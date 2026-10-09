Negociatorii ucraineni se întâlnesc cu emisarii lui Trump. Oficialii europeni și NATO, invitați la discuții în Miami

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Negociatorii ucraineni se vor întâlni vineri și sâmbătă cu emisarii președintelui american Donald Trump.

Statele Unite au invitat consilierii pentru securitate naţională din Franţa, Germania şi Regatul Unit, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi ai NATO, la discuţii cu Ucraina la Miami, în Florida, au indicat pentru AFP oficiali americani.

Discuţiile se vor axa pe "noi idei" pentru a pune capăt conflictului cu Rusia, în special pe "propuneri de garanţii de securitate pentru Ucraina" şi pe "un proiect de prosperitate pentru perioada de după război", au precizat aceştia.

Mai devreme, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţase că negociatorii Kievului vor avea vineri şi sâmbătă discuţii în SUA cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff, în continuarea eforturilor de găsire a unei soluţii negociate de încheiere a războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

"Delegaţia ucraineană urmează să se întâlnească mâine în Statele Unite cu Jared Kushner şi Steve Witkoff. (...) Discuţiile ar trebui să dureze două zile", a declarat Zelenski la o conferinţă de presă comună cu ministrul britanic de externe Ed Miliband, adăugând că "mizează de asemenea pe participarea unei echipe europene" la aceste discuţii.

Din această delegaţie ucraineană fac parte şeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, fostul ministru al apărării Rustem Umerov şi alţi doi oficiali, David Arahamia şi Serhii Kisliţia, potrivit Agerpres.

"Nu suntem într-un impas diplomatic"

După mai mult de o jumătate de an, cei doi emisari ai lui Trump au fost din nou în urmă cu o lună la Moscova, unde s-au reîntâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar imediat apoi au fost în premieră şi la Kiev pentru discuţii cu Zelenski, fără a se înregistra vreun progres, nefiind nici măcar reluate negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA.

În urma întâlnirii de atunci cu Witkoff şi Kushner, preşedintele ucrainean a estimat că, în pofida evaluării "pozitive" a discuţiilor cu aceştia, se pare că războiul cu Rusia va continua şi iarna care vine. El a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat, Zelenski cerând astfel din nou o întâlnire cu Putin, condiţionată de acesta din urmă de obţinerea unor progrese suficiente în negocieri la niveluri inferioare.

În declaraţia sa de joi, preşedintele ucrainean s-a declarat în contradicţie cu secretarul american de stat Marco Rubio, conform căruia eforturile de a pune capăt războiului şi situaţia de pe front sunt în "impas", declaraţie făcută de Rubio în timpul unei vizite în Portugalia. Mai mult, într-un interviu separat acordat anterior ziarului grec Kathimerini, şeful diplomaţiei americane a menţionat că în prezent nu vede nicio perspectivă de soluţionare negociată a războiului ruso-ucrainean.

"Nu suntem într-un impas diplomatic", a replicat Zelenski, care a cerut noi sancţiuni împotriva Rusiei, el considerând că în acest mod Rusia ar putea reveni la masa negocierilor.

Marco Rubio a mai avertizat că, în condiţiile impasului "foarte periculos" în care a ajuns acest conflict, beligeranţii riscă să mizeze pe o escaladare sperând că ar putea face astfel cealaltă tabără să cedeze, inclusiv printr-o eventuală campanie de sabotaje în state vecine membre ale NATO care ar putea să extindă conflictul la nivel regional, conform Agerpres.

Zelenski vrea o întâlnire cu Putin

„Sperăm cu tărie să ajungem la acorduri cu partenerii noştri americani şi contăm pe sprijinul partenerilor noştri europeni, dacă războiul se va prelungi pe timpul iernii, ceea ce deocamdată pare a fi cazul”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă după cele două reuniuni avute, prima doar cu cei doi emisari americani, iar a doua cu aceştia şi cu trimişi (consilieri pentru securitate naţională) ai Franţei, Germaniei şi Regatului Unit.

Problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluţionată decât prin întâlniri directe între şefii de stat.

„Îmi menţin poziţia că probleme atât de complexe nu pot fi soluţionate decât la nivel de lideri”, a spus Volodimir Zelenski, reluând astfel vechea sa cerere de a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, idee respinsă de acesta din urmă, care consideră că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obţină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare.

Zelenski a insistat de asemenea asupra continuării ajutorului militar şi economic occidental pentru Ucraina, în perspectiva continuării războiului pe timpul iernii, la capitolul militar subliniind din nou nevoia de a primi noi resurse pentru apărarea antiaeriană.

Emisarii americani vorbesc despre compromisuri din partea ambelor părți

La rândul său, emisarul american Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război.

„Va trebui ca ambele părţi să facă compromisuri şi să-şi reducă divergenţele, iar noi credem că dispunem de elementele necesare pentru a realiza acest lucru", a remarcat Witkoff. "Este foarte dificil, dar suntem hotărâţi, ne pasă şi sperăm că toate acestea vor duce în final la o soluţionare diplomatică”, a completat el.

Veniţi pentru prima dată la Kiev, după ce vizitaseră de mai multe ori Moscova pentru discuţii cu Putin, cei doi emisari ai lui Trump au dat scurte declaraţii presei de asemenea între întâlnirea cu Zelenski şi cea care a urmat cu trimişii celor trei susţinători europeni ai Ucrainei.

În timp ce Steve Witkoff a vorbit despre discuţii „foarte semnificative” şi „foarte importante”, Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că acesta din urmă este „foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.

„Sperăm că această călătorie ne-a permis să deschidem noi piste pentru a avansa. Cred că am învăţat mult”, a mai spus Kushner.