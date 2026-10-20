Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, se află în Europa pentru a pune la punct planul de pace care va ajunge la Putin

Sursa: Agerpres

Emisarul american Steve Witkoff se deplasează în Europa pentru discuții privind conturarea unei propuneri de pace pentru Ucraina, pe care administrația Trump intenționează să o prezinte președintelui rus Vladimir Putin.

Site-ul de ştiri american Axios a relatat luni seara că emisarul preşedinţiei americane, Steve Witkoff, se află în drum spre Europa pentru a se întâlni separat cu liderii ucrainean şi rus în această săptămână, transmite marţi AFP.

Discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski "vor reuni Ucraina, aliaţii europeni şi Statele Unite în timp ce încearcă să dezvolte o propunere de pace de prezentat Rusiei", indică site-ul, bazându-se pe informaţiile furnizate de un oficial american al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Witkoff urmează să meargă la Oslo pentru a discuta marţi cu Zelenski şi cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, precum şi cu reprezentanţi ai mai multor ţări europene (Franţa, Regatul Unit, Germania, Polonia) şi ai NATO, a precizat această sursă pentru Axios.

Emisarul american urmează apoi să călătorească în Rusia "unde speră să se întâlnească cu preşedintele Vladimir Putin şi să îi prezinte idei", potrivit aceleaşi surse.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări AFP de confirmare a acestei deplasări în Europa a emisarului preşedintelui american Donald Trump, conform Agerpres.

Negociatorii ucraineni s-au mai întâlnit cu emisarii lui Trump. Oficialii europeni și NATO, invitați la discuții în Miami

Statele Unite au invitat consilierii pentru securitate naţională din Franţa, Germania şi Regatul Unit, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai NATO, la discuţii cu Ucraina la Miami, în Florida, acum două săptămâni, au indicat pentru AFP oficiali americani.

Discuţiile s-au axat pe "noi idei" pentru a pune capăt conflictului cu Rusia, în special pe "propuneri de garanţii de securitate pentru Ucraina" şi pe "un proiect de prosperitate pentru perioada de după război", au precizat aceştia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţase că negociatorii Kievului au avut discuţii în SUA cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff, în continuarea eforturilor de găsire a unei soluţii negociate de încheiere a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

"Delegaţia ucraineană urmează să se întâlnească mâine în Statele Unite cu Jared Kushner şi Steve Witkoff. (...) Discuţiile ar trebui să dureze două zile", a declarat Zelenski la o conferinţă de presă comună cu ministrul britanic de externe Ed Miliband, adăugând că "mizează de asemenea pe participarea unei echipe europene" la aceste discuţii.

Din această delegaţie ucraineană au făcut parte şeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, fostul ministru al apărării Rustem Umerov şi alţi doi oficiali, David Arahamia şi Serhii Kisliţia, potrivit Agerpres.

După mai mult de o jumătate de an, cei doi emisari ai lui Trump au fost din nou în urmă cu o lună la Moscova, unde s-au reîntâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar imediat apoi au fost în premieră şi la Kiev pentru discuţii cu Zelenski, fără a se înregistra vreun progres, nefiind nici măcar reluate negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA.

În urma întâlnirii de atunci cu Witkoff şi Kushner, preşedintele ucrainean a estimat că, în pofida evaluării "pozitive" a discuţiilor cu aceştia, se pare că războiul cu Rusia va continua şi iarna care vine. El a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat, Zelenski cerând astfel din nou o întâlnire cu Putin, condiţionată de acesta din urmă de obţinerea unor progrese suficiente în negocieri la niveluri inferioare.

În declaraţia sa, preşedintele ucrainean s-a declarat în contradicţie cu secretarul american de stat Marco Rubio, conform căruia eforturile de a pune capăt războiului şi situaţia de pe front sunt în "impas", declaraţie făcută de Rubio în timpul unei vizite în Portugalia. Mai mult, într-un interviu separat acordat anterior ziarului grec Kathimerini, şeful diplomaţiei americane a menţionat că în prezent nu vede nicio perspectivă de soluţionare negociată a războiului ruso-ucrainean.

Marco Rubio a mai avertizat că, în condiţiile impasului "foarte periculos" în care a ajuns acest conflict, beligeranţii riscă să mizeze pe o escaladare sperând că ar putea face astfel cealaltă tabără să cedeze, inclusiv printr-o eventuală campanie de sabotaje în state vecine membre ale NATO care ar putea să extindă conflictul la nivel regional, conform Agerpres.

Zelenski vrea o întâlnire cu Putin

„Sperăm cu tărie să ajungem la acorduri cu partenerii noştri americani şi contăm pe sprijinul partenerilor noştri europeni, dacă războiul se va prelungi pe timpul iernii, ceea ce deocamdată pare a fi cazul”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă după cele două reuniuni avute, prima doar cu cei doi emisari americani, iar a doua cu aceştia şi cu trimişi (consilieri pentru securitate naţională) ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit.

Problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat.

„Îmi menţin poziţia că probleme atât de complexe nu pot fi soluţionate decât la nivel de lideri”, a spus Volodimir Zelenski, reluând astfel vechea sa cerere de a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, idee respinsă de acesta din urmă, care consideră că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obţină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare.

Zelenski a insistat de asemenea asupra continuării ajutorului militar şi economic occidental pentru Ucraina, în perspectiva continuării războiului pe timpul iernii, la capitolul militar subliniind din nou nevoia de a primi noi resurse pentru apărarea antiaeriană.