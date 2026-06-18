Dronele ucrainene au lovit din nou o rafinărie din Moscova. Rusia răspunde cu atacuri asupra Kievului

Atac ucrainean cu drone la o rafinărie din Moscova. Sursa foto: Captură video X, @JayinKyiv

Dronele ucrainene au lovit din nou o rafinărie din Moscova, în timp ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra Kievului.

Drone ucrainene au lovit joi o rafinărie din Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, transmite Reuters.

Ucraina atacă Moscova cu drone

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât joi peste 60 de drone. Un martor al agenţiei Reuters a relatat că s-au văzut flăcări şi coloane de fum în districtul moscovit Kapotnia din sud-este, unde este situată rafinăria Moscovei.

Moscow residents in shock this morning as Ukraine lays waste to the Moscow oil refinery, one of the largest in Russia. pic.twitter.com/6LDioWUihK — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

Sobianin a precizat că atacul este masiv, iar respingerea dronelor continuă; câteva din acestea au ajuns la rafinărie.

Conform unor surse ale agenţiei citate, un alt atac cu drone a impus marţi sistarea funcţionării rafinăriei.

Distrugerile la scară mare a instalaţiilor energetice ruseşti extind criza de combustibili în multe părţi din Rusia. Deşi ţara este al treilea producător mondial de petrol şi un exportator important atât de materie primă, cât şi de produse rafinate, luna aceasta urmează să importe combustibili pe cale maritimă, pentru a gestiona penuria de benzină, arată surse din industrie.

În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc-turn de locuinţe, o uzină şi mai multe case, a anunţat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Şeremetievo a suspendat temporar zborurile şi a ordonat evacuarea; unii din cei obligaţi să plece s-au adăpostit în zona de parcare.

Rusia își continuă ofensiva în Ucraina

Şi Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administraţia militară a avertizat populaţia să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece ruşii lovesc cu rachete balistice.

Atacurile ruseşti asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute zece oameni şi au provocat distrugeri la Lavra Peşterilor, aşezământ monahal vechi de 1000 de ani, notează Agerpres.

Echipele de intervenție din Ucraina desfășoară lucrări de conservare la acoperișul avariat al Catedralei Adormirii din Lavra Peșterilor din Kiev, Ucraina, 17 iunie 2026

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