Prețul gazelor din Europa, la cel mai ridicat nivel de la criza energetică din 2022. A atins pragul de 100 de euro/MWh

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Preţul gazelor a atins, miercuri, 28 octombrie, 100 de euro/MWh în Europa, pentru prima dată de la criza energetică din 2022.

Contractul de referință pentru gaze naturale din Europa a atins, miercuri, 28 octombrie, pentru scurt timp, 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), deoarece întreruperile transportului de gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu mențin aprovizionarea limitată înainte de iarnă, iar consumatorii și industria resimt impactul prețurilor ridicate la energie, scrie Reuters.

Contractul olandez pe o lună la centrul TTF s-a tranzacționat pentru scurt timp la 100 EUR pe MWh în jurul orei 13:35 GMT, în creștere cu aproximativ 4% față de sesiunea precedentă, au arătat datele de la Bursa Intercontinentală.

Prețurile au urcat la cel mai ridicat nivel din 2022. Cotaţiile gazelor europene sunt în prezent de aproximativ trei ori mai mari decât înaintea izbucnirii războiului cu Iranul.

"Cel puțin încă un an de prețuri ridicate la gaze"

Războiul condus de SUA împotriva Iranului a crescut costurile petrolului, combustibililor pentru transport, gazelor, electricității și alimentelor. Analiștii și specialiștii prevăd cel puțin încă un an de prețuri ridicate la gaze, chiar dacă războiul se rezolvă și iarna se dovedește blândă, deoarece Europa va trebui să reaprovizioneze rezervele de gaze epuizate la minime record.

Astfel, situația este agravată de nivelul scăzut al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 75%, iar cele din Germania de aproximativ 60%, niveluri semnificativ inferioare celor de anul trecut. Potrivit Rystad Energy, importurile europene de GNL au fost cu 30% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut în săptămâna încheiată la 9 octombrie.

Prețurile ridicate la gaze angro se reflectă în facturile de gaze și energie electrică pentru consumatori și industrie, centralele pe gaze naturale stabilind de obicei prețul energiei electrice în perioadele cu cea mai mare cerere. Contractele pentru livrarea energiei electrice în Germania în anul următor au urcat la 159,30 euro/MWh, cel mai ridicat nivel din iunie 2023, în timp ce echivalentul francez a ajuns la 122,50 euro/MWh, aproape de maximul ultimilor doi ani.

Când va deveni vizibil impactul pentru consumatorii casnici

Pentru consumatorii casnici, impactul ar urma să devină vizibil în 2027 deoarece tarifele din contractele de furnizare se ajustează cu întârziere.

În Germania, ofertele de gaze pentru clienţii noi s-au scumpit deja cu 55% de la începutul anului, iar în Marea Britanie facturile la energie sunt aşteptate să crească din nou în ianuarie.

Ce se întâmplă în România

Iarna 2026–2027 se anunță extrem de dificilă și pentru români, fiind așteptate prețuri mari la energie și carburanți. Avertismentul a fost lansat chiar astăzi de către Bogdan Ivan, în cadrul evenimentului "Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic", organizat de DC Media Group. Acesta a atras atenția că "nu vom putea suporta o creștere a costului gazelor naturale de circa 30%".