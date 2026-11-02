Horoscop săptămânal. Mercur retrograd continuă. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

La prima vedere, săptămână 2-8 noiembrie nu pare complicată din punct de vedere astrologic. Este searbădă de evenimente importante. Însă, câteodată este de ajuns ca unul singur să creeze valuri, atât pe plan individual, cât și când discutăm despre planul colectiv.

Mercur retrograd va face o cojuncție cu Soarele din semnul Scorpionului. Mercur reprezintă gândirea, deciziile, tehnologia, transportul, comunicarea. În astrologie, Soarele amplifică, dar și arde sau orbește. Arhetipul Scorpionului se pricepe să creeze crize, să scoată la suprafață informații pe care unii și alții le doreau ascunse de ochii lumii și să aducă momente de intensitate greu de gestionat. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Berbec

Obiectivul principal al săptămânii este menținerea unui buget cât mai realist. Îți vei da seama că este cazul să devii mai cumpătat, mai ales pentru că vor apărea cheltuieli inevitabile. Și nu mai poți arunca bani în stânga și dreapta pe lucruri inutile. Dacă vei recunoaște, măcar față de tine, că ai mai greșit pe ici pe colo, s-ar putea să faci alegeri mai potrivite pe termen lung. Nu forța nicio decizie! Mai dă-ți timp!

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va forma un aspect favorabil cu Jupiter. Și te ajuta mai ales în chestiunile profesionale sau în invetigațiile medicale. Când aducem în discuție relațiile personale, trebuie să știi ceva. Conjuncția Mercur retrograd Soare va afecta clar comunicarea cu persoana iubită sau familia. Se scot la iveală subiecte nerezolvate din trecut. Îți recomand să rămâi cât mai deschis la dialog și flexibil. Mici încurcături legate de gospodărie sau planul imobiliar.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va face o conjuncție cu Soarele în casa a șasea. Deci să nu te aștepți la o săptămână liniștită la locul de muncă! Barem să pleci cu acest gând la drum. Apar schimbări bruște de program. Te vei confrunta cu zvonuri sau informații trunchiate. Tocmai de aceea este important să nu ai încredere 100% în nimeni. Și să verifici orice detaliu de mai multe ori. Nu te gândi că oamenii au planuri meschine cu tine, ci pur și simplu vor avea de rezolvat, la rândul lor, tot soiul de încurcături. Pe plan medical, dacă simți nevoia, mai cere încă o opinie.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Rac

Consumerismul va fi inamicul tău principal în perioada următoare. Vor fi tentații la tot pasul și îți va fi greu să te abții. Conjuncția Mercur retrograd-Soare poate crea încurcături când vine vorba de achiziții, fie ele online sau offline. Tocmai de aceea, ai nevoie de răbdare și de sfaturi de la persoane în care ai încredere. Îți recomand să îți întorci privirea către estetica și confortul locuinței. Te poți răsfăța și astfel, nu neapărat prin unele cumpărături impulsive.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Leu

Soarele guvernatorul tău, tranzitează casa a patra și se întâlnește cu Mercur retrograd. Pot apărea diverse scenarii în acest caz. Mai toate legate de gospodărie. Se mai strică una alta exact când îți este lumea mai dragă. Și vei fi nevoit să cauți specialiști sau să înlocuiești lucrurile. Dacă ești într-un proces de mutare, trebuie să știi că nimic nu va fi simplu. Comunicarea cu rudele sau vecinii va avea de suferit. Nu uita ceva! Indiferent de intensitatea evenimentelor din exterior, dacă în interiorul tău este liniște, vei trece mai ușor peste orice provocare.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, este retrograd și se mai întâlnește și cu Soarele în casa a treia. Deci urmează erori tehnice, probleme de comunicare, încurcături sau întârzieri în deplasări. Nu te vei plictisi deloc! Dar, tot acest aspect te poate ajuta să reiei legătura cu foști colegi, prieteni vechi sau persoane pe care nu le-ai mai văzut de ceva timp. Reconectarea cu aceștia te va ajuta să îți schimbi perspectiva asupra perioadei actuale. Cumva, vei deveni mai blând sau înțelegător cu tine însuți.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, primește un aspect favorabil cu Jupiter. Și chiar dacă Venus este retrogradă, ți se oferă posibilitatea de a te detașa de haosul din jurul tău. Nu este cazul să pierzi timpul cu oamenii care nu îți sunt loiali. Adică, nu încerca să împaci pe toată lumea din jurul tău. Conjuncția Mercur retrograd-Soare îți poate aduce câteva încurcături când vine vorba de cheltuieli sau tranzacții.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Scorpion

Mercur retrograd se întâlnește cu Soarele chiar în semnul tău. Acest aspect îți poate da revelații despre evenimentele ultimelor săptămâni, poate debloca unele proiecte, dar îți poate aduce și tot felul de situații neprevăzute sau amânări. Încearcă să te ferești de promisiuni mărețe. Și fără sâ îți dai seama, s-ar putea să îți scape informații pe care le-ai ținut ascunse mult timp.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Săgetător

Nu este cea mai bună perioadă pentru a ieși în față! Conjuncția Mercur retrograd-Soare din casa a douăsprezecea este potrivită pentru a face un pas în spate și pentru a abandona nevoia de control acolo unde este cazul. Când nu depinde totul de tine, nu are rost să te lupți cu morile de vânt. Te vei trezi în situații în care te-ai pus singur pe locul doi. Sacrificiul este lăudabil, dar are nevoie de limite.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Capricorn

Poți să fii cel mai disciplinat sau organizat om din lume. Tot vor apărea situații imprevizibile care să îți dea peste cap planurile. Îți recomand să fii flexibil și să nu intri în panică. Punctualitatea, va fi, în continuare, o temă sensibilă. Revederile cu persoanele dragi îți vor aduce o stare de bine. Atunci când te ocupi de documente, nu te baza că nu are cum să nu ți se întămple ție. Adică ar fi bine să citești totul cu atenție.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Vărsător

Pe plan profesional, urmează o săptămână cu multe ambiții și oportunități. Planurile stabilite inițial cu șefii sau colegii pot suferi modificări. Pe moment, nu îți va conveni, dar îți vei da seama singur că totul răul spre bine. Pot apărea mici dispute, neînțelegeri, diferențe de opinii. Cu diplomație și răbdare le vei rezolva pe toate. Este important să nu reacționezi în mod impulsiv.

Horoscop 2-8 noiembrie 2026 Pești

Vei avea o sete de cunoaștere fantastică! Dorul de ducă va fi și acesta uimitor. Te vei lăsa inspirat de o carte, un film, un documentar, o emisiune. Atunci când vrei să faci tranzacții, rezervări sau programări, în special în mediul online, s-ar putea să apară mici încurcături. Dacă nu ți se cere să muncești suplimentar, nu ai de ce să te extenuezi.