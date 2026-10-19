Trump îl atacă pe Zelenski și susține că nu vrea să încheie războiul cu Rusia

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Președintele american Donald Trump l-a acuzat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, că nu dorește încheierea războiului cu Rusia.

Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat duminică pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că "nu vrea să pună capăt" războiului cu Rusia, pe fondul unei recente reizbucniri a tensiunilor dintre Washington şi Kiev, notează AFP.

"Nu vrea să pună capăt acestui război şi, probabil, nu a vrut niciodată", l-a atacat preşedintele american pe platforma sa Truth Social. În schimb, "EU VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE TERMINE", a scris el, într-un mesaj care justifică recentele sale decizii favorabile Moscovei.

Un decret prezidenţial al lui Donald Trump a scutit Rusia de noi sancţiuni americane vineri, iar un acord între Washington şi Moscova care permite Statelor Unite să importe motorină rusească a fost anunţat cu câteva zile mai devreme.

"Negociez pacea în războiul dintre Rusia şi Ucraina şi nu vreau să fac nimic care ar îndepărta prosteşte Rusia de la masa negocierilor", s-a mai apărat Donald Trump, afirmând că se înregistrează "mari progrese".

Atacurile afectează grav pieţele globale de motorină

Preşedintele republican a repetat, de asemenea, legătura pe care o face între atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti şi explozia preţurilor la motorină la pompă - una dintre mizele majore ale iminentelor alegeri legislative americane de la jumătatea mandatului.

"Zelenski vizează rafinăriile din Rusia ştiind că aceste atacuri afectează grav pieţele globale de motorină, inclusiv în Statele Unite. Fermierii, crescătorii de animale şi companiile de toate tipurile suferă enorm din această cauză", a afirmat el.

Preţurile produselor petroliere rafinate, în special ale motorinei, au crescut semnificativ de la primele lovituri israeliano-americane în Iran de la sfârşitul lunii februarie, în special din cauza pagubelor aduse infrastructurii energetice din regiune şi a dificultăţilor de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruseşti au alimentat, de asemenea, creşterea preţurilor, lipsind piaţa de multe barili de motorină.

Într-o tentativă de aplanare a tensiunilor, Volodimir Zelenski a declarat mai devreme în cursul zilei că este "recunoscător" pentru reluarea de către Washington a partajării de informaţii secrete care permit alertarea Kievului cu privire la atacurile ruseşti cu rachete balistice, după o întrerupere de "trei zile".

Joi, Donald Trump a calificat drept o "ruşine" reluarea de către Kiev a atacurilor asupra rafinăriilor ruseşti.

"Cred că este mai greu de lucrat cu Zelenski decât cu (Vladimir) Putin", a subliniat preşedintele american, conform Agerpres.

Trump a încheiat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-ar fi ignorat de șase ori cererile, susține un oficial american

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a hotărât să ajungă la un acord cu Rusia privind exporturile de motorină, după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu ar fi dat curs, în șase rânduri, solicitărilor Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Informația a fost oferită pentru Axios de un oficial american familiarizat direct cu situația.

Decizia convenită între Trump și președintele rus Vladimir Putin a provocat noi tensiuni între Washington și Kiev și riscă să afecteze demersurile recente ale administrației americane pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului.

"Zelenski nu înțelege contextul. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care și-a câștigat-o în relația cu Trump în ultimele șase luni", a afirmat oficialul american.

La rândul său, Zelenski a declarat într-un interviu acordat Axios după anunț că nu se aștepta la această înțelegere. Liderul de la Kiev a catalogat-o drept "nedreaptă și necinstită", considerând că Putin primește astfel un avantaj pe care nu l-a câștigat.

Atacurile au provocat o criză energetică în Federația Rusă

Loviturile lansate de Ucraina asupra rafinăriilor din Rusia au înregistrat rezultate semnificative în ultimele luni, contribuind la declanșarea unei crize energetice pe teritoriul rus. Ca răspuns, autoritățile de la Moscova au suspendat exporturile de motorină, amplificând presiunile asupra pieței internaționale a acestui combustibil, deja afectată de conflictul din Iran.

Zelenski le-ar fi transmis lui Trump și reprezentanților săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, că Ucraina ar putea opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, cu condiția ca Moscova să înceteze loviturile asupra centralelor electrice ucrainene.

Potrivit oficialului american citat de Axios, Trump urmărea însă ca administrația de la Kiev să oprească atacurile fără a condiționa această măsură de acțiunile Rusiei. Motivul ar fi fost impactul loviturilor asupra prețurilor ridicate ale carburanților din Statele Unite. Același oficial a precizat că Trump nu considera atacurile ucrainene asupra rafinăriilor comparabile cu bombardamentele rusești care vizează infrastructura energetică a Ucrainei.

Ce li s-a transmis ucrainenilor la negocierile de la Miami

În cadrul discuțiilor de vineri, de la Miami, care s-au întins pe durata a opt ore, Steve Witkoff și Jared Kushner i-au informat pe reprezentanții Ucrainei că Trump urma să discute cu Vladimir Putin și să ridice sancțiunile aplicate exporturilor rusești de motorină.

Delegației ucrainene i s-a explicat că președintele american luase această decizie după ce Kievul nu răspunsese solicitărilor repetate de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Aceste operațiuni ar fi avut, potrivit argumentelor prezentate de partea americană, consecințe directe asupra consumatorilor din Statele Unite.

Un oficial ucrainean a afirmat că, pe parcursul negocierilor, Witkoff și Kushner ar fi avertizat că Trump ar putea suspenda accesul Ucrainei la informațiile obținute de serviciile de informații americane, dacă autoritățile de la Kiev continuă să nu țină cont de cererile sale.

Reprezentantul american a respins această versiune. El a susținut că emisarii le-au reamintit negociatorilor ucraineni că Statele Unite sunt un partener important, care oferă Ucrainei atât muniție, cât și informații. Din acest motiv, au argumentat cei doi emisari, Kievul ar trebui să evite acțiunile care afectează populația americană.

"Atacurile asupra rafinăriilor provoacă durere în Rusia, dar provoacă durere și Statelor Unite", a declarat oficialul american.

Garanțiile de securitate și reconstrucția Ucrainei, pe agenda discuțiilor

Potrivit sursei citate de Axios, disputa privind acordul referitor la exporturile de motorină a izbucnit după ce mediatorii americani purtaseră discuții considerate constructive cu reprezentanți diplomatici ai Ucrainei și ai statelor europene, în cadrul întâlnirilor de vineri de la Miami.

O temă centrală a negocierilor a fost stabilirea detaliilor garanțiilor de securitate pe care Statele Unite, țările europene și NATO le-ar putea oferi Ucrainei în cadrul unui eventual acord de pace. Participanții au abordat și propuneri noi referitoare la posibile soluții teritoriale.

Witkoff și Kushner au prezentat, de asemenea, un plan pentru perioada de după război, care vizează reconstrucția Ucrainei și refacerea capacității armatei sale. Pachetul includea variante de finanțare a acestor obiective și propuneri pentru gestionarea deficitelor bugetare generate de conflict.

Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și parcursul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, precum și viitoarele relații ale țării cu NATO după încetarea ostilităților.

În plus, emisarii americani au discutat despre posibilitatea creării unui cadru de securitate între Europa și Rusia pentru perioada postbelică, care să poată fi acceptat de ambele părți.

Totodată, Witkoff și Kushner au prezentat delegațiilor ucraineană și europeană posibile formule de cooperare energetică cu Rusia. Washingtonul speră că asemenea înțelegeri ar putea contribui la reducerea prețurilor la energie și ar putea încuraja Moscova să accepte concesii în cadrul negocierilor pentru pace, a precizat oficialul american.