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Donald Trump, atac la adresa lui Zelenski: Este o 'rușine'. Este mai ușor să lucrezi cu Putin

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
donald trump sua presedinte
Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a apreciat joi că reluarea de către Ucraina a atacurilor asupra rafinăriilor rusești este o 'rușine', ridicând din nou tonul împotriva omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, notează AFP.

'Cred că este o rușine', a declarat președintele american pentru postul Newsmax care îl intervieva cu privire la anunțul acestei reluări, făcut mai devreme în cursul zilei. 'Există multe alte ținte' posibile, a adăugat el.

'Cred că este mai dificil să lucrezi cu Zelenski decât cu Putin', a lansat liderul de la Casa Albă.

'Tot ceea ce face' Volodimir Zelenski 'este să ducă la creșterea prețurilor mondiale la petrol', a atacat Donald Trump, pe fondul revenirii tensiunilor între Washington și Kiev, care s-a arătat îngrijorat de sustenabilitatea sprijinului american, sau chiar de un ajutor al Statelor Unite acordat Rusiei.

Mai devreme joi, Zelenski a declarat pentru Financial Times că armistițiul privind atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești a fost 'ridicat', sfidând anunțul unui armistițiu energetic făcut de Donald Trump, pentru care Moscova nu își dăduse acordul.

'Când lovești rafinării de motorină, (...) nu faci un serviciu lumii', a insistat Donald Trump.

'Zelenski nu este omul potrivit pentru noi ca să ajungem la un acord', a mai denunțat președintele american la Newsmax: 'Spune că vrea să ajungă la un acord, dar nu vrea. Nu-mi place de el foarte mult', a declarat Donald Trump. (Agerpres)

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Comentarii (2)

ma-ta ( cu cratima )   •   16 Octombrie 2026   •   07:36

O fi o rusine si multora nu le place de Zelensky personal, dar, cu toate lipsurile care apar si preturile care o iau razna, sa ataci rafinarii rusesti devine necesar in contextul in care Rusia face doar lucrul pe care il are in sange ca un cancer, atacand toti vecinii care ii par slabi si acuzand NATO de atac asupra Rusiei.
Ca Trump ridica mingea la fileu Rusiei, iarasi nu este de mirare, ceea ce nu este clar dovedit cu probe este de ce.
Eu, pe plan personal, imi doresc o pace solida si durabila, si, punctual, o nominalizare la un premiu Pulitzer.

# UTOPIE!!!   •   16 Octombrie 2026   •   07:33

LASA-L IN CURU' GOL... FARA RAZBOI E NIMENI. ZERO BARAT...ACTORAS DE 2 BANI, NAZISTUL NAIBII!!!

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