Lula da Silva a câştigat alegerile prezidenţiale din Brazilia, în faţa lui Flavio Bolsonaro

Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva

Lula da Silva a câştigat al patrulea mandat ca preşedinte al Braziliei. Acesta l-a învins în turul al doilea pe senatorul Flavio Bolsonaro, fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro.

După numărarea a 98,87% dintre voturi, Biroul Electoral al Braziliei l-a declarat pe Lula matematic preşedinte. Acesta a câştigat cu 51,79% dintre voturi în faţa lui Flavio Bolsonaro, care a luat doar 48,21%. Este pentru prima dată după revenirea Braziliei la democraţie când un candidat care se clasează pe locul al doilea în primul tur reuşeşte să câştige alegerile prezidenţiale.

Victoria vine după o campanie asiduă a susţinătorilor lui Lula da Silva pe reţelele sociale, dar şi după manifestaţii de stradă care au strâns sute de mii de oameni în principalele oraşe braziliene.

Lula da Silva este primul preşedinte din istoria Braziliei care câştigă un al patrulea mandat şi va fi preşedinte până în 2030, scrie BBC.

"Trăiască democraţia. Acesta, al patrulea meu mandat, va fi cel mai bun al oricărui preşedinte din istoria acestei ţări. Va fi mandatul în care îi voi asculta cel mai mult pe brazilieni", a declarat Lula da Silva după anunţarea rezultatului.

Brazilienii "au mers la urne pentru că am reuşit să-i convingem că votul este foarte important pentru a garanta democraţia", a declarat Lula din Sao Paulo.

Cu vocea mai răguşită ca niciodată, el a mulţumit "generozităţii tineretului brazilian", care, între cele două tururi de scrutin, a ieşit în stradă şi s-a mobilizat pe reţelele de socializare pentru a realiza o "virada", aşa cum numesc brazilienii o revenire într-un meci de fotbal.

S-a cerut anularea alegerilor

Flavio Bolsonaro a cerut anularea alegerilor, dar şansele pentru acest lucru sunt mici, transmit experţi electorali conform sursei citate.

Fernando Neisser, expert în drept electoral la Institutul Avocaţilor din Sao Paolo, a declarat că "ar fi dificil, din punct de vedere legal, să anulăm alegerile. Totul depinde de narativul ales de avocaţii lui Flavio Bolsonaro".

Conform acestuia, diferenţa dintre cei doi candidaţi este una mare, Lula obţinând cu 4,4 milioane de voturi mai mult decât Bolsonaro, astfel că pare greu de crezut că se poate obţine o anulare.

"Nu putem schimba Constituţia. Nu putem spune că "nu se pune de data asta, repetăm săptămâna viitoare, sau pe 15 noiembrie, sau pe 30 noiembrie", a declarat şi expertul electoral Alberto Rollo, care a punctat că datele pentru alegerile prezidenţiale din Brazilia sunt fixate prin Constituţie.

În Brazilia, trebuie să votezi

Votul este obligatoriu pentru majoritatea adulților brazilieni. Sancțiunea pentru neprezentarea la vot este adesea minoră. Fără o justificare pentru absența lor, alegătorii riscă o amendă de până la 3,51 reali brazilieni (mai puțin de un dolar) - și li se pot anula înregistrările după trei alegeri ratate la rând. Până la plata amenzilor, cetățenii nu își pot obține sau reînnoi pașapoartele și alte documente de identitate și nici nu pot participa la procesul de selecție pentru posturi în administrația publică, scrie Al Jazeera.