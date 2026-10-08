Daniela Simulescu: Luna Nouă din Balanță aduce schimbări pentru patru zodii. Ești pe listă?

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Luna Nouă din Balanță are parte de câteva caracteristici speciale.

Pe 10 octombrie, se va petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Acum, în fiecare an avem un asemenea eveniment. Care presupune de cele mai multe ori începerea unui nou capitol când vine vorba de relații sau alianțe. Însă, în 2026, lucrurile stau diferit. Pentru că Venus, guvernatoarea Balanței, este retrogradă și în careu cu Marte. Ceea ce înseamnă că echilibrul va fi greu de obținut. Și că trebuie să învățăm să nu vedem totul în alb și negru.

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea, a relațiilor și a parteneriatelor. Unii dintre voi se vor trezi cu situații neașteptate pe plan personal, chiar și în cazul relațiilor aparent consolidate. Dar, cumva, acest eveniment astrologic îți vizează parteneriatele profesionale. Unele au parte de ajustări, dar apar și alte oportunități în acest sens. Și deși ai vrea să știi toate detaliile de la început, va fi destul de greu. Și da, trebuie să mai lași de la tine.

Rac/Ascendent în Rac

Orice Lună Nouă te vizează. Dacă mai punem la socoteală că aceasta de pe 10 octombrie se petrece în casa a patra, ei bine, află că urmează câteva zile importante. Poți decide să începi un nou capitol legat de familie, casă, viața personală și rădăcini. Bineînțeles, din nevoia de a aduce un plus de echilibru sau de estetică. Nimeni nu se va pricepe la diplomație așa ca tine. Iar practic, acest eveniment te poate ajuta să te muți, să decorezi/renovezi sau să organizezi un eveniment pentru cei dragi.

Balanță/Ascendent în Balanță

Orice Lună Nouă presupune un nou capitol, alte intenții și nevoia de prospețime. Însă, de data aceasta, lucrurile stau diferit. Venus, guvernatoarea ta și a Lunii Noi, este retrogradă și face un careu cu Marte. Mesajul astrelor este următorul. Cât mai aștepți până faci schimbarea aceea mult dorită? Te poți gândi la îmbunătățirea înfățișării, a garderobei sau abordarea unei noi atitudini în relațiile care contează. Cu siguranță că te bântuie unele idei de ceva timp. Nu lăsa timpul să treacă pentru că nu este infinit. Iar resurse sigur găsești.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Nouă are loc în casa a zecea. Și te poate ajuta să deschizi un nou capitol din punct de vedere profesional. Indiferent de ce înseamnâ asta pentru tine. Dar, acum, vei fi mult mai atent la cum ești perceput, adică la imaginea publică. Nu contează doar cât și cum muncești. Poți primi o oportunitate de colaborare, poți face rost de o asociere avantajoasă sau vei reuși să găsești un echilibru între ce vrei tu și ce așteaptă șefii sau colegii. Și nu te feri să ceri recomandări din partea celor din jur! Nu știi de unde sare un iepure!