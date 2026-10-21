Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski e de acord să facă cedări teritoriale și să rămână cu 75% din Ucraina

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar lua în considerare o „înghețare” a situației de-a lungul liniei frontului, pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia și a pune capăt, pe cale diplomatică, războiului care durează de ani de zile.

Într-o intervenție în emisiunea Fox & Friends, citată de New York Post, miercuri dimineață, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că ar fi dispus să oprească imediat ostilitățile, chiar dacă trupele ruse întâmpină dificultăți majore pe câmpul de luptă.

„Da, chiar acum trebuie să înghețăm situația. Cred că aceasta este o modalitate reală de a pune capăt acestui război. Noi îi spunem încetarea focului... Președintele Trump a numit-o «înghețare și oprire»”, a răspuns Volodimir Zelenski, fiind întrebat dacă ar accepta să oprească totul așa cum este „în acest moment”. Asta înseamnă că Ucraina ar mai controla „75% sau mai mult din teritoriul țării”. Președintele ucrainean a răspuns afirmativ unui astfel de scenariu.

„Și, desigur, acesta este minimul de care avem nevoie din partea Rusiei astăzi. Ulterior, ne vom adresa președintelui [Trump] și europenilor pentru a solicita garanții de securitate”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski a exclus categoric cedarea întregului Donbas, pe care Rusia nu reușește să îl controleze în totalitate după mai bine de patru ani de război

Zelenski a subliniat că cel mai important aspect în negocierea unui acord de pace cu Rusia este obținerea unor garanții că agresiunea și ocupația rusă nu vor reveni.

Prezentatorul emisiunii „Fox & Friends”, Brian Kilmeade, l-a întrebat pe Zelenski dacă ar fi dispus să cedeze toată regiunea Donbas pentru a obține pacea, însă liderul ucrainean a replicat că acest lucru „nu este corect”.

Federația Rusă ocupă ilegal marea majoritate a regiunii Donbas, care include regiunile Donețk și Luhansk, încă din septembrie 2022, moment în care a organizat referendumuri fictive în aceste teritorii.

Oficiali ucraineni și occidentali și-au exprimat anterior îngrijorarea că cedarea întregii regiuni Donbas ar deschide calea unei noi invazii ruse în viitorul apropiat.

„Ei nu câștigă pe câmpul de luptă”, a spus Zelenski referindu-se la armata președintelui rus Vladimir Putin.

„De aceea vor să exercite presiuni asupra noastră - de orice fel - pentru a ne alunga de pe pământul nostru. Nu este corect”, a continuat el.

Vladimir Putin e de acord cu reluarea negocierilor trilaterale privind războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord miercuri să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial de la Kremlin. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri organizate la Sankt Petersburg între Putin și Steve Witkoff, emisarul președintelui american Donald Trump.

Discuțiile de la Sankt Petersburg au durat aproximativ trei ore, a anunțat Kremlinul, și au avut loc la o zi după ce Witkoff s-a întâlnit cu Zelenski și cu mai mulți lideri europeni în capitala Norvegiei, Oslo.

Anterior, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că o întâlnire Ucraina - SUA - Rusia ar putea avea loc la viitorul summit G20 din Statele Unite, însă cele două state nu au confirmat încă dacă o astfel de întrevedere va avea loc.

„Întâlnirea ar putea avea loc în SUA în timpul summitului G20. Însă nu există încă nicio confirmare nici din partea Rusiei, nici din partea Statelor Unite. Ar putea avea loc şi într-o ţară europeană. (...) Această întâlnire ar putea avea loc într-una dintre ţările din Orientul Mijlociu. SUA au menţionat în mod constant Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită”, a declarat Volodimir Zelenski.