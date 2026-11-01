Horoscop 1 noiembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Chiar din prima zi de noiembrie, astrele ne anunță că urmează o lună foarte complicată. Luna tranzitează semnul Leului și se apropie de Marte și Jupiter. Dacă mai punem la socoteală și cele două retrogradări, ale lui Venus și Mercur, nu putem decât să tragem concluzia că orgoliile vor fi inflamate, iar rigiditatea la cote imense. Dar, în același timp, vom beneficia și de inspirație când vine vorba de proiecte distractive.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Berbec

Să nu uităm că Marte și Jupiter se află în casa a cincea, aceea care se ocupă de iubire, creativitate și copii. Dacă vei simți dintr-o dată nevoia de a oferi mai mult timp activităților distractive, nu este nicio problemă! Chiar dacă vei insista ca totul să se facă după bunul tău plac. În discuțiile cu prietenii sau alți apropiați s-ar putea să apară și contradicții.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Taur

Fie că ești liber sau mergi la serviciu, ziua nu va fi una simplă. Pentru că apar noi responsabilități și nu le poți pasa altora. Și bineînțeles că te vei confrunta și cu nemulțumiri sau neînțelegeri. Comunicarea cu partenerul va avea de suferit, însă asta nu înseamnă că trebuie să taci.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Gemeni

Îți vei susține ideile ca nimeni altcineva. Nu duci lipsă de curaj atunci când vrei să îi convingi pe cei din jur de ceea ce crezi tu că este corect. Însă, astrele îți recomandă să verifici informațiile, pe care te bazezi, de mai multe ori. S-ar putea să descoperi unele detalii vitale.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Rac

Deși în sinea ta te dezici de consumerism, s-ar putea să fii luat prin surprindere de reacțiile tale când mergi la cumpărături. Sau când navighezi pe unele site-uri. Pe ici pe colo, pot fi și decizii impulsive. De aceea, ți-ar prii să te consulți cu o persoană dragă înainte de a apăsa butonul “cumpără”.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Leu

Relațiile cu apropiații pot deveni mai tensionate pentru că vrei să iei inițiativa în unele proiecte. Dorința ta de a te afirma s-ar putea să creeze disconfort în jur. Însă, cu diplomație și răbdare în discuțiile cu aceștia, s-ar putea să ajungeți la un numitor comun.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Fecioară

Este o zi potrivită pentru a te ocupa de lucrurile pe care le-ai tot amânat. Mai ales în ceea ce privește gospodăria. Pentru că ți-ar face bine și să stai mai departe de gălăgie sau agitație. Și adu-ți aminte ceva! Nimic nu este simplu sau perfect!

Horoscop 1 noiembrie 2026 Balanță

Cu Venus retrogradă în semnul tău, nu mai ești dispus să pui nevoile celorlalți pe primul loc. Vrei să fii ascultat, respectat și ajutat. Însă, pentru asta, ai nevoie de discuții cu apropiații și de multiple negocieri. Și fă tot posibilul să petreci timp cu oameni care îți împărtășeșc valorile.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Scorpion

Oriunde vei merge, vei fi mereu în prim-plan. Pur și simplu, reușești să atragi atenția. Și asta poate veni și cu avantaje, dar și cu dezavantaje. Așteptările celorlalți în ceea ce te privește s-ar putea să fie exagerate.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Săgetător

Lasă trecutul în spate! Sigur vei găsi și alte moduri în care să rezolvi problemele cotidiene. În același timp, unii dintre voi vor avea tendința de fi prea împăciuitori cu oamenii care chiar nu merită o a doua șansă. Deci este nevoie să fii mai selectiv.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Capricorn

Tu propui un buget pentru această zi, însă cei dragi au altă idee. Dacă vei fi dispus la negocieri, ziua va fi una mult mai bună. Îți vei da seama cât de mult contează să fii flexibil, mai ales când vine vorba de viața personală. Pot apărea întârzieri sau amânări când vine vorba de întâlnirile cu prietenii.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Vărsător

Este acea zi în care trebuie să îți dai seama ce contează cu adevărat: să ai dreptate sau să menții relațiile personale în armonie. Astrele te invită să nu te bazezi doar pe furia de moment, ci să înveți să o gestionezi astfel încât să nu producă daune.

Horoscop 1 noiembrie 2026 Pești

Distracția și voia bună, preferabile unei zile de duminică, pot fi foarte copleșitoare. Ce să mai spunem de treburile gospodărești sau cele de la locul de muncă. Altfel spus, nivelul tău de energie nu este unul uriaș, deci trebuie să te menajezi.