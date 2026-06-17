Ministrul Apărării din Ucraina anunţă izolarea peninsulei Crimeea cu ajutorul dronelor

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Mikhail Fedorov, ministrul Apărării din Ucraina, a anunţat că peninsula Crimeea va fi asaltată de drone.

"A început izolarea Crimeii prin drone. Şi, la cum arată situaţia, în viitor Crimea se va transforma într-o insulă, iar asta ar putea duce la consecinţe neaşteptate pentru Rusia. Nu pot spune mai multe. Din punct de vedere militar și logistic, totul indică faptul că prin atacuri constante și precise asupra nodurilor de transport, podurilor și logisticii rusești, Crimeea va fi izolată complet și se va transforma, practic, într-o insulă", a declarat Fedorov într-un interviu pentru canalul de youtube Pressing.

Ucraina le solicită aliaţilor săi o finanţare suplimentară de 20 de miliarde de dolari pentru achiziţii militare, în plus faţă de o finanţare de 40 de miliarde de dolari deja asigurată, a declarat miercuri ministrul ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, relatează Reuters.

O sursă ucraineană din domeniul apărării declarase deja de săptămâna trecută că Ucraina va face această solicitare joi, la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut şi ca grupul de la Ramstein, un grup format din aproximativ 50 de ţări care susţin militar şi financiar Ucraina în războiul cu Rusia.

Potrivit ministrului ucrainean, ţara sa a intensificat colaborarea cu aceşti aliaţi pentru a creşte calitatea ajutorului militar oferit, astfel încât acesta să corespundă priorităţilor armatei ucrainene, cum ar fi artileria cu rază lungă de acţiune, dronele, apărarea antiaeriană şi programul PURL ("Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina") prin care ţări europene membre ale NATO şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei.

"De aceea lucrăm la îmbunătăţirea calităţii acestui ajutor şi la asigurarea a încă 20 de miliarde de dolari, în plus faţă de cele 40 de miliarde de dolari care au fost deja anunţate" de aliaţii Ucrainei pentru finanţarea asistenţei militare oferite acesteia, a explicat ministrul Mihailo Fedorov. "Încercăm să le transmitem partenerilor noştri că există o fereastră de oportunitate", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina are nevoie urgentă de noi fonduri din partea aliaţilor săi de asemenea pentru a grăbi achiziţionarea unor noi sisteme antiaeriene americane Patriot şi de noi rachete interceptoare pentru aceste sisteme.

Înaintarea Rusiei pe câmpul de luptă a încetinit anul acesta, după ce atacurile ucrainene cu drone au perturbat logistica armatei ruse, atacuri care, pe de altă parte, produc pagube sectorului energetic rusesc.

Politicieni europeni şi comandanţi militari ucraineni susţin tot mai mult în aceste condiţii că dinamica de pe câmpul de luptă ar putea aduce anul acesta Rusia la masa negocierilor în "condiţii mai favorabile" Ucrainei, scrie Agerpres