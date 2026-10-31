Donald Tusk s-a adresat polonezilor în plină criză: "Un politician nu poate intimida judecătorii, chiar dacă este președintele”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis sâmbătă seara, un mesaj oficial către națiune, în contextul conflictului dintre guvern și președintele Karol Nawrocki privind Tribunalul Constituțional.

Șeful executivului a respins ideea unui compromis între cele două tabere și a apărat dreptul judecătorilor aleși de Parlament de a-și prelua atribuțiile. În discurs, Tusk a făcut referire la evenimentele tensionate de la sediul instituției, l-a criticat direct pe președinte și a acuzat existența unei rețele de boți ruși care ar susține anumite grupuri politice din Polonia.

„În anumite chestiuni nu poate exista compromis”, a fost unul dintre mesajele centrale ale premierului.

Tusk explică de ce respinge compromisul privind Tribunalul Constituțional

Donald Tusk a reluat disputa privind componența Tribunalului Constituțional și a susținut că problemele instituției au început în perioada guvernării PiS, în 2015-2016. Premierul a afirmat că actuala majoritate parlamentară a încercat să schimbe situația prin proceduri legislative și prin așteptarea expirării mandatelor judecătorilor numiți în perioada precedentă.

„Am așteptat cu răbdare alegerea unor noi judecători, până când au expirat mandatele predecesorilor lor numiți de PiS”, a declarat Tusk, potrivit publicației poloneze 300polityka.

Potrivit acestuia, Parlamentul a ales noi judecători, însă președintele Karol Nawrocki a refuzat să le primească jurământul, iar astfel conducerea Tribunalului nu le-a permis să își exercite atribuțiile.

Tusk a explicat că, în opinia sa, ceea ce se întâmplă în prezent nu reprezintă o încercare de preluare ilegală a instituției, ci demersul unor judecători aleși de Parlament de a-și ocupa funcțiile.

„Să ne imaginăm o situație în care un hoț smulge geanta unei bătrâne și fuge. Când este prins și cineva încearcă să recupereze geanta, hoțul începe să strige că este victima violenței. Iar așa-numiții simetriști propun ca hoțul și victima să împartă conținutul genții”, a afirmat premierul.

„În anumite chestiuni nu poate exista compromis”, a repetat șeful guvernului.

Donald Tusk îl critică direct pe Karol Nawrocki: „Un politician nu poate intimida judecătorii”

Un alt pasaj important al discursului a vizat comportamentul președintelui Karol Nawrocki, care a mers la sediul Tribunalului Constituțional în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe fondul conflictului privind accesul noilor judecători.

Donald Tusk a făcut referire la raportul de putere dintre politicieni și magistrați și a afirmat că funcția de președinte nu oferă nimănui dreptul de a exercita presiuni asupra unei instanțe.

„Într-un stat de drept, un judecător, chiar dacă este o femeie firavă, nu cedează în fața unui bătăuș agresiv. Statul îi protejează pe cei slabi la fel ca pe cei puternici”, a declarat premierul.

Acesta a continuat cu o referire directă la șeful statului:

„Într-un stat de drept, un politician nu poate intra într-un tribunal pentru a da ordine sau pentru a intimida judecătorii, chiar dacă este președintele”.

Declarațiile lui Tusk vin după vizita lui Nawrocki la Tribunalul Constituțional, în timpul căreia au avut loc tensiuni între președinte și grupul judecătorilor aleși de actuala majoritate parlamentară. Disputa are în centru atât recunoașterea noilor judecători, cât și autoritatea conducerii actuale a instituției.

Donald Tusk acuză o „armată de boți ruși” care susține anumite grupuri politice

În mesajul său, Donald Tusk a abordat și influența Rusiei în dezbaterea politică internă. Premierul a afirmat că anumite organizații și politicieni care contestă actuala ordine instituțională beneficiază de sprijin în mediul online din partea unor rețele de boți ruși.

„De ani de zile există în Polonia organizații și politicieni care vor să distrugă democrația și statul de drept. Nu este sarcina mea astăzi să evaluez motivele pentru care fac acest lucru. Fie că este vorba despre lăcomie, prostie sau trădare, efectul este același. Și nu întâmplător găsesc sprijin în lume printre forțele proruse. Astăzi, în acest conflict, beneficiază de sprijinul unei armate de boți ruși pe internet”, a declarat Tusk.

Premierul a făcut referire și la complimentele publice primite de aceste grupuri din partea celui pe care l-a descris drept principalul ideolog al Kremlinului.

În continuare, Tusk a transmis că Polonia nu trebuie să renunțe la instituțiile democratice și la independența sa.

„Am așteptat prea mult comoara care este o Polonie independentă și democratică pentru a ne lăsa intimidați și a ceda. Noi, polonezii, am reușit prea bine să construim un stat puternic pentru a-l abandona”, a afirmat premierul.

Tusk promite un Tribunal Constituțional independent de guvern

În încheierea discursului, șeful executivului a vorbit despre viitorul Tribunalului Constituțional și a afirmat că obiectivul guvernului este ca instituția să funcționeze independent de influența politică.

„Sunt sigur că Tribunalul Constituțional va începe să funcționeze așa cum trebuie: independent inclusiv de mine, autonom și în conformitate cu Constituția”, a declarat Donald Tusk.

Premierul a precizat că responsabilitatea guvernului este să asigure condițiile necesare pentru activitatea instituției.

„Sarcina puterii executive, așadar și a mea, este să îi asigure securitatea și condițiile pentru a-și desfășura activitatea. Și intenționez să-mi îndeplinesc această sarcină”, a adăugat el.