente distractive. Dar apare și cealaltâ parte, destul de obosită, care își dorește mai mult timp pentru relaxare. Într-un fel sau altul, vei reuși să le împaci pe ambele.

Horoscop 31 octombrie 2026 Fecioară

Una spui, alta se înțelege. Sau ceea ce transmit apropiații ajunge la tine într-un mod distorsionat. Ferește-te cât poți tu de “telefonul fără fir”! Încearcă să întrebi, de fiecare dată, persoanele potrivite și nu te baza pe intermediari.

Horoscop 31 octombrie 2026 Balanță

Socoteala de acasă nu se va potrivi deloc cu aceea de acasă! Pentru că vor apărea numeroase tentații, pentru tine și cei dragi, și nu le veți putea rezista. Încearcă, totuși, să cumperi doar produse sau lucruri de calitate. Nu da banii pe nasturi!

Horoscop 31 octombrie 2026 Scorpion

Ești destul de vizat de configurația astrologică a zilei! Mintea îți zburdă cât mai departe. De idei nu duci deloc lipsă. Problema va fi când va trebui să treci și la fapte. Pentru că te vei lovi de amânări, blocaje sau neînțelegeri. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să renunți așa ușor.

Horoscop 31 octombrie 2026 Săgetător

Una dintre acele zile în care ești destul de influențabil. Deci ar fi cazul să te ferești de orice situație ambiguă. Sau de oamenii în care nu ai prea multă încredere. De asemenea, nu te implica în prea multe activități. Odihna nu trebuie neglijată.

Horoscop 31 octombrie 2026 Capricorn

Întâlnirile cu prietenii(mai vechi sau noi) pot fi motiv de bucurie, dar și de frustrare. Punctualitatea va fi un subiect sensibil. Sau nepotrivirea când va fi vorba de preferințe. Dar, dacă veți comunica fără orgolii inflamate, s-ar putea să rămâneți cu amintiri de neuitat.

Horoscop 31 octombrie 2026 Vărsător

Nici tu nu știi ce vrei! Îți setezi un program și pe parcursul zilei, te vei râzgândi brusc. Partenerul, familia și prietenii au nevoie să știe că se pot baza pe tine atunci când își fac planuri cu tine. Așa că încearcă să îi ții la curent de fiecare dată când schimbi ceva.

Horoscop 31 octombrie 2026 Pești

O zi bună pentru deplasări, plimbări sau interacțiuni cu persoane de la care ai ce învăța. Asta nu înseamnă că nu vor mai fi și câteva încurcături, logistice sau administrative, pe drum. Fugi de discuțiile despre cine are dreptate.