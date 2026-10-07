Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Cel puțin 11 morți

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Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura energetică, în urma căruia cel puțin 11 persoane au murit.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în întreaga Ucraină în urma atacului Rusiei cu rachete şi drone de miercuri dimineaţă a ajuns la 11, atac care, potrivit liderului de la Kiev, a fost îndreptat în special împotriva sistemului energetic al ţării, informează EFE.

"Unul dintre obiectivele cheie a fost infrastructura noastră energetică", a spus preşedintele ucrainean.

Canalele de Telegram din Kiev au semnalat că principala centrală termică din regiunea capitalei a fost lovită pentru a doua oară într-o săptămână.

Cinci dintre decedaţi au murit în oraşul Priluki din regiunea de nord Cernăuţi, într-un atac care a distrus clădirea de apartamente cu cinci etaje în care locuiau. Alte 26 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost rănite. Preşedintele ucrainean a spus că ar putea exista mai multe victime prinse sub dărâmături.

"Rachetele balistice ruse rămân principala noastră provocare"

"Astăzi, drept cadou pentru ziua de naştere a lui Putin, armata rusă a distrus o clădire rezidenţială din Priluki, în regiunea Cernăuţi", a spus preşedintele Zelenski în mesajul său despre atac, publicat pe X, referindu-se la faptul că preşedintele rus împlineşte miercuri 74 de ani.

Două persoane şi-au pierdut viaţa în oraşul Kremenciuk din regiunea Poltava din centrul Ucrainei, alte două au murit în oraşul Oleksandria din regiunea învecinată Kirovohrad, iar ultimele două în Kiev.

Preşedintele Zelenski a denunţat faptul că mai multe rachete şi drone ruseşti au căzut în zone rezidenţiale.

"În ansamblu, infrastructura din Kiev şi din 12 regiuni a fost atacată în noaptea trecută", a scris şeful statului ucrainean, dezvăluind că forţele ruse au folosit "în total 70 de rachete, multe dintre ele balistice", pe lângă obişnuitele drone kamikaze Shahed.

Forţele aeriene ucrainene anunţaseră cu puţin timp înainte că Rusia a folosit în acest atac 48 de rachete de croazieră şi un număr nedeterminat de rachete balistice şi antinavă.

Acelaşi raport menţionează că au fost doborâte 39 de rachete de croazieră şi 5 rachete balistice şi antinavă.

Ucraina a încetat să mai raporteze în această vară numărul total de rachete balistice şi anti-navă pe care Rusia le foloseşte în atacurile sale din cauza scăderii drastice a procentajului de interceptare a acestui tip de armament.

"Rachetele balistice ruse rămân principala noastră provocare", a recunoscut Volodimir Zelenski, care a subliniat necesitatea urgentă ca Ucraina să primească de la aliaţii săi rachete suplimentare pentru sistemele Patriot, singurele capabile să răspundă cu siguranţă capacităţilor balistice ale Rusiei, conform Agerpres.

Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice

Luna trecută Ucraina şi Rusia s-au angajat să nu mai lovească infrastructura energetică a părţii adverse, dar înțelegerea a picat.

Preşedintele SUA Donald Trump a anunțat în septembrie acordul, la o zi după ce liderul american criticase Kievul pentru atacurile contra rafinăriilor ruse de petrol, transmit AFP şi Reuters.

Creşterea preţului motorinei în lume este cauzată în principal de războiul între Rusia şi Ucraina, nu de Iran, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

Atacurile constante ale armatei ucrainene împotriva rafinăriilor ruse de petrol au provocat un deficit de benzină şi motorină în Rusia, ceea ce a obligat guvernul de la Moscova să limiteze vânzarea de combustibil în benzinării şi să interzică exportul de produse derivate.

Preşedintele SUA a declarat atunci că a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia întrucât acestea provoacă "o penurie de motorină" la nivel global, conform Agerpres.

Aflat în perioada respectivă într-o vizită de două zile în Irlanda, Trump a făcut aceste declarații în timp ce vizita terenul său de golf din comitatul Clare, unde se desfășura turneul Irish Open, conform Politico.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să mai scoată din funcțiune capacitățile de producție a motorinei din Rusia”, a spus Trump în timpul unei pauze din turul terenului său de golf de la Doonbeg, de pe coasta de vest a Irlandei.

Ucraina a lovit numeroase rafinării din Rusia în ultimele luni

În ultimele luni, ca parte de a zădărnici efortul Kremlinului de a susține războiul, Ucraina a vizat mai multe rafinării din vestul Federației Ruse. La început de august, Kievul a lovit două rafinării din sudul şi sud-vestul Rusiei, în cadrul unui atac cu aproximativ 400 de drone, potrivit autorităţilor locale şi presei independente, conform EFE și Agerpres.

„Una dintre companiile din regiunea Samara a fost atacată în această noapte de drone ucrainene”, a informat Viaceslav Fedoriscev, guvernatorul regiunii, într-un mesaj publicat pe MAX, reţeaua de mesagerie rusă.

Tot în august, benzinăriile din mai multe regiuni din Rusia s-au confurntat cu penurie de combustibil. La unele stații din regiunea Moscovei, benzina a fost indisponibilă pentru o scurtă perioadă.

Criza combustibilului, care a început să se intensifice în luna mai și până în iulie se extinsese în aproape toate regiunile Rusiei, a apărut după închiderea mai multor rafinării afectate de atacurile cu drone ale Ucrainei, concomitent cu o creștere sezonieră a cererii.

Pentru a crește cantitatea de combustibil disponibilă pe piața internă, autoritățile au introdus o interdicție asupra exporturilor de benzină și motorină, au redus cerințele privind calitatea carburanților și au început să importe produse petroliere.