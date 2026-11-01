Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în noaptea de sâmbată spre duminică

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O importantă rafinărie de petrol din Rusia a fost lovită duminică dimineață într-un atac masiv cu drone lansat de Ucraina. Instalația se află în districtul Kstovo, din regiunea Nijni Novgorod, la aproximativ 400 de kilometri est de Moscova. Autoritățile ruse au confirmat că o întreprindere industrială din zonă a suferit pagube importante, însă nu au precizat oficial dacă este vorba despre rafinăria de petrol vizată de presa ucraineană.

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a anunțat că zona a fost vizată de un „atac masiv cu drone”, care s-a desfășurat pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții de duminică.

Potrivit oficialului rus, o „întreprindere industrială din districtul Kstovo a suferit pagube semnificative”. Gleb Nikitin a mai transmis că sistemele de apărare antiaeriană au intervenit împotriva unui număr mare de aparate de zbor fără pilot.

„Peste o sută de drone au fost distruse”, a precizat guvernatorul, adăugând că, potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime. Oficialul nu a oferit detalii despre amploarea distrugerilor și nici despre activitatea exactă a obiectivului industrial afectat.

În schimb, presa ucraineană a relatat că ținta atacului a fost rafinăria de petrol din Kstovo, considerată una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din Rusia. Instalația produce carburanți și lubrifianți și are un rol important în industria energetică rusă.

Ucraina lovește din nou rafinăriile din Rusia

Atacul are loc într-un moment în care infrastructura energetică rusă a devenit una dintre principalele ținte ale operațiunilor militare ucrainene. Kievul urmărește să afecteze capacitatea Moscovei de a produce și distribui carburanți, dar și să reducă veniturile obținute din comercializarea hidrocarburilor, care contribuie la finanțarea războiului.

De altfel, autoritățile ruse au anunțat vineri că Ucraina și-a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol, după o pauză de câteva zile. Ministrul adjunct al Energiei din Rusia, Alexander Novak, a declarat că trei rafinării au fost lovite în cursul acelei zile, fără ca în informațiile prezentate să fie oferite toate detaliile privind pagubele provocate.

Rafinăria din Kstovo, una dintre cele mai importante instalații petroliere ale Rusiei

Rafinăria vizată de atac, cunoscută sub numele de Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez sau NORSI, aparține grupului petrolier rus Lukoil și este amplasată în orașul Kstovo, în regiunea Nijni Novgorod. Unitatea a fost inaugurată în 1958 și a intrat în componența grupului Lukoil în anul 2001.

Instalația are o capacitate proiectată de procesare de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an, fiind una dintre cele mai mari rafinării din Federația Rusă. Potrivit informațiilor tehnice disponibile, aici sunt fabricate aproximativ 50 de tipuri de produse petroliere, printre care benzină, motorină, combustibil pentru aviație, gaze lichefiate, bitumuri și lubrifianți.

Poziția strategică a rafinăriei de la Kstovo

Importanța rafinăriei este dată și de poziționarea sa geografică. Aceasta este conectată la rețeaua de conducte prin care primește petrol din Siberia de Vest și Tatarstan, iar produsele finite sunt transportate mai departe prin conducte, pe calea ferată, rutier sau pe fluviul Volga.

În ultimii ani, Lukoil a investit în modernizarea complexului industrial. Unul dintre proiectele importante a fost instalația de procesare a reziduurilor petroliere, a cărei construcție a început în 2018 și care a fost pusă în funcțiune în 2022. Noul complex are o capacitate de procesare de 2,1 milioane de tone anual și permite obținerea unei cantități mai mari de motorină Euro 5, prin valorificarea mai eficientă a reziduurilor rezultate din prelucrarea petrolului. Proiectul a inclus și instalații pentru producția de hidrogen și sulf.