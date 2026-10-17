Donald Trump suspendă sancţiuni împotriva Rusiei. Motivele din spatele deciziilor, analizate de Bogdan Chirieac

Donald Trump, președintele SUA. FOTO: Agerpres

Din articol Motivele din spatele deciziilor lui Donald Trump, explicate de Bogdan Chirieac

Donald Trump a decis, prin decret prezidenţial, suspendarea unor sancţiuni aplicate de Congresul SUA Federaţiei Ruse. Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat motivele din spatele deciziilor.

Donald Trump a scutit Rusia de noi sancţiuni prevăzute într-o lege recentă adoptată de Congres printr-un decret publicat de Casa Albă vineri seară, într-un moment în care Ucraina se teme că este abandonată de aliatul său american, relatează AFP.

"Acord o scutire de la aplicarea sancţiunilor, restricţiilor şi taxelor vamale prevăzute în legea Graham", stipulează textul, invocând "interesul naţional al SUA".

Preşedintele american Donald Trump a declarat, săptămâna aceasta, şi că este mai uşor să lucreze cu Vladimir Putin decât cu Volodimir Zelenski, a transmis că Ucraina are nevoie de un nou preşedinte, dar l-a şi criticat pe preşedintele ucrainean pentru că nu a respectat armistiţiul energetic anunţat de SUA şi că a atacat instalaţiile energetice ruseşti.

Recent, Donald Trump anunţase şi un acord cu Vladimir Putin pentru livrarea de motorină rusească pe piaţa americană, justificat prin necesitatea reducerii preţurilor la carburanţi.

Trump a susținut că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești contribuie la problemele de aprovizionare și la scumpirea motorinei. El i-a reproșat lui Zelenski că nu a încheiat un acord pentru oprirea războiului, deși ar fi avut mai multe ocazii.

În plus, au apărut informaţii şi conform cărora serviciile Starlink şi Starshield au fost oprite, astfel că Ucraina nu a putut detecta ultimul atac rusesc asupra Kievului. Elon Musk a confirmat că decizia de oprire a serviciilor Starlink pentru Ucraina a putut fi dată doar de la Casa Albă.

Motivele din spatele deciziilor lui Donald Trump, explicate de Bogdan Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenţie la România TV, în emisiunea moderată de Dragoş Bistriceanu, în care a explicat motivele din spatele deciziilor lui Donald Trump.

"În mod evident, Donald Trump este fidel politicii sale: America pe primul loc. El i-a cerut lui Volodimir Zelenski să nu mai bombardeze rafinăriile ruseşti, pentru că accentuează criza petrolieră prin care trecem cu toţii din cauza războiului cu Iran şi a faptului că strâmtorile Ormuz şi Bab-El-Mandeb sunt blocate. Volodimir Zelenski nu a ascultat această rugăminte a lui Donald Trump, iar atunci preşedintele SUA a replicat cu ce ştie mai bine: a blocat nu doar Starlink-ul, ci a blocat şi Starshield-ul. Din cauza asta, Kievul, capitala Ucrainei, a fost atacată sălbatic fără să poată riposta, fiindcă nu au avut informaţiile date de SUA.

Aşadar, Trump arată că nu se joacă. Atunci când cere ceva, se aşteaptă de la aliaţii săi ca lucrul acesta să se întâmple. De altfel, să ştiţi că americanii au intervenit şi ca ucrainenii să nu mai bombardeze Novorosiisk, deoarece la un moment dat inclusiv România era în pericol să nu mai poată fi aprovizionată cu petrolul din Kazahstan. El vine la Novorosiisk, este transferat pe un terminal care aparţine Exxon, o companie americană, şi vine pe nave până la Petromidia, la ţărmul românesc al Mării Negre.

Deocamdată, Volodimir Zelenski s-a oprit cu atacurile de acolo, ceea ce a permis din nou aprovizionarea cu petrol a României. Probabil că Trump s-a săturat pur şi simplu ca Zelenski să facă numai ce crede dumnealui", a declarat Bogdan Chirieac.