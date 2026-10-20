Noi negocieri între SUA și Rusia. Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, va merge la Sankt Petersburg, după întâlnirea cu Zelenski de la Oslo

Emisarii americani Steve Witkoff, Jared Kushner și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres

Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să meargă miercuri în vizită în Rusia.

Steve Witkoff va călători în Rusia după o întrevedere marţi la Oslo cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele finlandez Alexander Stubb, a transmis marţi agenţia de presă rusă Tass, citând o sursă sub rezerva anonimatului, conform Reuters.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a confirmat că emisarul american Steve Witkoff va merge miercuri la Sankt Petersburg, unde va prezenta autorităţilor ruse propuneri la care au lucrat americanii şi europenii şi care "ar putea deschide calea pentru o întâlnire la nivel de conducere", notează AFP.

Contextul în care are loc deplasarea lui Witkoff în Rusia

Călătoria lui Witkoff are loc pe fondul unei escaladări verbale între Donald Trump şi Volodimir Zelenski, care s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluţii.

Un oficial american citat de Axios a declarat că Witkoff se va deplasa în Rusia pentru a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin şi a-i prezenta câteva dintre ideile discutate cu aliaţii europeni.

Replici între Zelenski și Trump

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că "nu vrea să pună capăt" războiului cu Rusia, în contextul unei recente reizbucniri a tensiunilor dintre Washington şi Kiev, notează AFP.

"Nu vrea să pună capăt acestui război şi, probabil, nu a vrut niciodată", l-a atacat preşedintele american pe platforma sa Truth Social. În schimb, "EU VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE TERMINE", a scris el, într-un mesaj care justifică recentele sale decizii favorabile Moscovei.

Un decret prezidenţial al lui Donald Trump a scutit Rusia de noi sancţiuni americane vineri, iar un acord între Washington şi Moscova care permite Statelor Unite să importe motorină rusească a fost anunţat cu câteva zile mai devreme.

"Negociez pacea în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care ar îndepărta prosteşte Rusia de la masa negocierilor", s-a mai apărat Donald Trump, afirmând că se înregistrează "mari progrese".

Pieţele globale de motorină, afectate



De asemenea, preşedintele american a repetat legătura pe care o face între atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti şi explozia preţurilor la motorină la pompă, una dintre mizele majore ale iminentelor alegeri legislative americane de la jumătatea mandatului.

"Zelenski vizează rafinăriile din Rusia ştiind că aceste atacuri afectează grav pieţele globale de motorină, inclusiv în Statele Unite. Fermierii, crescătorii de animale şi companiile de toate tipurile suferă enorm din această cauză", a afirmat el.



Preţurile produselor petroliere rafinate, în special ale motorinei, au crescut semnificativ de la primele lovituri israeliano-americane în Iran de la sfârşitul lunii februarie, în special din cauza pagubelor aduse infrastructurii energetice din regiune şi a dificultăţilor de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruseşti au alimentat, de asemenea, creşterea preţurilor, lipsind piaţa de multe barili de motorină.

Într-o tentativă de aplanare a tensiunilor, Volodimir Zelenski a declarat mai devreme în cursul zilei că este "recunoscător" pentru reluarea de către Washington a partajării de informaţii secrete care permit alertarea Kievului cu privire la atacurile ruseşti cu rachete balistice, după o întrerupere de "trei zile".

Reluarea atacurilor de către Ucraina, catalogată de Trump ca fiind o "rușine"

Joi, Donald Trump a calificat drept o "ruşine" reluarea de către Kiev a atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti.

"Cred că este mai greu de lucrat cu Zelenski decât cu (Vladimir) Putin", a subliniat preşedintele american, Donald Trump.