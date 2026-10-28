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DCNews Stiri Internațional Încă o navă atacată cu drone în Marea Neagră, în apropierea coastei bulgare, chiar în ziua în care miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia

Încă o navă atacată cu drone în Marea Neagră, în apropierea coastei bulgare, chiar în ziua în care miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
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drona prabusita lac letonia
Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autorităţile de la Sofia.

Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi asistenţă navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT.

Navă lovită de trei drone

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla.

Conform agenţiei specializate Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet, o navă portcontainer care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

Ce spun martorii atacului

Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei şi că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.

Incidentul survine în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor reciproce între Rusia şi Ucraina, scrie Agerpres.

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Comentarii (2)

31   •   28 Octombrie 2026   •   16:02

Ce spune cineva care se pricepe la navigația comercială: în Marea Neagră sunt două tipuri de vase - cele rusești, din flota "fantomă" care sunt asigurate de statul rus și cele ale statelor non-naziste care sunt asigurate internațional, legal. Prin creșterea riscului asigurările se scumpesc iar mărfurile comercializate prin portul Constanța se scumpesc și ele semnificativ. ASTA LOVEȘTE ÎN TOATE STATELE CARE FAC COMERȚ ÎN ZONĂ și le aduce acolo unde este și Rusia.
ESTE ABSURD SĂ CREADĂ CINEVA CĂ E ÎN INTERESUL UCRAINEI CA MĂRFIRILE LOR SĂ FIE ATÂT DE SCUMPE ÎNCÂT SĂ NU MAI POATĂ FI EXPORTATE!

Mihai1   •   28 Octombrie 2026   •   14:32

Nu sunt rușii!! Sunt marțieni cu cetățenie ucraineană care își atacă propriile nave ca să piardă războiul și să ajungă sclavi!
Rușii sunt puri și inocenți, niște sfinți între sfinți, curați ca apa Iordanului!

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