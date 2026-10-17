Zelenski vrea o întâlnire Ucraina - SUA - Rusia la summitul G20

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Preşedintele Ucrainei a declarat că o întâlnire Ucraina - SUA - Rusia ar putea avea loc la viitorul summit G20 din Statele Unite, însă cele două state nu au confirmat încă dacă o astfel de întrevedere va avea...

Preşedintele Ucrainei a declarat că o întâlnire Ucraina - SUA - Rusia ar putea avea loc la viitorul summit G20 din Statele Unite, însă cele două state nu au confirmat încă dacă o astfel de întrevedere va avea loc. Următorul summit G20, care include cele mai puternice state ale lumii, inclusiv SUA şi Rusia - nu şi Ucraina - ar urma să aibă loc în luna decembrie a acestui an în Miami.

"Întâlnirea ar putea avea loc în SUA în timpul summitului G20. Însă nu există încă nicio confirmare nici din partea Rusiei, nici din partea Statelor Unite. Ar putea avea loc şi într-o ţară europeană. (...) Această întâlnire ar putea avea loc într-una dintre ţările din Orientul Mijlociu. SUA au menţionat în mod constant Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită", a declarat Volodimir Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a mai declarat că negociatorii săi au purtat discuţii cu mai mulţio oficiali americani vineri, în contextul declaraţiilor critice venite din partea lui Donald Trump, cel care a criticat decizia Ucrainei de a relua atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, acuzând faptul că, prin aceste atacuri, Ucraina accentuează criza energetică globală.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să impună sancţiuni mai dure Rusiei pentru războiul care durează de peste patru ani, iar Zelenski l-a criticat pe Trump pentru ridicarea sancţiunilor asupra exporturilor ruseşti de motorină.