Horoscop 9 octombrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Acest final de săptămână va fi unul destul de complicat. Urmează Luna Nouă din semnul Balanței, iar Venus retrogradă face careul cu Marte. O parte din noi își dorește armonie și echilibru, dar alta va avea apetență pentru lupte de putere și tensiuni.

Horoscop 9 octombrie 2026 Berbec

Tensiuni vor fi, dar asta nu înseamnă că trebuie să pierzi vremea doar cu acestea. Ai nevoie de distracție, socializare sau evenimente creative.

Horoscop 9 octombrie 2026 Taur

Stările partenerului te afectează în mod direct. Dacă el este tensionat, vei deveni și tu. Și astfel atmosfera din sânul relației va fi una neplăcută.

Horoscop 9 octombrie 2026 Gemeni

S-ar putea să promiți mai mult decât poți face. Orgoliul inflamat va fi, întotdeauna, de vină. Chiar și acasă unde cei dragi te acceptă așa cum ești.

Horoscop 9 octombrie 2026 Rac

Când mergi la cumpărături, încearcă să nu acționezi pe baza emoțiilor. Pentru că vei regreta, ulterior, deciziile pripite. Poate te sfătuiește o persoană dragă.

Horoscop 9 octombrie 2026 Leu

Ai prea multe dileme. Și din cauza faptului că nu prea știi ce vrei, s-ar putea să apară tensiuni cu apropiații. Însă, simțul umorului va ajuta.

Horoscop 9 octombrie 2026 Fecioară

Îți vei da seama ce putere poate avea un simplu cuvânt. De asemenea, este o zi bună pentru a-ți construi o nouă strategie pe plan financiar.

Horoscop 9 octombrie 2026 Balanță

Ne apropiem de Luna Nouă din semnul tău. S-ar putea să îți vină idei de înnoire, deci este clar că urmează și cheltuieli suplimentare.

Horoscop 9 octombrie 2026 Scorpion

Una dintre acele zile în care ai nevoie permanentă de atenție și validare din partea celorlalți, mai ales la locul de muncă. Însă, cere unde ți se poate oferi.

Horoscop 9 octombrie 2026 Săgetător

Oricât de bine ai organiza unele activități, tot vor apărea situații neprevăzute. Cineva nu se va putea ține de promisiuni. Însă, nu renunța din această cauză!

Horoscop 9 octombrie 2026 Capricorn

Contează mai mult cum te prezinți la locul de muncă, nu doar cât și cum muncești. Și ai în față o perioadă bună pentru răsfăț.

Horoscop 9 octombrie 2026 Vărsător

Vei avea tendința de a-i controla pe ceilalți. Și astfel, vei provoca reacții puternice din partea apropiaților. Încearcă să te dezici cât poți tu de reacții impulsive.

Horoscop 9 octombrie 2026 Pești

Suprasolicitarea se va demonstra a fi inutilă. Când nu mai poți, nu mai poți! Înseamnă că ai nevoie de câteva clipe pentru leneveală și relaare.