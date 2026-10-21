Putin acceptă reluarea negocierilor trilaterale privind războiul din Ucraina, alături de Kiev și Washington, anunță Kremlinul

Sursa: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord miercuri să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul, cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial de la Kremlin.

Președintele rus a acceptat „în principiu” reluarea discuțiilor după 10 noiembrie 2026, a spus consilierul lui Putin pentru afaceri externe, Iuri Ușakov, în fața reporterilor, în urma unei întâlniri organizate la Sankt Petersburg între Putin și Steve Witkoff, emisarul președintelui american Donald Trump, scrie Associated Press.

Pe ce se vor axa convorbirile

Discuțiile se vor concentra pe „crearea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”, a zis Ușakov.

Întâlnirea dintre Witkoff și Putin, consacrată invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a avut loc în timp ce Donald Trump a făcut presiuni asupra Kievului, cu scopul de a ajunge la un acord care să pună capăt luptelor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că numai un summit al liderilor poate debloca situația. Cele două armate continuă să se confrunte pe front, iar cele două țări se atacă reciproc zilnic cu lovituri de la mare distanță.

Kremlinul afirmă că ultimele propuneri pentru încheierea războiului au puțină valoare



Discuțiile de la Sankt Petersburg au durat aproximativ trei ore, a anunțat Kremlinul, și au avut loc la o zi după ce Witkoff s-a întâlnit cu Zelenski și cu mai mulți lideri europeni în capitala Norvegiei, Oslo.

Propunerile formulate în cadrul întâlnirii de la Oslo „conțineau puține elemente cu adevărat valoroase în contextul soluționării crizei ucrainene”, a spus Ușakov.

Ulterior, acesta a declarat pentru televiziunea de stat rusă că, deși Moscova nu este „pe deplin mulțumită” de propunerile de la Oslo, acestea reprezintă un pas în direcția corectă.

Zelenski a afirmat că înghețarea conflictului din Ucraina reprezintă „minimumul” pe care Rusia trebuie să îl accepte pentru a pune capăt războiului.

„În acest moment, trebuie să înghețăm conflictul și cred că aceasta este calea reală pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski într-un interviu difuzat miercuri de Fox News.

Witkoff observă „un anumit impuls” în eforturile de pace

Steve Witkoff și Vladimir Putin s-au întâlnit la Palatul Konstantin din Sankt Petersburg. La discuții au participat și Ușakov, precum și Kirill Dmitriev, emisarul prezidențial rus. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, a luat parte la discuții prin videoconferință, a precizat Ușakov.

Înaintea întâlnirii, Witkoff a declarat că negocierile înregistrează „un anumit impuls”.

El i-a mulțumit lui Putin pentru că a fost de acord să trimită motorină în SUA, după ce Trump a ridicat interdicția, în pofida nemulțumirii exprimate de unii membri ai Congresului american. Witkoff a adăugat că acest combustibil ar contribui la reducerea costurilor pentru fermierii și transportatorii rutieri americani.

Putin a declarat că este pregătit să analizeze perspectivele reluării relațiilor economice dintre SUA și Rusia. El a adăugat că este dispus să discute și despre conflictul cu Iranul, condus de Statele Unite. Moscova este pregătită să își folosească relația cu Teheranul pentru a contribui la instaurarea păcii, a afirmat liderul rus.

Ușakov a declarat că, în cadrul discuțiilor cu Witkoff, a fost analizată în detaliu posibilitatea unor „proiecte economice comune de amploare, care oferă perspective semnificative de cooperare” între Rusia și SUA. „Unele dintre acestea se apropie, de fapt, de etapa implementării”, a precizat el.

Nou impuls eforturilor de pace conduse de SUA

Întâlnirile lui Witkoff sugerează că liderii sunt interesați să dea un nou impuls eforturilor de pace conduse de Statele Unite, la mai bine de patru ani și jumătate de la începutul războiului. Eforturile administrației Trump de a pune capăt conflictului, începute la începutul anului trecut, nu au înregistrat progrese semnificative.

Într-o altă evoluție, Rusia a eliberat miercuri un profesor american pensionar, care fusese încarcerat sub acuzația că a luptat ca mercenar în Ucraina. Witkoff a declarat că gestul pare să fie unul de bunăvoință din partea Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Putin să îl elibereze pe Stephen Hubbard.

Putin, întâlnire cu premierul chinez

Tot miercuri, Putin s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang, aflat la Sankt Petersburg pentru discuții cu alți oficiali ruși, a anunțat Kremlinul.

Rusia și-a consolidat relațiile cu China, iar luna trecută cele două țări au respins prin veto o propunere a SUA în cadrul ONU, care prevedea ca experții organizației să continue monitorizarea sancțiunilor impuse Iranului.

Putin și Witkoff au discutat, de asemenea, despre o posibilă întâlnire, luna viitoare, între liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite, în cadrul unui summit economic organizat în China, a declarat Ușakov, adăugând că Beijingul a început deja pregătirile pentru acest eveniment.

Premierul Norvegiei consideră că negocierile ar putea intra într-o „nouă etapă”



Steve Witkoff urma să se întoarcă la Oslo pentru noi consultări după vizita sa în Rusia, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Store.

„Cred că am putea fi într-o etapă în care și rușii caută oportunități pentru diplomație”, a declarat Støre miercuri, pentru postul public norvegian NRK.

Zelenski se afla încă la Oslo miercuri dimineață, unde a vizitat parlamentul Norvegiei și s-a întâlnit cu mai mulți parlamentari.

Zelenski a declarat că discuțiile de la Oslo și Sankt Petersburg au inclus teme precum viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, soarta teritoriilor ocupate, reconstrucția țării după război și posibilitatea încheierii unui armistițiu.

Trump face presiuni asupra lui Zelenski pentru a face compromisuri



La Casa Albă, marți, Trump a intensificat presiunile asupra lui Zelenski pentru ca acesta să ajungă la un acord cu Rusia, în contextul în care relațiile dintre cei doi lideri s-au deteriorat din nou.

„Vrem ca Zelenski să încheie un acord”, le-a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Am oferit foarte mult Ucrainei. Nu am primit absolut nimic în schimb, în afară de suferință, moarte și pierderi financiare uriașe.”

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, „cred că va fi un lucru foarte rău”, a spus Trump.

Pe fondul temerilor că Washingtonul întoarce spatele Ucrainei, Zelenski a declarat că Kievul primește din nou de la partenerii săi avertizări timpurii cu privire la rachetele rusești care se apropie, după atacurile recente despre care a spus că au avut loc fără ca aliații să ofere suficiente avertismente.

Atacurile rusești din timpul nopții asupra Kievului s-au soldat cu trei morți și 12 răniți, iar 10 clădiri rezidențiale au fost avariate, a anunțat administrația militară a orașului.

Infrastructura energetică ucraineană, vizată de atacuri

Infrastructura energetică din Kiev și din alte trei orașe a fost vizată de atacurile rusești lansate miercuri dimineață, a declarat premierul ucrainean Serhii Koretskyi. În apropierea orașului Harkov, din estul țării, două persoane au murit și alte 11 au fost rănite după ce dronele au explodat într-o zonă rezidențială, a precizat acesta.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au lovit în timpul nopții un depozit, o substație electrică și o navă comercială de transport de mărfuri în vrac, aflată pe mare și îndreptându-se spre portul ucrainean Odesa.