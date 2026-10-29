Mii de dispozitive de stocare cu date sensibile ale spionajului britanic, de negăsit. Agenția de informații GCHQ nu știe unde se află

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Agenția britanică de informații GCHQ nu poate indica locul în care se află mii de dispozitive de stocare care ar putea conține materiale sensibile.

Un raport publicat de Investigatory Powers Commissioner (IPCO), autoritatea de supraveghere a serviciilor de informații din Marea Britanie, arată că mii de dispozitive de stocare - printre care stick-uri USB, hard disk-uri și carduri de memorie - sunt de negăsit

Comisarul Brian Leveson a declarat că GCHQ "încă nu îmi poate spune ce s-a întâmplat cu suporturile de stocare care ar putea conține date sensibile, la ani de zile după ce le-am semnalat prima dată această problemă”.

"Pot conține date legate de IPA"

El a menționat că dispozitivele "pot conține date legate de IPA" - care prezintă un nivel ridicat de confidențialitate, scrie Politico.

Datele legate de IPA se referă la informațiile colectate sau deținute în temeiul Legii privind competențele de investigare din 2016. Acestea ar putea include comunicații interceptate, precum e-mailuri, mesaje text și convorbiri telefonice, precum și informații extrase de pe computerele sau telefoanele persoanelor.

"Rămânem foarte îngrijorați"

Potrivit raportului, GCHQ estimează în prezent că numărul dispozitivelor "se ridică la câteva mii” și că se lucrează în prezent pentru a se putea raporta câte dintre acestea au fost confirmate ca fiind pierdute.

"Rămânem foarte îngrijorați cu privire la această problemă și suntem dezamăgiți de timpul de care GCHQ a avut nevoie pentru a investiga”, se menționează în raport.

Anul trecut, IPCO a dezvăluit că GCHQ și agenția de informații MI5 nu au reușit să localizeze un număr considerabil de dispozitive de stocare, dintre care unele este posibili să conțină informații clasificate ca "TOP SECRET".

"Sistemul nostru nu era suficient de robust"

"Așa cum a raportat IPCO, sistemul nostru de gestionare a suporturilor de stocare nu a fost anterior suficient de robust pentru a monitoriza eficient dispozitivele.

IPCO semnalează pe bună dreptate probleme în datele generate de acest sistem, iar noi am luat măsuri în privința tuturor recomandărilor formulate de aceștia.

Recunoaștem importanța securității suporturilor de stocare în cadrul sistemelor noastre și dispunem de o serie de măsuri pentru a atenua riscurile generate de aceste dispozitive.

Constatările din raport au fost tratate în mod cuprinzător și au fost parcurși toți pașii necesari pentru remedierea acestei probleme", a declarat un purtător de cuvânt al GCHQ.